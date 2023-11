Controllo remoto Android con SupRemo Mobile Assist

Il mondo in cui viviamo sta diventando sempre più “mobile-first“. Dagli smartphone ai tablet, i dispositivi mobili sono diventati strumenti essenziali per gestire un ampio ventaglio di lavorazioni e, ovviamente, sono ormai parte integrante della vita degli utenti privati. SupRemo Mobile Assist è una nuova applicazione che aiuta a spazzare via tutte le difficoltà nel controllo remoto Android.

Il software va a completare l’offerta di desktop remoto SupRemo, della quale abbiamo più volte parlato in passato. Sviluppata dall’italiana Nanosystems, è utilizzata oggi da oltre 1 milione di utenti al giorno e consente, tra le tante funzionalità, la gestione centralizzata a distanza di interi parchi macchine.

I tecnici e i professionisti IT chiamati a offrire assistenza remota agli utenti che si collegano dal proprio dispositivo mobile, storicamente si sono spesso scontrati con esperienze farraginose, non all’altezza delle aspettative. SupRemo Mobile Assist è invece un software che permette al personale tecnico di accedere ai dispositivi Android a distanza fornendo il supporto richiesto, su smartphone o tablet.

Cos’è SupRemo Mobile Assist e come funziona

Supremo Mobile Assist è un’applicazione per l’assistenza remota che permette agli utenti di connettersi e controllare dispositivi Android da computer Windows, macOS oltre che da altri dispositivi Android e iOS. È una soluzione semplice, intelligente e sicura per fornire assistenza tecnica, risolvere i problemi e gestire i dispositivi mobili da remoto.

L’applicazione garantisce la possibilità di offrire il controllo remoto in tempo reale su qualunque dispositivo Android: tecnici e amministratori IT possono visualizzare e controllare i dispositivi Android a distanza, come se li avessero tra le mani.

Con un semplice clic sul pulsante Share access data, l’utente può condividere i dati di accesso al suo dispositivo (ID e password) con qualunque strumento. Ad esempio via email, tramite app di messaggistica istantanea, pubblicarli su un servizio di storage online e così via.

I vantaggi di SupRemo Mobile Assist per il controllo remoto Android

L’approccio utilizzato per SupRemo Mobile Assist conserva lo schema adottato per il client destinato alle altre piattaforme. Compatibile con Android 7.0 e successive (compresa l’ultima versione Android 14), SupRemo Mobile Assist è facile da installare e usare. Basta infatti scaricare e installare l’app sul dispositivo Android quindi condividere l’ID univoco e la password con il tecnico di fiducia che utilizza SupRemo (sia da software desktop che da app mobile).

Il vantaggio principale di SupRemo Mobile Assist consiste quindi proprio nella facilità e versatilità d’uso dell’applicazione. L’app pubblicata sul Play Store di Google contiene tutto il necessario per richiedere una sessione di assistenza remota. Inoltre, l’utilizzo della crittografia dei dati permette di proteggere le informazioni inviate e ricevute, facendole transitare attraverso un canale sicuro. Nessun soggetto terzo, non autorizzato, può monitorare la connessione, sottrarre dati, modificarli o danneggiarli.

Chi attiva un piano SupRemo a pagamento può accedere e controllare subito un device Android mediante l’app SupRemo Mobile Assist, senza versare alcun corrispettivo aggiuntivo.

I principali casi d’uso di SupRemo Mobile Assist

Un’applicazione come Supremo Mobile Assist può essere utilizzata per diversi scopi, in ambito aziendale, professionale e privato. Citiamo i principali campi applicativi:

Assistenza tecnica : i reparti IT possono utilizzare Supremo Mobile Assist per fornire assistenza remota a dipendenti e clienti.

: i reparti IT possono utilizzare Supremo Mobile Assist per fornire assistenza remota a dipendenti e clienti. Risoluzione dei problemi : i tecnici possono servirsi di Supremo Mobile Assist per risolvere a distanza i problemi sui dispositivi Android, senza doversi recare presso la sede dell’utente.

: i tecnici possono servirsi di Supremo Mobile Assist per risolvere a distanza i problemi sui dispositivi Android, senza doversi recare presso la sede dell’utente. Gestione dei dispositivi : gli amministratori IT possono sfruttare Supremo Mobile Assist per gestire i dispositivi Android da remoto, ad esempio per installare e disinstallare le applicazioni o configurarne le impostazioni.

