Pardus Linux compie 20 anni: la Turchia mostra all'Europa come migrare davvero a Linux

La discussione europea sulla sovranità digitale si trascina da anni tra annunci politici, progetti pilota e migrazioni interrotte a metà. Intanto, fuori dai confini dell’Unione Europea, la Turchia porta avanti da oltre vent’anni un progetto che molti governi occidentali hanno soltanto immaginato: una distribuzione Linux nazionale usata davvero nella Pubblica Amministrazione, nelle scuole e in parte del settore universitario. Si chiama Pardus Linux (download) ed è sviluppata sotto la supervisione di TÜBİTAK, l’ente turco per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il tema non riguarda soltanto il software libero: in gioco ci sono costi di licenza, dipendenza tecnologica, controllo sugli aggiornamenti e persino la fiducia verso componenti proprietari distribuiti da aziende straniere. Bruxelles parla da tempo di un EuroLinux e di infrastrutture software europee autonome, ma i risultati concreti restano limitati. Alcuni tentativi storici, come LiMux a Monaco o Wienux a Vienna, hanno avuto una vita tormentata.

Pardus Linux compie ormai 20 anni e continua a crescere: il dato più impressionante arriva dal comparto scolastico con oltre 220.000 lavagne interattive e più di 250.000 computer da laboratorio risultano basati su questa distribuzione. Numeri che, da soli, superano molti progetti europei celebrati come casi di successo.

Italia e Europa devono imparare dalla Turchia?

L’Italia e buona parte dell’Europa dovrebbero osservare con maggiore attenzione ciò che la Turchia ha costruito con Pardus. Non perché il progetto sia perfetto o replicabile integralmente, ma perché dimostra che una migrazione su larga scala verso Linux richiede continuità amministrativa e obiettivi realistici.

In molti Paesi europei le iniziative open source nella Pubblica Amministrazione cambiano direzione a ogni legislatura; spesso manca una governance tecnica stabile e soprattutto manca la volontà di affrontare la dipendenza applicativa dalle soluzioni Office commerciali più tradizionali e dai servizi cloud collegati.

La Turchia, invece, ha iniziato dalle scuole, dalle postazioni standardizzate e dagli ambienti più semplici da controllare: una scelta meno spettacolare ma molto concreta.

Invece di inseguire l’idea di creare una distribuzione “europea” valida per tutti, Bruxelles potrebbe favorire basi comuni condivise – come Debian od openSUSE – lasciando poi ai singoli Stati la personalizzazione operativa.

Pardus Linux insegna soprattutto che la sovranità digitale non è figlia di annunci legati a nuove distribuzioni Linux a distanza di breve tempo, ma costruendo competenze interne e mantenendo i progetti vivi abbastanza a lungo da renderli realmente utilizzabili. Ankara non ha cercato di creare una distribuzione “simbolica” o sperimentale: ha costruito un sistema operativo pensato per essere gestito su larga scala, aggiornato in modo prevedibile e integrato nella “macchina” dello Stato.

Come nasce Pardus Linux e perché il progetto non è sparito

Il progetto parte ufficialmente nel 2005. In quella fase iniziale gli sviluppatori scelsero un’impostazione piuttosto ambiziosa: realizzare una distribuzione autonoma basata su componenti sviluppati internamente, compreso il gestore di pacchetti PiSi e strumenti proprietari come ÇOMAR, YALI e Kaptan, utilizzati rispettivamente per la configurazione del sistema, l’installazione della distribuzione e la configurazione iniziale dell’ambiente utente. Le prime versioni derivavano da Gentoo e puntavano molto sulla personalizzazione locale, sull’ottimizzazione per la lingua turca e sulla semplicità d’uso nelle strutture pubbliche.

Molti progetti governativi open source falliscono proprio qui: cercano di mantenere una divergenza troppo ampia rispetto al mondo Linux tradizionale. Ogni aggiornamento richiede risorse enormi; mantenere repository, compatibilità hardware e sicurezza diventa rapidamente ingestibile. Pardus ha evitato questa trappola nel 2012, quando il team ha deciso di riallineare la distribuzione a Debian.

L’amministrazione turca ha insomma rinunciato a parte dell’autonomia tecnica per ottenere sostenibilità nel lungo periodo. Oggi Pardus usa repository e meccanismi Debian, ma conserva strumenti personalizzati e una forte integrazione con le necessità della Pubblica Amministrazione.

