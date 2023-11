Handbrake: cos'è e come funziona. Adesso con supporto AV1 migliorato

Un transcoder video è un programma che permette di convertire file da un formato all’altro consentendo l’utilizzo di differenti codifiche. Handbrake è un software open source che non soltanto permette di effettuare la conversione video ma anche di regolare parametri come la risoluzione e il bitrate. Utilizzando il programma, è anche possibile estrarre le tracce audio.

La vasta gamma di formati video e dispositivi oggi disponibili può rendere complesso il compito di condividere e riprodurre i propri contenuti multimediali. È qui che strumenti di conversione video come Handbrake si rivelano estremamente utili, offrendo un’ampia gamma di funzionalità che permettono agli utenti di adattare i video alle specifiche esigenze.

Se si ha un contenuto video in un formato non compatibile con il dispositivo o il lettore multimediale in uso, Handbrake permette di convertirlo in un formato idoneo. Ciò si rivela particolarmente utile quando si desiderano portare video su dispositivi mobili, smart TV o console di gioco.

Cos’è Handbrake e cosa permette di fare

Di per sé Handbrake è un software libero, distribuito sotto licenza GNU GPL. Alcuni componenti accessori, tuttavia, utilizzano una licenza differente e possono essere soggetti a limitazioni.

Disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale così come dal repository GitHub ufficiale, Handbrake è un software multipiattaforma compatibile con i sistemi Windows, Linux e macOS. È disponibile anche una versione con interfaccia a riga di comando, sprovvista quindi di GUI, che permette di sviluppare script al fine di gestore in blocco più contenuti video.

Oltre alla conversione vera e propria, Handbrake permette di comprimere i video senza compromettere significativamente la qualità. L’applicazione supporta la conversione di DVD e Blu-ray in formati digitali, consentendo agli utenti di archiviare i propri film o programmi TV preferiti in formato digitale e di riprodurli su dispositivi senza lettore ottico.

Formati e codec supportati

HandBrake è in grado di transcodificare video e audio da quasi tutti i formati esistenti. È compatibile con una vasta gamma di codec audio e video, compresi quelli utilizzati con i formati MP4, MOV, AVI, MKV e FLV.

I formati determinano aspetti come la compatibilità del file con dispositivi e lettori, la qualità video o audio, la gestione dei sottotitoli e delle tracce audio, e altri dettagli strutturali del contenuto multimediale. Un file video in formato MP4 può ad esempio contenere video codificato con il codec H.264 e audio codificato con il codec AAC. L’estensione “.mp4” rappresenta il formato ovvero il “contenitore” del flusso audio-video, mentre H.264 e AAC rappresentano i codec utilizzati per la codifica dei dati.

Il termine codec è una contrazione di “coder-decoder“. Un codec codifica (comprime) e decodifica (decomprime) i dati audio e video: è la ricetta con cui i dati vengono trasformati durante le fasi di compressione e decompressione. I codec influenzano fattori come la dimensione del file, la qualità del video e dell’audio, la velocità di trasmissione dati. Possono essere progettati per ottimizzare la compressione senza perdita di qualità (lossless) oppure per ridurre la dimensione del file sacrificando leggermente la qualità (lossy).

Codifica dei contenuti video

Alcuni dei codec video disponibili per l’encoding in HandBrake includono i seguenti:

H.264 (x264) : MPEG-4 Part 10, noto anche come H.264/AVC, che fornisce un’eccellente qualità, prestazioni e dimensioni del file.

: MPEG-4 Part 10, noto anche come H.264/AVC, che fornisce un’eccellente qualità, prestazioni e dimensioni del file. H.264 (Intel QuickSync) : Un’opzione basata sull’hardware disponibile su processori Intel con grafica Intel HD, che è molto veloce e utilizza significativamente meno CPU rispetto agli encoder software come x264.

: Un’opzione basata sull’hardware disponibile su processori Intel con grafica Intel HD, che è molto veloce e utilizza significativamente meno CPU rispetto agli encoder software come x264. H.265 (x265) : Conosciuto anche come HEVC, è il successore dell’H.264, offrendo codifiche di qualità superiore e dimensioni dei file migliori rispetto all’H.264.

: Conosciuto anche come HEVC, è il successore dell’H.264, offrendo codifiche di qualità superiore e dimensioni dei file migliori rispetto all’H.264. MPEG-4 (ffmpeg) : Il predecessore di H.264/AVC. Offre una codifica veloce con una qualità complessiva inferiore rispetto all’H.264/AVC. È compatibile con i dispositivi più datati e i lettori DVD/economici.

: Il predecessore di H.264/AVC. Offre una codifica veloce con una qualità complessiva inferiore rispetto all’H.264/AVC. È compatibile con i dispositivi più datati e i lettori DVD/economici. MPEG-2 (ffmpeg) : È il predecessore di MPEG-4 Visual e permette una codifica molto veloce con una qualità inferiore rispetto ai codec moderni.

: È il predecessore di MPEG-4 Visual e permette una codifica molto veloce con una qualità inferiore rispetto ai codec moderni. VP9 (libvpx) : Codec video gratuito e aperto sviluppato da Google. Comparabile per qualità e dimensioni del file risultante a H.265/HEVC. L’encoding è più lento rispetto a H.265.

: Codec video gratuito e aperto sviluppato da Google. Comparabile per qualità e dimensioni del file risultante a H.265/HEVC. L’encoding è più lento rispetto a H.265. VP8 (libvpx): Predecessore del VP9, questo codec video gratuito e aperto assicura una compatibilità ampia ma una minore efficienza di compressione/qualità rispetto al VP9.

Supporto migliorato per il codec AV1

Abbiamo già detto cos’è il codec AV1 e perché sta raccogliendo grande interesse da parte dell’industria. AV1 è un codec open source e royalty-free: significa che può essere utilizzato senza dover pagare licenze, rendendolo attraente per molte aziende e sviluppatori che vogliono implementare la compressione video senza dover affrontare costi significativi.

L’altro grande vantaggio di AV1 risiede nella sua capacità di offrire una qualità di compressione superiore rispetto a molti altri codec, mantenendo allo stesso tempo dimensioni di file più ridotte. Questo genere di efficienza si rivela cruciale per la trasmissione e la distribuzione di video in streaming su Internet: la maggiore compressione consente di risparmiare banda di rete migliorando l’esperienza dell’utente.

Handbrake 1.7 introduce nuovi encoder AV1 sviluppati da AMD (VCN AV1) e NVIDIA (NVENC AV1), offrendo agli utenti opzioni aggiuntive per la compressione video avanzata. La modalità ABR multi-pass di SVT-AV1, migliora la qualità delle conversioni AV1.

L’applicazione migliora inoltre il supporto HDR10+ e velocizza significativamente la conversione video con la rimozione delle copie di frame non necessarie, ottimizzando l’efficienza della memoria.

Per avere contezza di tutte le novità di Handbrake 1.7, è possibile fare riferimento al changelog ufficiale.