Errore 0x800f0831 in Windows Update: ecco come risolverlo

L’errore 0x800f0831 in Windows si verifica principalmente durante l’aggiornamento del sistema operativo e indica un problema nel processo gestito da Windows Update. È un problema lamentato da molti utente e risulta bloccante in quanto fa parte della categoria di codici di errore che impediscono il corretto aggiornamento di Windows.

Le cause della comparsa del codice 0x800f0831 possono essere molteplici ma nella stragrande maggioranza dei casi il problema è riconducibile a file mancanti relativi a un precedente aggiornamento oppure alla presenza di file di sistema corrotti.

Come saperne di più sull’errore 0x800f0831 in Windows

Come spesso ricordiamo, ha poco senso andare per tentativi quando si deve risolvere un problema relativo al funzionamento di Windows Update.

Il primo passo consiste nel controllare il contenuto del file di registro con la lista delle operazioni svolte dal Component-Based Servicing (CBS), un componente del sistema operativo responsabile della gestione dell’installazione, aggiornamento, configurazione e rimozione dei componenti e delle funzionalità di Windows.

Per procedere in tal senso, basta premere Windows+R quindi digitare quanto segue:

%windir%\Logs\CBS\CBS.log

Scorrendo il file fino in fondo, di solito si trovano indizi sui motivi che impediscono il corretto funzionamento di Windows Update.

Problemi con i precedenti aggiornamenti di Windows

Se si rinvenisse un messaggio del tipo Store corruption, manifest missing for package: <Missing_Package> Failed to resolve package <Missing_Package>, per risolvere l’errore 0x800f0831 si deve semplicemente cercare nel Microsoft Update Catalog il pacchetto indicato come <Missing_Package>.

Basta effettuare una ricerca utilizzando la casella in alto a destra, scaricarlo in locale quindi avviarne l’installazione. Ad operazione conclusa, Windows Update dovrebbe tornare a funzionare regolarmente.

Ripristinare eventuali file danneggiati

Per correggere eventuali problemi legati a file di sistema danneggiati, si può procedere utilizzando il prompt dei comandi.

Dopo aver digitato cmd nella casella di ricerca di Windows e cliccato su Esegui come amministratore, si devono impartire i seguenti comandi l’uno dopo l’altro:

dism /online /cleanup-image /scanhealth

dism /online /cleanup-image /checkhealth

dism /online /cleanup-image /restorehealth

sfc /scannow

Nell’articolo incentrato sul reset di Windows Update, abbiamo pubblicato un nostro script che permette di reimpostare da zero il sistema di aggiornamento integrato in Windows.

Il file batch presentato deve essere avviato con i diritti di amministratore (tasto destro, clic su Esegui come amministratore) e, una volta in esecuzione, svolge una serie di passaggi in sequenza.

Innanzi tutto, arresta i principali servizi coinvolti negli aggiornamenti — come BITS, Windows Update e Cryptographic Services — e procede con l’eliminazione di file temporanei, log obsoleti e copie di backup che potrebbero interferire con il corretto funzionamento del sistema.

Successivamente, rinomina le cartelle chiave come SoftwareDistribution e Catroot2 , forzando Windows a rigenerarle da zero.

In modo opzionale, il batch offre la possibilità di ripristinare i descrittori di sicurezza dei servizi coinvolti e registrare nuovamente le librerie DLL fondamentali per l’infrastruttura di aggiornamento. Al termine, imposta i servizi su avvio automatico, li riavvia e infine dispone un reboot del sistema, garantendo che tutte le modifiche abbiano effetto.

Avvio di un’installazione in-place di Windows

Dopo aver scaricato l’immagine ISO più aggiornata di Windows 10 o di Windows 11, a seconda del sistema operativo installato sulla macchina, si può correggere l’errore 0x800f0831 disponendo un aggiornamento in-place, senza quindi perdita di dati.

Per procedere in tal senso, si può usare il super trucco per scaricare la ISO di Windows 10 e 11 con un solo comando quindi cliccare sul file .iso per montarne il contenuto come unità virtuale.

Cliccando due volte su setup.exe , si accede a una procedura che permette di reinstallare velocemente Windows. L’importante è assicurarsi di selezionare l’opzione Conserva file, impostazioni e app.

