Google Analytics: l'alternativa più solida si chiama Plausible Community Edition

Prima che a luglio 2023 l’Unione Europea e gli USA stipulassero un nuovo accordo di adeguatezza in materia di trasferimento dei dati, aveva destato scalpore la messa al bando di Google Analytics così come di qualunque altro strumento o servizio che comporta l’invio di informazioni al di fuori dei confini europei. Nonostante l’intesa raggiunta, non senza fatica, diverse associazioni (Noyb, con Max Schrems in testa) si dicono certe che prima o poi sarà invalidata da parte della Corte di Giustizia.

Indipendentemente da ciò che accadrà o meno in futuro, il legislatore europeo ha puntato tanto sul concetto di sovranità del dato: utenti privati e imprese devono essere nelle condizioni di mantenere il pieno controllo sui loro dati.

Nata nel 2019, Plausible si propone come una delle migliori alternative a Google Analytics, progettata in primis per gli utenti europei. La piattaforma emerge come un prezioso salvagente per i proprietari di siti Web che desiderano analizzare il traffico limitando il volume dei dati raccolti (concentrandosi sulle informazioni utili) e, soprattutto, rispettando la privacy dei visitatori.

Cos’è e come funziona Plausible

Abbiamo detto che, anche a detta degli sviluppatori, Plausible si propone come un’alternativa etica e leggera a Google Analytics. L’obiettivo è rivoluzionare il modo con cui raccogliamo e interpretiamo i dati del traffico Web.

Plausible è orgogliosamente open source, permettendo alla comunità di esaminare e contribuire allo sviluppo del codice. Questa trasparenza non solo costruisce fiducia ma assicura anche che la piattaforma rimanga all’avanguardia in termini di sicurezza e funzionalità. Accanto alla versione managed (gestita), disponibile sul Web, da febbraio 2024 Plausible è disponibile sotto forma di Community Edition. Questo significa che gli utenti non devono necessariamente stipulare un abbonamento ma possono beneficiare di Plausible ospitando la piattaforma su un proprio server capace di supportare i container Docker (versione self-hosted).

Il funzionamento di Plausible è un capolavoro di semplicità ed efficienza. Tutto inizia con uno script JavaScript incredibilmente leggero – meno di 1 KB – che viene aggiunto al sito Web. Questo script, una volta caricato, inizia silenziosamente a raccogliere dati anonimi sul traffico.

Raccolta dei dati

Ciò che rende Plausible un’applicazione unica nel suo genere, è l’approccio scelto per la raccolta dati. A differenza di altre piattaforme di analisi, Plausible non utilizza cookie e non raccoglie informazioni personali eventualmente utilizzabili per identificare un individuo. Invece, Plausible si appoggia a un’ingegnosa euristica per distinguere i visitatori unici, dalle visite dei bot e dalle sessioni multiple, garantendo al contempo l’anonimato dei visitatori.

I dati raccolti sono poi elaborati e presentati in un’interfaccia pulita e intuitiva. Qui, i proprietari dei siti possono visualizzare metriche chiave come visitatori unici, visualizzazioni di pagina, tasso di rimbalzo e durata della visita.

Plausible mette a disposizione, attraverso una serie di sezioni dedicate, approfondimenti su sorgenti di traffico, contenuti più popolari, dispositivi utilizzati e Paesi di provenienza delle visite.

I principali vantaggi di Plausible

Come detto, Plausible nasce seguendo la stella polare della sovranità del dato ed è quindi una piattaforma cucita sulla base delle esigenze della platea di utenti europea. L’attenzione al tema della privacy si traduce anche nella conformità con le normative vigenti, come GDPR e CCPA.

Eliminando “il rumore” e concentrandosi sulle metriche che contano per davvero, Plausible propone un’interfaccia utente che è uno dei suoi più importanti fiori all’occhiello. L’organizzazione ragionata dei dati li rende più facilmente accessibili e ben ordinati.

Non utilizzando cookie ed essendo caratterizzato da un comportamento cristallino, lo script di Plausible raramente viene bloccato. In questo modo, i gestori dei siti Web possono contare su dati molto accurati.

Di quali limitazioni soffre Plausible Community Edition

Plausible CE (Community Edition) non include alcune funzionalità avanzate che sono disponibili solo nella versione gestita. Gli utenti di questa particolare edizione, per esempio, non sono in grado di sfruttare l’API (Application Programming Interface) e il sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

Inoltre, alcune nuove funzionalità business ed enterprise, come i funnel e le metriche dei ricavi e-commerce, rimangono esclusive della versione gestita. I funnel, nel contesto del marketing e del business, sono strumenti visivi che rappresentano il percorso seguito dai clienti o potenziali tali durante ogni processo di acquisto.

