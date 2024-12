Endymion trasforma la tua azienda con realtà aumentata, IA e IoT

Le moderne e più evolute tecnologie offrono alle aziende del nostro Paese un’opportunità senza precedenti. La trasformazione digitale diventa un’occasione ghiotta per innovare, acquisire un vantaggio competitivo e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Endymion è una realtà tutta italiana che mette a disposizione delle imprese soluzioni basate su tecnologie all’avanguardia: intelligenza artificiale (AI), realtà aumentata (AR), Internet delle Cose (IoT) e Digital Twin sono protagoniste assolute. L’obiettivo è ottimizzare i processi aziendali e incrementare la competitività, consentendo alle imprese di raggiungere nuovi livelli di efficienza e innovazione.

Grazie a soluzioni su misura, cucite sulle specifiche esigenze di ciascuna azienda, Endymion sviluppa agenti AI intelligenti, modelli di linguaggio (Large Language Models, LLM), applicazioni che utilizzano la realtà aumentata e simulazioni fisiche in grado di ridefinire il concetto di innovazione.

Lo sviluppo di soluzioni basate sulla realtà aumentata diventa semplice con il framework di Endymion

Endymion è una società IT che offre strumenti innovativi per fare business. Oltre ad attività di consulenza con tecnologia avanzate, Endymion sta entrando nel mondo startup grazie al suo innovativo framework che permette di creare esperienze in realtà aumentata, complesse e interattive, sviluppando solo semplici pagine Web.

Mettete da parte le vostre convinzioni: lo sviluppo di soluzioni AR (augmented reality) si concretizza oggi anche in assenza di qualsiasi bagaglio esperienziale pregresso. Grazie alla tecnologia Endymion, il costo di sviluppo e implementazione dell’AR si riduce drasticamente, migliorando significativamente il ROI e rendendo la realtà aumentata una soluzione finalmente conveniente e sostenibile per le aziende di qualunque dimensione.

Endymion si è già assicurata l’investimento di Forward Factory, acceleratore sul digital manufacturing di CDP (Cassa Depositi e Prestiti) in collaborazione con Gellify, per sviluppare la sua tecnologia. Ha inoltre già realizzato POC industriali con i partner dell’acceleratore quali Auxiell e SCM.

Endymion democratizza l’accesso alla realtà aumentata, che diventa così alla portata delle realtà di ogni settore. Gli utilizzi più ovvi avvantaggiano sicuramente le aziende della logistica e della manifattura, ma i benefici e le nuove opportunità possono essere colti da qualunque organizzazione. Bastano le idee, perché a tradurle in applicazioni, prodotti e soluzioni ci pensa il framework messo a punto da Endymion.

Chi ha fondato Endymion

I due cofondatori di Endymion sono Gianmarco Cappellano e Gennaro Abbruzzese.

Gennaro Abbruzzese, a destra nella foto, CEO e Co-fondatore di Endymion, è un ingegnere con un PhD in Aerospace Engineering finanziato da Airbus-UPM e dal programma Marie Skłodowska-Curie. Con esperienza in aziende leader come Airbus e Mindesk, si è specializzato in XR, intelligenza artificiale e sviluppo software avanzato.

Gianmarco Cappellano, a sinistra nella foto, Co-fondatore di Endymion e responsabile delle operazioni aziendali, ha una lunga esperienza nel settore automotive, dove ha guidato il lancio del Maserati Grecale come Senior Product Manager. Laureato con lode al Politecnico di Bari, è un esperto in Business Development e Innovation Management e attualmente si dedica alla crescita di startup tecnologiche e digitali.

I vantaggi della soluzione Endymion

Accessibilità: Non sono necessarie competenze avanzate in ambito AR o computer vision. Qualsiasi sviluppatore Web con conoscenze base di HTML, CSS e JavaScript può creare un'applicazione AR utilizzando il framework di Endymion.

Efficienza: L'integrazione diretta con le pagine Web riduce significativamente i tempi e i costi di sviluppo, consentendo alle aziende di implementare e aggiornare rapidamente i contenuti AR.

Facilità di integrazione: Il framework consente il riutilizzo di asset già esistenti, come pannelli Web e dati IT aziendali, integrandoli facilmente nelle applicazioni AR per massimizzare il valore delle risorse disponibili.

: Il framework consente il riutilizzo di asset già esistenti, come pannelli Web e dati IT aziendali, integrandoli facilmente nelle applicazioni AR per massimizzare il valore delle risorse disponibili. Compatibilità avanzata: Le applicazioni create con il framework di Endymion sono progettate per funzionare perfettamente su smartphone, tablet e palmari, senza la necessità di device futuristici. Qualora richiesto, il framework è già compatibile con la maggior parte degli smart glasses presenti sul mercato. Inoltre, Endymion è partner di Zebra Technologies, leader di mercato nei device industriali, che detiene una quota significativa del settore.

Le soluzioni avanzate Endymion potenziano l’interazione tra il mondo digitale e quello fisico. Grazie a tecnologie all’avanguardia, Endymion consente alle aziende di creare e trasformare esperienze immersive, migliorando l’efficienza operativa e facilitando il training del personale.

Come funziona il framework

La realtà aumentata ha rivoluzionato vari settori, ma lo sviluppo di soluzioni efficaci è stato – in passato – un compito riservato agli specialisti. Endymion cambia questo paradigma con un framework unico, progettato per rendere la creazione di applicazioni AR accessibile anche ai comuni sviluppatori web, eliminando la necessità di competenze tecniche avanzate. L’azienda interessata a dotarsi di soluzioni AR, da integrare nei flussi di lavoro o da proporre a clienti e utenti, non deve quindi assumere nuovo personale. Bastano gli strumenti e le competenze di Endymion.

