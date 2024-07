Guida pratica hosting WordPress Register.it e AI Site Assistant

Nel mondo del Web hosting, Register.it si distingue per le sue soluzioni ottimizzate per WordPress, con opzioni che variano dall’hosting standard a quello gestito, semplificando il processo di creazione e gestione di qualunque progetto online. Due i tipi di hosting WordPress messi a disposizione di professionisti, aziende e privati: hosting WordPress standard e gestito (managed).

Entrambi i piani mettono a disposizione un periodo di prova gratuito di 30 giorni, permettendo agli utenti di testare il servizio senza impegno. Ne abbiamo approfittato e nel video riassumiamo tutto quanto emerso a valle delle nostre “prove sul campo”.

Hosting WordPress Register.it e assistente basato sull’intelligenza artificiale AI Site Assistant: ecco come funzionano

L’hosting WordPress standard è ideale per gli utenti che preferiscono configurare e gestire autonomamente il proprio sito. Include tutti gli strumenti necessari per l’installazione di WordPress, la gestione dei plugin e degli aggiornamenti. A chi desidera un’esperienza online senza pensieri, Register.it propone l’hosting WordPress gestito. In questo caso, tutta la parte tecnica è interamente gestita dal provider.

Una delle innovazioni più significative introdotte da Register.it è il suo AI Site Assistant. Incluso gratuitamente in tutti i piani di hosting WordPress Register.it, questo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a creare contenuti in modo rapido ed efficace. L’AI Site Assistant pone una serie di domande all’utente e genera testi personalizzati basati sulle risposte fornite.

Non solo. AI Site Assistant è uno strumento prezioso che guida l’utente anche durante la cruciale fase della configurazione del sito WordPress: l’assistente digitale si occupa di plasmare la struttura e il look grafico del sito affinché siano perfettamente in linea con le indicazioni fornite e gli obiettivi dell’attività che si intende svolgere online.

Ogni piano Register.it hosting WordPress include una selezione di domini (.it compreso) gratuiti per un anno, certificato TLS per abilitare le connessioni HTTPS e, appunto, l’accesso all’AI Site Assistant.

Register.it garantisce inoltre un Time To First Byte (TTFB) estremamente basso, migliorando le performance del sito e il posizionamento sui motori di ricerca.

Migrazione e assistenza

Register.it assicura un servizio di migrazione gratuito, essenziale per chi desidera trasferire il proprio sito WordPress esistente. L’offerta comprende il trasferimento completo di tutti i contenuti: il sito sarà immediatamente operativo attraverso il nuovo server.

L’assistenza clienti è disponibile via chat, telefono o ticket, pronta per risolvere qualsiasi problema e fornire consigli su ottimizzazione, sicurezza e gestione del sito.

Register.it rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un hosting WordPress affidabile e ricco di funzionalità. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, all’ampia gamma di piani disponibili e al supporto costante, creare e gestire un sito WordPress non è mai stato così facile e conveniente.