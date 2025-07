Crontab Linux: guida completa alla pianificazione automatica di comandi e script

Nel mondo Linux e Unix-like, l’automazione dei processi è una pratica fondamentale per amministratori di sistema, sviluppatori e team DevOps. Tra gli strumenti più affidabili e diffusi per la pianificazione delle attività troviamo cron , e in particolare il suo file di configurazione per utente, crontab. Ogni utente del sistema può avere il proprio crontab personale e l’amministratore può configurare un crontab di sistema per gestire operazioni globali.

Pianificazione delle attività su Linux: cosa sono cron e crontab

cron è un demone (daemon) di sistema che esegue automaticamente comandi o script a intervalli regolari, definiti nel tempo. crontab (abbreviazione di “cron table”) è il file che contiene le istruzioni per cron: una lista di comandi con la relativa pianificazione. Ogni riga di un file crontab ha la seguente struttura:

MIN HOUR DOM MON DOW COMMAND

Campo Significato Valori ammessi MIN Minuto 0–59 HOUR Ora 0–23 DOM Giorno del mese 1–31 MON Mese 1–12 oppure nomi (jan–dec) DOW Giorno della settimana 0–7 (0 e 7 = domenica) COMMAND Comando da eseguire Qualsiasi comando di shell

Come usare crontab

Per verificare l’esistenza di una tabella cron, quindi di qualche pianificazione per l’utente in uso, basta semplicemente digitare quanto segue:

crontab -l

Il comando seguente, invece, consente di andare a modificare il file di configurazione per l’utente corrente. In questo modo si può creare o modificare la crontab aggiungendo o rimuovendo le attività da svolgere:

crontab -e

Di default, il sistema chiede quale editor di testo utilizzare per intervenire sul file di configurazione: il consiglio è quello di optare per nano che è uno degli strumenti più semplici da usare in assoluto. All’interno dell’editor nano, la combinazione di tasti CTRL+O permette di salvare il file mentre CTRL+X consente di uscire dal programma.

Per modificare il crontab di sistema da amministratore (root), consigliamo di usare il seguente comando esplicito:

crontab -e -u root

In alternativa, si può aprire direttamente il file /etc/crontab :

sudo nano /etc/crontab

In questo file la sintassi è leggermente diversa: ogni riga prevede anche il riferimento allo specifico utente che esegue il comando (notare la presenza di USER ):

MIN HOUR DOM MON DOW USER COMMAND

Attenzione a modificare direttamente il file di configurazione perché anche semplici errori di sintassi possono compromettere l’esecuzione delle operazioni pianificate.

Esempi di base

# Ogni giorno alle 2:00 esegue lo script di backup 0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh # Ogni 10 minuti esegue uno script per il controllo connessione */10 * * * * /home/user/check-conn.sh # Esegue uno script Python dal lunedì al venerdì alle 8:00 0 8 * * 1-5 /usr/bin/python3 /home/user/script.py

Inserendo quanto segue nel file /etc/crontab , il sistema esegue lo script di backup indicato ogni giorno alle 2:30 di notte utilizzando l’account root:

30 2 * * * root /usr/local/bin/backup.sh

Caratteri speciali nei campi temporali

Simbolo Significato * Qualsiasi valore valido nel campo , Lista di valori (es. 1,2,5 ) - Intervallo (es. 1-5 ) / Passo (es. */15 = ogni 15 unità di tempo nel campo)

Scorciatoie per pianificazioni comuni con crontab

Sintassi Descrizione @reboot All’avvio del sistema @yearly Una volta all’anno (equivale a 0 0 1 1 * ) @monthly Una volta al mese @weekly Una volta alla settimana @daily Una volta al giorno @hourly Una volta all’ora

Ad esempio, la sintassi @reboot /home/user/startup.sh permette di avviare lo script indicato a ogni avvio del sistema in uso.

Note finali

Per usare cron e crontab con soddisfazione, è indispensabile assicurarsi che l’utente abbia i permessi richiesti per avviare script e comandi. In particolare, è necessario che gli script richiamati abbiano i permessi di esecuzione ( chmod +x script.sh ). Inoltre, è indispensabile usare percorsi assoluti per riferirsi a comandi e file.

In generale, è fondamentale effettuare dei test manuali per verificare che tutto funzioni prima di passare alla configurazione della crontab.