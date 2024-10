TeamViewer si aggiorna e implementa l'assistenza da remoto con l'AI

Molto spesso capita che l’amico di turno ci chieda di dare uno sguardo al suo PC e non c’è strumento più comodo e conosciuto di TeamViewer per farlo. La piattaforma che consente l’assistenza da remoto questa volta riporta un nuovo aggiornamento che comprende al suo interno delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Lo scopo è quello di rendere l’assistenza remota sempre più efficiente e soprattutto di arrivare ad un processo decisionale più rapido. A tal proposito, ecco le nuove soluzioni definite “Session Insights Analytics“.

TeamViewer aumenta la sua efficienza con l’AI: ecco le nuove funzionalità

Una ricerca condotta da TeamViewer ha fatto emergere che l’AI è essenziale per l’aumento dell’efficienza aziendale. A pensarlo è il 75% degli intervistati. Inoltre, in seguito al 69% che ritiene che l’AI sarà il motore del più grande incremento di produttività del secolo, è venuta fuori la crescente necessità di soluzioni di automazione proprio come i Session Insights appena introdotti dall’azienda.

Queste nuove funzionalità hanno il compito di automatizzare la produzione di documentazione delle sessioni di assistenza remota, offrendo anche un’analisi che possa rendere ogni passaggio di verifica più veloce. Questo percorso offre quindi gli addetti all’assistenza IT la possibilità di risolvere i problemi in maniera più tempestiva sviluppando anche competenze in più. Non è di poco conto anche un altro aspetto: aumenta di certo la soddisfazione dei clienti, anche con personale limitato.

In questo modo l’azienda snellisce attività fondamentali che in genere richiedono molto tempo, come ad esempio la stesura dei report, anche questo automatizzato. È proprio semplificando i processi che TeamViewer permette di acquisire e condividere in modo efficace le competenze di tutti. Da qui ne deriva dunque un aumento netto della produttività complessiva. La documentazione standardizzata delle sessioni velocizza la risoluzione dei problemi e i passaggi di consegne, riducendo il tempo medio di risoluzione (MTTR) e aumentando la soddisfazione dei clienti.

In più ci sono delle dashboard analitiche che garantiscono alle aziende di monitorare e rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA), così comedi individuare problemi che accadono più spesso, oltre alle applicazioni critiche. Con queste funzionalità, le aziende possono quindi mantenere competitività e assicurare un miglioramento continuo dei loro team.