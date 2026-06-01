La Francia punta su Linux e NixOS: come nasce Sécurix per sostituire Windows

La Direzione Interministeriale del Digitale francese, nota come DINUM, ha confermato che un suo dipartimento specializzato sta sviluppando Sécurix, una base operativa ad alta sicurezza costruita su NixOS. Dietro il progetto c’è un tema concreto: ridurre la dipendenza da software e servizi controllati da aziende extraeuropee, mantenendo il controllo dell’infrastruttura digitale e della catena di aggiornamento.

La notizia arriva in una fase in cui le amministrazioni europee stanno rivalutando diversi aspetti della propria infrastruttura IT. Non si parla soltanto di licenze software o costi operativi. Entrano in gioco elementi come la sovranità del dato, la trasparenza del codice sorgente, la possibilità di verificare l’intero processo di compilazione e la robustezza delle infrastrutture critiche.

La Turchia in questo senso è piuttosto avanti: Pardus Linux è la distribuzione di Ankara (derivata da Debian), peraltro pubblicamente scaricabile, verso la quale sono stati migrati migliaia di sistemi di enti pubblici e scuole.

Perché la Francia guarda a NixOS

A differenza delle distribuzioni Linux tradizionali, NixOS utilizza il package manager Nix e un modello dichiarativo che descrive l’intero sistema operativo attraverso file di configurazione: un amministratore può definire servizi, pacchetti, policy e impostazioni in modo riproducibile, ottenendo lo stesso risultato su macchine differenti.

Per una grande organizzazione pubblica il vantaggio è evidente: migliaia di workstation possono essere distribuite seguendo configurazioni identiche e verificabili. Se un aggiornamento crea problemi, il rollback avviene in pochi secondi grazie al sistema implementato in Nix. Non serve ricostruire il sistema da zero né intervenire manualmente su ogni macchina.

NixOS richiede tuttavia competenze specifiche: l’approccio dichiarativo rappresenta un cambio netto rispetto alla gestione classica di Windows o delle distribuzioni Linux più diffuse come Ubuntu, Debian o Fedora. L’apprendimento iniziale è più impegnativo, ma in ambienti con requisiti elevati di sicurezza e controllo operativo il compromesso può avere senso.

Il progetto Sécurix e l’idea della riproducibilità

Secondo quanto riportato dalla stessa DINUM, Sécurix punta a diventare una base operativa altamente sicura e soprattutto riproducibile. Nel mondo della sicurezza informatica la build riproducibili permettono di verificare che un software compilato produca sempre lo stesso binario partendo dagli stessi sorgenti.

Una parte rilevante degli attacchi moderni prende di mira la supply chain del software: gli incidenti che si verificano con sempre maggior frequenza dimostrano come un aggressore possa compromettere la fase di compilazione o distribuzione invece del software finale.

Con NixOS ogni pacchetto è identificato tramite hash crittografici che descrivono dipendenze e configurazioni: per una Pubblica Amministrazione questo significa poter verificare più facilmente l’origine dei componenti installati e ridurre alcune categorie di rischio legate alle modifiche non autorizzate.

La riproducibilità non elimina vulnerabilità software, errori di configurazione o problemi di autenticazione; offre però una tracciabilità molto superiore rispetto a quella disponibile in molte piattaforme tradizionali.

La migrazione da Windows non è su vasta scala

Diverse discussioni nate online hanno generato l’impressione che la Francia stia per abbandonare Windows su milioni di postazioni governative. La realtà è invece più sfumata: le informazioni disponibili parlano inizialmente di alcune centinaia di utenti coinvolti nei primi progetti pilota e nelle attività della stessa DINUM.

L’obiettivo immediato sembra essere la creazione di una piattaforma di riferimento che possa essere adottata progressivamente da altre amministrazioni. La Francia non sta sostituendo dall’oggi al domani l’intero parco macchine statale; sta invece costruendo gli strumenti tecnici necessari per rendere possibile una migrazione più ampia in futuro.

In ogni caso, la scelta francese arriva mentre NixOS continua a registrare livelli di attività molto elevati. I dati raccolti da Open Hub mostrano migliaia di contributori attivi e decine di migliaia di commit nell’arco di un anno: si tratta di numeri che collocano il progetto tra le comunità open source più dinamiche di oggi.

La crescita di NixOS non dipende soltanto dagli utenti desktop tanto che molte aziende lo utilizzano per infrastrutture cloud, ambienti DevOps, sistemi embedded e laboratori di ricerca. L’interesse deriva soprattutto dalla capacità di descrivere infrastrutture complete come codice, mantenendo coerenza tra sviluppo, test e produzione. E conta tantissimo la possibilità di trattare un sistema operativo come una configurazione verificabile e versionata.

NixOS 26.05 “Yarara”: la distribuzione Linux dichiarativa compie un altro passo verso la maturità

Il progetto NixOS ha annunciato il rilascio della versione 26.05, nome in codice “Yarara”, il 30 maggio 2026. Sono state introdotte una serie di novità che consolidano ulteriormente la distribuzione Linux basata sul gestore di pacchetti Nix.

L’aggiornamento più rilevante riguarda l’adozione di systemd come implementazione predefinita dello stage 1 del processo di boot, una scelta che allinea la fase iniziale di avvio con il resto del sistema e che porterà gradualmente all’abbandono del precedente approccio basato su script.

La nuova release include inoltre GNOME 50, GCC 15 e migliaia di aggiornamenti all’interno di Nixpkgs, con oltre 20.000 nuovi pacchetti aggiunti e un ampio lavoro di pulizia che ha portato alla rimozione di numerosi componenti obsoleti o non più mantenuti. Gli sviluppatori hanno introdotto anche decine di nuovi moduli e oltre 1.500 opzioni di configurazione aggiuntive, ampliando ulteriormente la flessibilità della piattaforma.

NixOS 26.05 segna inoltre l’ultima versione con supporto ufficiale per x86_64-darwin , anticipando la progressiva dismissione del supporto ai sistemi macOS basati su processori Intel.

Con questa release il progetto continua a puntare sulla riproducibilità degli ambienti, sulla gestione dichiarativa delle configurazioni e sulla semplificazione dell’amministrazione di sistemi complessi, caratteristiche che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere NixOS una delle distribuzioni più innovative e apprezzate dagli utenti avanzati e dagli sviluppatori.

Le difficoltà tecniche che attendono Sécurix

Costruire una piattaforma governativa basata su NixOS non significa soltanto installare Linux su alcune workstation. Servono integrazione con sistemi di autenticazione, gestione centralizzata delle identità, distribuzione certificata degli aggiornamenti, protezione degli endpoint e supporto agli standard amministrativi già esistenti.

Uno dei temi più delicati riguarda la sostituzione di componenti equivalenti ad Active Directory con sullo sfondo il problema della compatibilità applicativa. Molti software professionali utilizzati nella Pubblica Amministrazione sono sviluppati pensando esclusivamente all’ambiente Microsoft. Container, virtualizzazione e tecnologie come Wine possono aiutare, ma non rappresentano una soluzione universale.

Inoltre, formazione del personale, supporto agli utenti e gestione del cambiamento pesano spesso più delle caratteristiche del sistema operativo stesso.

Per il momento Sécurix appare come uno dei progetti europei più interessanti nel settore della sovranità digitale. Non perché prometta rivoluzioni immediate, ma perché prova ad applicare concetti avanzati di sicurezza, riproducibilità e controllo dell’infrastruttura a una scala governativa.