A differenza della versione gestita, inoltre, Plausible CE non offre un supporto premium agli utenti. L’eventuale assistenza è fornita esclusivamente dalla comunità.

Come installare e usare Plausible Community Edition

Per far funzionare Plausible CE è necessario disporre di un server con almeno 4 GB di RAM, una CPU con architettura x86-64 o ARM64 e il supporto per le istruzioni SSE 4.2 o NEON equivalenti. È inoltre necessario poter modificare le impostazioni DNS per rendere accessibile l’istanza di Plausible CE su un dominio (generalmente sottodominio) specifico.

Per installare il software si deve innanzi tutto clonare il repository GitHub (ci riferiamo all’installazione in una distro GNU/Linux):

git clone https://github.com/plausible/community-edition hosting

cd hosting

All’interno della cartella hosting , si troveranno due file importanti:

docker-compose.yml : Configura e orchestra il collegamento tra il server Plausible CE, il database PostgreSQL e il database Clickhouse per le statistiche.

: Configura e orchestra il collegamento tra il server Plausible CE, il database PostgreSQL e il database Clickhouse per le statistiche. plausible-conf.env : Configura il server Plausible stesso con le variabili d’ambiente necessarie.

Configurazione delle variabili d’ambiente

A questo punto si deve usare OpenSSL per generare le chiavi segrete necessarie:

openssl rand -base64 48

openssl rand -base64 32

Nel file plausible-conf.env (può essere aperto, ad esempio, con il popolare editor di testo nano) le variabili SECRET_KEY_BASE e TOTP_VAULT_KEY vanno impostate con i valori appena generati usando OpenSSL.

In corrispondenza della direttiva BASE_URL deve essere indicato l’URL attraverso cui sarà resa accessibile la propria istanza di Plausible CE:

BASE_URL=https://analytics.nomedelsito.abc

Impostazione del reverse proxy (Caddy)

L’impostazione di un reverse proxy come Caddy serve principalmente per abilitare e gestire HTTPS in modo sicuro e efficiente. Caddy consente di gestire automaticamente i certificati TLS tramite Let’s Encrypt, rendendo le pagine Web accessibili una connessione HTTPS crittografata.

Per procedere con la configurazione, va aperto il file reverse-proxy/docker-compose.caddy-gen.yml , impostando correttamente nome di dominio e indirizzo email:

plausible:

labels:

virtual.host: "analytics.nomedelsito.abc" # Sostituisci con il tuo dominio

virtual.port: "8000"

virtual.tls-email: "admin@analytics.nomedelsito.abc" # Sostituisci con la tua email

Avvio di Plausible CE

Una volta configurato tutto, è possibile avviare Plausible CE utilizzando Docker Compose:

docker compose -f docker-compose.yml -f reverse-proxy/docker-compose.caddy-gen.yml up -d

Il comando avvia i container necessari per PostgreSQL, Clickhouse (sistema di gestione di database di tipo columnar open source, progettato principalmente per l’analisi di grandi volumi di dati) e Plausible CE stesso.

Configurazione avanzata

Plausible CE è configurabile principalmente tramite le variabili d’ambiente contenute nel file plausible-conf.env già visto in precedenza. Si possono personalizzare opzioni come il server SMTP per l’invio di email, attivare l’integrazione con Google, configurare il database in modo approfondito e altro ancora.

Maggiori informazioni sull’installazione e sulla configurazione di Plausible CE sono disponibili nel repository GitHub.

Considerazioni finali

A dispetto dei suoi numerosi vantaggi, è importante sapere che Plausible potrebbe non essere la soluzione ideale per tutti. Per siti Web molto grandi o con esigenze di analisi estremamente complesse, le funzionalità più avanzate di piattaforme come Google Analytics potrebbero comunque risultare necessarie.

Essendo una piattaforma più recente e specializzata, Plausible offre inoltre meno integrazioni con altri strumenti per il marketing digitale. Questo particolare aspetto potrebbe rappresentare una sfida per le aziende che fanno affidamento su un ecosistema integrato di strumenti di marketing.

Plausible è comunque fortemente proiettato verso il futuro: sta proponendo una strada per consentire agli amministratori di siti Web l’ottenimento di informazioni cruciali per il business senza compromettere la privacy degli utenti, mettendo al primo posto la sovranità del dato e la user experience.