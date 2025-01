Gemini su Windows e nelle app con Visual Studio: fantastico!

Uno dei principali vantaggi della piattaforma Google AI Studio è che essa, diversamente a quanto fa ad esempio OpenAI, permette agli utenti di utilizzare le API (Application Programming Interface) gratis, con restrizioni che per gli utenti normali, per buona parte dei professionisti e per molti sviluppatori, sono assolutamente ragionevoli. Diventa così possibile integrare Google Gemini nelle proprie applicazioni e direttamente in Windows, con soluzioni personalizzate che fino a qualche tempo fa sarebbero state davvero impensabili!

Gemini è un chatbot costruito sulle soluzioni di intelligenza artificiale generativa sviluppate da Google. È progettato per fornire risposte contestuali, generare testi, tradurre contenuti e facilitare l’automazione delle attività. Rappresenta un’evoluzione significativa nel campo dell’IA, posizionandosi come concorrente diretto di strumenti come ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic.

Certamente conoscete la possibilità di usare Gemini su Android, sostituendo il tradizionale assistente digitale di Google, e vi è nota la modalità di accesso al chatbot basato sul Web. Quello che lascia davvero di stucco è la semplicità con cui è possibile integrare Gemini e l’AI generativa Google nelle proprie applicazioni.

Come integrare Gemini su Windows grazie a Visual Studio

Accedete alla dashboard di Google AI Studio quindi portatevi nella pagina che permette di generare una API key privata. Come potete facilmente verificare, Google fornisce la sintassi JSON da utilizzare, ad esempio, dalla riga di comando. Servendosi dell’utilità curl, si può chiedere a Gemini (o meglio, ai modelli generativi o LLM, Large Language Models, sottostanti…) di rispondere a qualunque quesito o prompt usando esclusivamente la finestra del terminale. Senza bisogno di nessun intermediario.

E se si volesse ottenere risposte da Gemini a partire dal progetto di una propria applicazione sviluppata con Microsoft Visual Studio? Ci siamo divertiti a farlo e il risultato è davvero incoraggiante, lasciando sul tavolo enormi possibilità di personalizzazione.

Nell’immagine ciò che otterrete seguendo i passaggi descritti in questo articolo. Un’applicazione chiamata Chiedilo a Gemini che riceve in ingresso un prompt arbitrario e, cliccando sul pulsante Genera Testo, provvede a interrogare Gemini mostrando quindi la risposta ottenuta, opportunamente formattata.

Come comunicare con Gemini da un’applicazione .NET

Supponiamo di voler sviluppare un’applicazione .NET multipiattaforma con Visual Studio. Avendo cura di realizzarla in .NET, essa sarà compatibile non solo con Windows ma anche con altri sistemi operativi come macOS e Linux.

Utilizziamo la versione più aggiornata dell’IDE Microsoft Visual Studio e per semplicità creiamo un’applicazione Windows Forms Visual Basic.

Alla nuova applicazione si può assegnare il nome AIStudio quindi scegliere il framework preferito. Nel riquadro Esplora soluzioni, cliccate con il tasto destro del mouse sul nome del progetto quindi su Aggiungi, Nuovo elemento.

Dalla finestra seguente, si deve fare clic su Elementi, su Classe e infine sul pulsante Aggiungi.

Il codice per dialogare con l’intelligenza artificiale dei modelli Google Gemini

Rinominando il file .vb appena aggiunto, suggeriamo di chiamarlo GeminiApi.vb . Al suo interno incollate le seguenti righe di codice:

