Creare avatar con DALL-E 3 e Free PFP Generator

Gli utenti amano creare avatar nelle varie applicazioni per tanti motivi. Un avatar consente di esprimere la propria individualità e creatività grazie alla possibilità di personalizzare l’aspetto utilizzando modalità che riflettono la propria personalità, stile e gusti. In molte piattaforme online, inoltre, l’avatar diventa l’identità visiva dell’utente. Alcune persone preferiscono utilizzare avatar anziché mostrare le proprie foto per motivi di privacy. Creare un’immagine o un personaggio che rappresenta l’utente consente di evitare l’esposizione di una foto vera e propria.

Lo stesso WhatsApp, accedendo alle impostazioni dell’applicazione quindi toccando Avatar, permette di creare avatar a partire da una foto scattata in tempo reale. Il look dell’avatar è personalizzabile, si può configurare l’avatar come immagine del profilo ed è possibile usare sticker (adesivi) generati automaticamente dall’avatar per esprimere emozioni e sentimenti nelle normali chat.

Il problema, nel caso di WhatsApp, è che spesso si ottengono avatar poco somiglianti. Per creare memoji su Android avevamo a suo tempo consigliato l’app gratuita Bitmoji che ancora assicura risultati eccellenti.

Da oggi però c’è la novità Free Profile Picture Generator, un’applicazione Web che utilizza DALL-E 3, ultima versione del modello generativo di OpenAI e Microsoft che dà modo di creare immagini di qualità utilizzando l’intelligenza artificiale.

Come usare Free PFP Generator per creare avatar

DALL-E 3 è il modello di generazione di immagini più recente sviluppato da OpenAI e Microsoft. Di base, utilizza l’intelligenza artificiale per generare immagini realistiche a partire da descrizioni testuali. Il modo più semplice per provare le abilità di DALL-E consiste nell’utilizzare Bing Image Creator o avvalersi della versione a pagamento di ChatGPT Plus.

Gli sviluppatori possono attivare l’utilizzo del modello sulla piattaforma cloud Microsoft Azure: basta infatti recuperare la chiave e l’endpoint per iniziare a effettuare chiamate dirette all’API di Azure OpenAI.

Da oggi c’è però una simpatica ed efficace alternativa per chi vuol provare a creare avatar d’impatto e, soprattutto, somiglianti con la foto originale. Free PFP Generator è un servizio gratuito che riceve in input una foto e provvede a generare un avatar di qualità.

Sì, perché Free PFP Generator utilizza come base del suo funzionamento proprio il modello DALL-E nella sua versione più aggiornata. La foto inviata dall’utente è automaticamente analizzata, descritta a parole quindi sfruttata per generare un avatar il più possibile vicino all’immagine di partenza.

Dal punto di vista della privacy, Free PFP Generator assicura che le foto delle quali si effettua l’upload sono utilizzate solo per fornire il servizio, sono cancellate automaticamente nel giro di un’ora e non salvate in nessun modo.

Upload della foto iniziale e creazione dell’avatar

Al fine di assicurarsi risultati apprezzabili, il nostro consiglio è quello di utilizzare immagini ad alta risoluzione. Diversamente, è possibile che Free PFP Generator produca avatar poco aderenti all’immagine caricata.

Per iniziare, basta fare clic sul pulsante Upload one photo, tenendo presente che il servizio – al momento – non permette di inviare più di una foto al giorno per ogni singolo utente. Se si volessero fare degli di esperimenti, ci vorrà quindi un po’ di pazienza. La limitazione applicata dagli sviluppatori di Free PFP Generator vuole infatti evitare i tipici problemi derivanti dalla congestione del servizio e assicurare la possibilità che possa essere contemporaneamente utilizzato da quante più persone possibile.

Il riquadro Choose a style permette di selezionare lo stile dell’avatar che si desidera creare. Si può ottenere un’illustrazione “piatta”, una sorta di rendering 3D, una resa in stile fumetto, anime e cartoon.

Dopo qualche minuto di attesa, al termine dell’operazione, si può semplicemente cliccare sul pulsante Download avatar per in formato immagine.

HeadShotPro, società che mette a disposizione Free PFP Generator, offre anche un servizio per creare immagini di persone. Nell’articolo citato abbiamo presentato Human Generator, un’applicazione che permette di modellare il corpo umano utilizzando l’intelligenza artificiale, partendo da foto reali, semplici indicazioni parametriche e descrizioni predisposte utilizzando il linguaggio naturale.

Credit immagine in apertura: iStock.com – imaginima