La “ricetta segreta” di Endymion risiede nell’utilizzo esclusivo delle tecnologie Web standard, che hanno permesso di confezionare un prodotto unico nel suo genere. Il framework poggia su due componenti essenziali:

AR Web Browser: Un'applicazione che consente agli utenti di accedere e interagire con esperienze AR direttamente attraverso un browser Web.

: Un’applicazione che consente agli utenti di accedere e interagire con esperienze AR direttamente attraverso un browser Web. API Tools: Un insieme di protocolli utili per convertire pagine Web in esperienze AR utilizzando codice standard come HTML e JavaScript.

Come creare un’applicazione AR con Endymion

Per creare un’applicazione AR con Endymion, i requisiti sono davvero minimi: bastano un dominio e uno spazio Web per ospitare il progetto, conoscenze di base di HTML, CSS e JavaScript, l’app AR Web Browser di Endymion (necessaria per visualizzare e interagire con le esperienze AR create).

Per utilizzare la tecnologia di Endymion, è sufficiente compilare il form presente sul sito Web. Questo permette di accedere a tutto il materiale e alla documentazione necessaria per iniziare.

Successivamente, si passa direttamente alla creazione della pagina Web di riferimento, concentrandosi sul layout e sull’interfaccia di base. Quanto realizzato diventerà un’interfaccia AR tramite l’integrazione delle API di Endymion. Il tutto senza la necessità di ricorrere a software esterni complessi o specifici per la realtà aumentata.

L’integrazione delle API all’interno del codice HTML permette l’aggiunta di funzioni addizionali come oggetti 3D e interazioni all’interno dell’ambiente AR. Lo sviluppatore che, lo evidenziamo ancora una volta, deve conoscere soltanto i rudimenti di HTML, CSS e JavaScript, può codificare le interazioni desiderate.

Riconoscimento dei marker (codici QR)

Si pensi, ad esempio, alla configurazione di un meccanismo per il riconoscimento dei marker, come i codici QR. Utilizzando il framework di Endymion, il sistema consente di associare un codice QR a una pagina Web specifica. Quando il dispositivo rileva il QR tramite la fotocamera, viene automaticamente aperta la pagina Web associata, che visualizza i contenuti AR configurati tramite le API di Endymion. Questo processo permette di creare esperienze interattive e immersive, sovrapponendo oggetti digitali al mondo reale in modo semplice e immediato.

Lo sviluppatore può in ogni caso verificare l’avanzamento del lavoro e controllare come si comporta l’applicazione, utilizzando l’AR Web Browser di Endymion.

Guardate questo video: l’app AR sviluppata in brevissimo tempo avvalendosi del framework Endymion permette di ottenere le informazioni sul contenuto di ciascun pacco, semplicemente inquadrando il codice QR applicato su un’etichetta. Non solo. Grazie all’interfaccia AR, l’utente può interagire con le informazioni relative alla gestione della spedizione e attivare azioni aggiuntive.

Poiché l’intera esperienza AR è basata sul Web, non è necessario creare e distribuire un’applicazione nativa separata. Gli utenti possono infatti accedere all’app AR e all’esperienza correlata, semplicemente visitando la pagina Web tramite l’AR Web Browser sfruttando i marker o i QR code del sito.

Conclusioni

Endymion, con la sua offerta moderna, evoluta e articolata, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama tecnologico italiano, offrendo soluzioni innovative che uniscono realtà aumentata, intelligenza artificiale, IoT e Digital Twin. In un contesto di crescente competitività, le aziende hanno ora l’opportunità di trasformare le loro operations e acquisire un vantaggio decisivo nel mercato grazie a strumenti semplici e accessibili. Il framework Endymion consente di sviluppare applicazioni AR complesse e interattive con una facilità senza precedenti, abbattendo le barriere tradizionali legate allo sviluppo di soluzioni di realtà aumentata.

L’approccio di Endymion si basa su tecnologie Web standard, permettendo anche a chi ha competenze di programmazione di base di creare esperienze immersive, senza la necessità di investimenti significativi in formazione o risorse aggiuntive. Endymion democratizza davvero l’accesso alla realtà aumentata, rendendola una soluzione praticabile per aziende di ogni dimensione e settore, dalla logistica alla manifattura, dall’istruzione al retail.

I vantaggi offerti da Endymion non si limitano a un miglioramento della produttività: le soluzioni sviluppate possono contribuire a ridurre i costi operativi, ottimizzare i processi e aumentare l’efficienza complessiva. Grazie alla flessibilità del framework e alla facilità di integrazione con i sistemi esistenti, le aziende possono adattarsi rapidamente alle nuove esigenze del mercato, migliorando al contempo le proprie strategie.

In un’epoca in cui l’innovazione è fondamentale, Endymion non solo fornisce strumenti, ma anche una visione per il futuro delle imprese italiane. Abbracciare la realtà aumentata e le tecnologie ad essa associate non è solo un passo verso una trasformazione digitale ancora più matura e consapevole, ma una vera e propria opportunità di crescita e sviluppo. Con Endymion, le idee possono diventare realtà, portando le aziende a esplorare nuove frontiere in fatto di efficienza e interazione.