Imports System.Net.Http Imports System.Text Imports System.Text.Json Public Class GeminiApi Private ReadOnly _httpClient As HttpClient Private ReadOnly _apiKey As String Public Sub New(apiKey As String) If String.IsNullOrWhiteSpace(apiKey) Then Throw New ArgumentException("API Key non valida.", NameOf(apiKey)) End If _apiKey = apiKey _httpClient = New HttpClient() With { .BaseAddress = New Uri("https://generativelanguage.googleapis.com/") } End Sub Public Function GenerateText(prompt As String, Optional modelName As String = "gemini-1.5-flash") As String If String.IsNullOrWhiteSpace(prompt) Then Return "" End If Dim apiEndpoint As String = $"v1beta/models/{modelName}:generateContent?key={_apiKey}" ' Costruzione del corpo della richiesta Dim requestBody = New With { .contents = New Object() { New With { .parts = New Object() { New With {.text = prompt} } } } } Dim jsonPayload As String = JsonSerializer.Serialize(requestBody) Dim content As New StringContent(jsonPayload, Encoding.UTF8, "application/json") Try ' Invia la richiesta Dim response = _httpClient.PostAsync(apiEndpoint, content).Result response.EnsureSuccessStatusCode() ' Leggi la risposta Dim responseBody As String = response.Content.ReadAsStringAsync().Result ' Log della risposta completa per il debug 'MessageBox.Show("Response: " & responseBody) ' Proviamo a deserializzare direttamente il corpo della risposta Dim jsonResponse = JsonSerializer.Deserialize(Of JsonElement)(responseBody) ' Verifica della risposta JSON If jsonResponse.ValueKind = JsonValueKind.Object Then ' Estrai i candidates come JsonArray If jsonResponse.TryGetProperty("candidates", Nothing) Then Dim candidates = jsonResponse.GetProperty("candidates").EnumerateArray() If candidates.Any() Then ' Ottieni il primo candidato Dim candidate = candidates.First() If candidate.TryGetProperty("content", Nothing) Then Dim contentObj = candidate.GetProperty("content") If contentObj.TryGetProperty("parts", Nothing) Then Dim parts = contentObj.GetProperty("parts").EnumerateArray() If parts.Any() Then ' Estrazione del testo dal primo 'part' Dim part = parts.First() If part.TryGetProperty("text", Nothing) Then Return part.GetProperty("text").ToString() End If End If End If End If End If End If End If Return "Nessun testo generato." Catch ex As Exception Return $"Errore: {ex.Message}" End Try End Function End Class

Il codice definisce classe `GeminiApi` che interagisce con l’API di Google AI Studio per generare testo in base a un “prompt” fornito dall’utente.

La classe accetta una chiave API (`apiKey`) come parametro indispensabile per l’autenticazione. La funzione `GenerateText` prende il prompt come input e, opzionalmente, un nome di modello (con valore predefinito gemini-1.5-flash ).

La routine costruisce il corpo della richiesta in formato JSON aggiungendo il prompt fornito in input. La richiesta è quindi trasmessa all’API (POST) per poi analizzare quanto ricevuto in input per estrarre il testo.

Realizzare il form principale dell’applicazione

Sempre dall’interfaccia di Visual Studio, portatevi nel sorgente del file Form1.vb ( Form1.Designer.vb ) quindi incollate al suo interno il codice che trovate a questo indirizzo, rimuovendo quanto già presente. È essenziale sostituire la stringa CHIAVE_API_DA_SOSTITUIRE con l’API Key gratuita precedentemente generata avvalendosi dell’interfaccia di Google AI Studio.

Il codice crea un’applicazione Windows Forms che permette di generare e visualizzare il testo ricevuto da Gemini in risposta al prompt fornito dall’utente.

Quando l’utente inserisce un prompt nel `TextBox` e preme il pulsante `Button1`, il programma invia il prompt all’API di Gemini sfruttando la classe `GeminiApi` definita in precedenza.

Il risultato ottenuto è automaticamente formattato sostituendo eventuali ritorni a capo e generando un formato compatibile con il `RichTextBox` (il riquadro di grandi dimensioni che mostra l’ouput ricevuto da Gemini).

Note conclusive

Il modello gemini-1.5-flash che abbiamo scelto di inserire consta di limitazioni molto “generose”. Come si può verificare aprendo l’interfaccia di Google AI Studio quindi cliccando sul menu a tendina Models sulla destra, il modello tollera ben 1.500 richieste giornaliere e sopporta fino a 15 richieste al minuto (RPM). Eventualmente, si può modificare il codice della classe `GeminiApi` in modo tale da utilizzare gli altri modelli generativi Google, anche quelli più completi, complessi, recenti e sperimentali.

Da ultimo riflettete per qualche istante su quanto abbiamo realizzato: l’applicazione creata con Visual Studio può essere trasformata in un software capace di integrarsi con Windows e fungere da assistente evoluto o addirittura ricoprire il ruolo di agente AI. L’applicazione può integrarsi con gli altri programmi in esecuzione ed esterne le abilità grazie all’intelligenza artificiale generativa di Gemini.

È tutto materiale per un approfondimento che pubblicheremo prossimamente su IlSoftware.it.