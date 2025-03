Errore o riavvio imprevisto del computer: come risolvere con Windows 10 e 11

Uno degli errori che spesso ci viene segnalato dai lettori è il seguente: “Errore o riavvio imprevisto del computer. Impossibile continuare l’installazione di Windows“. Si può presentare quando si applica un aggiornamento di Windows, soprattutto sui vecchi computer che non si utilizzano da un po’ o quando si applicano modifiche a livello di BIOS UEFI. Il messaggio di errore può manifestarsi anche dopo l’avvenuto ripristino del sistema, con l’impossibilità di effettuare il boot e accedere al desktop di Windows 10 o Windows 11.

Il problema è severo perché cliccando OK sul messaggio, il sistema entra in un loop di avvio: il PC si riavvia automaticamente e ritorna sempre a mostrare lo stesso identico errore.

Come eliminare il messaggio Errore o riavvio imprevisto del computer in Windows 10 e Windows 11

Fortunatamente esiste una soluzione di semplice applicazione che permette di sbarazzarsi del messaggio “Errore o riavvio imprevisto del computer” e accedere normalmente al desktop di Windows 10 e 11.

Alla comparsa dell’errore non si deve fare clic sul pulsante OK bensì spostare il messaggio nella parte superiore o inferiore dello schermo, agendo sulla barra del titolo, quindi premere la combinazione di tasti MAIUSC+F10 in modo da far apparire la finestra a sfondo nero del prompt dei comandi. Se non dovesse funzionare, provate a tenere premuto anche il tasto Fn : la combinazione da premere diventa quindi MAIUSC+Fn+F10 .

A questo punto, digitate quanto segue e premete Invio (sono due comandi):

reg add HKLM\SYSTEM\Setup\Status\ChildCompletion /v setup.exe /t REG_DWORD /d 3 /f

shutdown /r /t 0

Dopo qualche secondo di attesa, il sistema si riavvierà in automatico e nella maggior parte dei casi dovreste poter vedere Windows 10 o Windows 11 avviarsi correttamente.

Cosa fa il valore setup.exe nel registro di sistema

Il valore DWORD setup.exe contenuto nella chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Status\ChildCompletion è utilizzato dal sistema operativo Microsoft per tenere traccia dello stato di completamento di un processo di installazione o di configurazione, in particolare durante l’installazione di aggiornamenti o durante l’impostazione iniziale di Windows.

La chiave è spesso utilizzata durante l’avvio del sistema operativo per monitorare i vari passaggi dell’installazione processo, garantendo che ogni componente del sistema sia configurato correttamente. Impostando il valore 3, come spiegato in precedenza, si forza Windows ad avviarsi regolarmente dando per buoni gli interventi applicati dalla routine di aggiornamento.