La decisione, col senno di poi, sembra aver funzionato. Debian garantisce una base stabile, aggiornamenti di sicurezza continui e compatibilità con un numero enorme di pacchetti. Pardus può così concentrarsi sulle personalizzazioni realmente utili: gestione centralizzata, interfacce localizzate, supporto istituzionale e strumenti amministrativi.

Immagine tratta dal forum di Pardus.

Le caratteristiche tecniche della distribuzione turca

Le release recenti di Pardus Linux utilizzano il kernel 6.1 LTS e propongono come ambiente desktop principale Xfce, scelta coerente con l’obiettivo di mantenere basso il consumo di risorse hardware. Molte installazioni avvengono su macchine scolastiche o workstation datate che avrebbero difficoltà con ambienti più pesanti.

La distribuzione include software ormai consolidati nel mondo enterprise Linux: Firefox ESR, LibreOffice, VLC, Evolution e OpenJDK. La distribuzione accoglie inoltre strumenti proprietari del progetto come Pardus Software Center, utility per la gestione energetica e componenti per il deployment automatizzato.

Uno degli aspetti meno raccontati riguarda la gestione centralizzata dei sistemi: le installazioni nelle scuole e negli enti pubblici richiedono provisioning rapido, criteri uniformi e controllo remoto. In uno scenario con centinaia di migliaia di terminali, l’amministrazione dei pacchetti e delle policy pesa più dell’interfaccia grafica: così il progetto turco si è concentrato molto su repository controllati, aggiornamenti settimanali validati e configurazioni standardizzate.

La scelta di Xfce come desktop predefinito riflette anche una logica di manutenzione. Tuttavia, è disponibile anche la versione che poggia sul desktop environment GNOME, nonostante richieda risorse in più e introduca un maggior numero di dipendenze.

La questione sicurezza pesa più della semplice riduzione dei costi

Spesso si riduce il tema della sovranità digitale a una questione economica. In realtà il controllo della piattaforma software ha a che fare soprattutto con la sicurezza e la governance dei dati. Molti governi europei guardano con crescente diffidenza ai software proprietari d’Oltreoceano, dopo anni di dibattiti su telemetria, cloud extraeuropei e dipendenza dai servizi SaaS.

Linux, in questo scenario, offre almeno un vantaggio teorico: il codice sorgente è ispezionabile. Naturalmente non significa che una distribuzione open source sia automaticamente sicura: serve auditing continuo, manutenzione seria e capacità tecnica interna. Però elimina almeno una parte del concetto di “black box” tipico dei prodotti proprietari.

Va detto però che la sovranità digitale totale resta quasi impossibile: anche una distribuzione nazionale continua a dipendere da firmware proprietari, microcodice Intel o AMD, driver hardware e infrastrutture cloud internazionali. Pardus non sfugge a questa realtà: il progetto turco, ad esempio, riduce la dipendenza applicativa da Microsoft, ma non crea e non può creare un’indipendenza assoluta.

Inoltre esiste il problema delle competenze: gestire una distribuzione Linux governativa richiede sviluppatori kernel, specialisti Debian, esperti di packaging e personale capace di mantenere repository sicuri nel tempo. Non basta creare un logo nazionale e ricompilare Ubuntu.

Il modello turco può davvero diventare un riferimento europeo?

Alcuni elementi del modello Pardus Linux potrebbero interessare seriamente l’Europa: non tanto la distribuzione in sé, quanto il metodo. La Turchia non ha inseguito l’idea romantica di costruire una piattaforma completamente autonoma da zero: ha sfruttato Debian come base industriale stabile e ha concentrato gli sforzi sulle personalizzazioni realmente necessarie.

Molti progetti europei attuali sembrano invece bloccati in discussioni burocratiche o frammentati tra iniziative nazionali incompatibili tra loro. EU OS, uno dei progetti più citati negli ambienti comunitari, procede lentamente proprio perché cerca di conciliare esigenze molto diverse.

Il caso turco dimostra una cosa abbastanza concreta: Linux nella Pubblica Amministrazione funziona quando esiste continuità politica, supporto tecnico locale e una visione che guardi agli aspetti concreti, proprio perché non serve “reinventare la ruota”. Serve mantenere il software aggiornato, formare gli utenti e accettare che alcune compatibilità proprietarie continueranno a esistere.