: gli amministratori IT possono sfruttare Supremo Mobile Assist per gestire i dispositivi Android da remoto, ad esempio per installare e disinstallare le applicazioni o configurarne le impostazioni. Sviluppo applicazioni: i programmatori possono usare Supremo Mobile Assist per semplificare lo sviluppo e il test delle applicazioni mobili. È possibile accedere facilmente ai dispositivi Android dei tester per verificare il comportamento e le prestazioni delle app, effettuando il debug dei problemi segnalati.

Come configurare Supremo Mobile Assist per il controllo remoto Android

Installando Supremo Mobile Assist, si resta piacevolmente colpiti di come l’app consenta una semplice gestione del dispositivo Android remoto, da qualunque terminale.

Nel caso in cui fosse necessario installare l’add-on per abilitare il controllo remoto, Supremo Mobile Assist mostra un messaggio come quello riprodotto in figura. In questo caso, dopo l’installazione del componente aggiuntivo, è necessario assegnare i permessi di accessibilità a Supremo Mobile Assist dando “carta bianca” all’applicazione.

Dopo aver assegnato i permessi, quando richiesto, si può tornare all’applicazione principale Supremo Mobile Assist quindi toccare l'”interruttore” a destra della voce Remote control. In questo modo diventerà verde e il dispositivo risulterà accessibile da remoto.

Supremo Mobile Assist prevede infatti due possibili gradi di accesso al dispositivo Android: Screen sharing e Remote control. Nel primo caso, il tecnico che si collega al dispositivo Android remoto può soltanto vedere ciò che l’utente sta facendo. Attivando invece Remote control, chi fornisce supporto può interagire con il dispositivo Android come se lo avesse dinanzi a sé.

Avvio di una sessione di controllo remoto Android

Per accedere al dispositivo Android a distanza, il tecnico deve solamente avviare il client SupRemo per Windows, macOS, Android, iOS o Linux quindi digitare le credenziali corrette nella schermata principale del programma. L’ID e la password sono forniti dall’utente che richiede assistenza.

Non appena l’amministratore prova a collegarsi, compare un messaggio di conferma simile al seguente (Vuoi avviare la trasmissione o la registrazione con SupRemo Mobile Assist?). L’area delle notifiche di Android, inoltre, conferma l’avvenuta connessione remota.

La schermata che segue raffigura il client SupRemo, in questo caso in esecuzione su un PC Windows, che consente il controllo di un dispositivo Android. Come si vede, l’utente remoto ha la possibilità di interagire senza limitazioni con il dispositivo Android remoto. Nell’esempio è in corso un intervento sulle impostazioni Google accessibili tramite la schermata delle impostazioni del sistema operativo Android.

L’ultimo pulsante in alto a destra consente di terminare la sessione di assistenza remota e chiudere sia l’applicazione client che il modulo server in esecuzione sul dispositivo Android remoto. In qualunque momento, l’utente che ha richiesto assistenza può comunque forzare la chiusura dell’app dal suo dispositivo mobile.

È interessante notare che per tutte le app Android che supportano la modalità landscape, ovvero il posizionamento in orizzontale del dispositivo, il client SupRemo si adegua automaticamente offrendo spesso un’area di lavoro ancora maggiore, a seconda delle applicazioni in esecuzione.

Licenza

Supremo Mobile Assist può essere scaricato gratuitamente e non necessita di una licenza. Chi effettua il collegamento al device Android avrà bisogno di acquistare un abbonamento.

Come già evidenziato in precedenza, inoltre, uno dei fiori all’occhiello di Supremo Mobile Assist consiste nel fatto di poter usare l’applicazione senza upgrade dedicati al supporto mobile, come invece accade per altre soluzioni di controllo remoto. In altre parole, chi ha già comprato e attivato un abbonamento SupRemo, non deve acquistare separatamente una licenza aggiuntiva per accedere ai dispositivi Android.

Conclusioni

Supremo Mobile Assist si rivela un’ottima scelta per tutti coloro che hanno necessità di disporre di un’applicazione di assistenza remota semplice, ma allo stesso tempo potente ed efficace, per gestire i dispositivi Android a distanza.

L’applicazione, sviluppata dall’italiana Nanosystems, offre la certezza di poter amministrare i dispositivi Android remoti senza alcuna difficoltà. Supremo Mobile Assist è concepita in modo tale da rendere i dispositivi immediatamente operativi, riducendo al minimo il tempo che intercorre dal momento dell’installazione dell’app all’istante in cui l’amministratore IT può controllare il dispositivo Android dalla sua postazione remota.