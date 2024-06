Hosting WordPress standard e gestito Register.it, un confronto approfondito

Quando si tratta di creare e gestire un sito Web con WordPress, la scelta del giusto piano di hosting è cruciale per il successo di qualsiasi progetto online. Register.it offre due soluzioni principali: Hosting WordPress e Hosting WordPress Gestito. In entrambi i casi, l’installazione di WordPress risulta semplice e veloce, grazie alla funzione di installazione con un clic.

Il principale vantaggio è che gli utenti non si devono più preoccupare degli aspetti tecnici: l’infrastruttura sottostante è interamente gestita da Register.it, così come l’installazione di WordPress e di tutto l’ambiente operativo.

Tutto questo si traduce in un sito affidabile, veloce e performante, con un Time To First Byte (TTFB) estremamente contenuto. I siti WordPress ospitati su Register.it, grazie alle accortezze tecniche adottate, inviano il primo byte di dati (TTFB) al client remoto in una manciata di millisecondi. Si tratta di un aspetto essenziale che migliora l’esperienza d’uso ed è valutato molto positivamente anche da Google in termini di Core Web Vitals.

Le principali differenze tra Hosting WordPress standard e gestito Register.it

L’hosting WordPress standard di Register.it è studiato per chi desidera avere un controllo completo sull’installazione del CMS (Content Management System). Questo tipo di hosting offre una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per gli utenti che dispongono di esperienza tecnica e per coloro che preferiscono gestire autonomamente gli aspetti tecnici del sito.

Gli utenti hanno accesso completo ai file del sito tramite FTP (in alternativa è possibile usare l’eccellente File Manager basato su Web) e possono gestire i database MySQL tramite phpMyAdmin, fidando su un elevato livello di controllo e flessibilità. Gli aggiornamenti di WordPress, dei temi e dei plugin sono in questo caso gestiti manualmente.

È comunque possibile contare su una solida assistenza tecnica: Register.it offre il suo supporto tecnico per aiutare i clienti a risolvere i problemi relativi all’hosting e alla configurazione di base di WordPress.

Gestire un sito WordPress anche senza competenze tecniche

Il servizio di Hosting WordPress Gestito (o Managed) di Register.it è una soluzione pensata per chi desidera concentrarsi sul contenuto del proprio sito Web, senza doversi preoccupare degli aspetti tecnici. Questo tipo di hosting è ideale per chi non ha competenze tecniche avanzate o per chi preferisce affidare la gestione tecnica a un team di professionisti.

Nel caso dell’hosting gestito, Register.it si occupa di tutti gli aspetti tecnici, inclusi gli aggiornamenti automatici di WordPress, dei temi e dei plugin. Si ha così garanzia che il sito sia sempre sicuro e aggiornato.

L’infrastruttura messa a disposizione da Register.it, fa sì che i siti WordPress gestiti siano ottimizzati per garantire le migliori prestazioni possibili. L’obiettivo è raggiunto grazie a un sistema di cache avanzata, alla continua ottimizzazione del database e all’adozione di configurazioni lato server che permettono di massimizzare le performance di un CMS completo e articolato qual è WordPress.

I piani Managed includono misure di sicurezza avanzate, come monitoraggio continuo, scansioni malware, e protezione DDoS; backup automatici giornalieri per fare in modo che i dati siano sempre protetti e facilmente ripristinabili in caso di problemi; supporto prioritario con assistenza dedicata.

Gli utenti possono creare ambienti di test per provare modifiche e aggiornamenti prima di applicarli sul sito in produzione (ovvero quello esposto pubblicamente), riducendo così il rischio di problemi.

A beneficio di chi già utilizza il CMS open source presso altri provider italiani o stranieri, Register.it mette a disposizione un servizio di migrazione WordPress gratuito. In questo modo risulta semplice e indolore passare da un altro fornitore alla piattaforma WordPress gestita di Register.it.

Come creare un sito WordPress in pochi minuti

Il pannello di controllo dell’account utente creato su Register.it, consente di gestire tutti i nomi di dominio dei quali si ha la titolarità. È possibile decidere su quali domini installare automaticamente WordPress, attivando il piano standard oppure quello gestito.

La procedura è davvero semplice. Sia nel caso dell’Hosting WordPress che dell’Hosting WordPress Gestito, basta limitarsi a fornire le seguenti informazioni di base:

titolo del sito WordPress

indirizzo email dell’amministratore

il nome di dominio del quale si ha titolarità

il nome dell’utente amministratore WordPress

una password per l’amministrazione del sito WordPress

Cliccando su Installa WordPress, Register.it si occupa di installare la versione più aggiornata del CMS open source, predisponendo tutto il necessario affinché risulti immediatamente funzionante e operativa.

Già dopo pochi minuti dalla pressione del pulsante Installa WordPress, il sito risulta accessibile e gestibile digitando il nome di dominio nella barra degli indirizzi del browser Web. Con un clic su Collegati, Register.it invia l’utente alla pagina di amministrazione di WordPress (sottodirectory /wp-admin ).

È interessante notare che il sistema di autocomposizione del sito WordPress approntato da Register.it provvede a generare in automatico e soprattutto ad aggiornare periodicamente un certificato digitale gratuito Let’s Encrypt. In questo modo le comunicazioni crittografate, quindi sicure, tra client e server sono attive sin dal primo accesso.

Provando a collegarsi con il nome di dominio del sito Web, nella barra del browser si vede comparire HTTPS e cliccando sull’icona posta a sinistra della barra degli indirizzi, il messaggio “La connessione è sicura, il certificato è valido“.

Uno sguardo critico alle impostazioni Hosting WordPress

Spesso, quando si ha a che fare con i servizi di Hosting WordPress, l’utente – anche quello più esperto – è sempre costretto a cercare i dati che servono per accedere alla gestione del sito, per abilitare le connessioni HTTPS, per impostare backup, per gestire il database MySQL.

Register.it spazza via in un colpo solo tutte queste complicazioni fornendo un pannello unico che raccoglie tutte le informazioni sul sito e sull’installazione di WordPress (indirizzi IP pubblici IPv4 e IPv6, versione di WordPress installata, utilizzo del disco e del database,…).

Con un clic su Impostazioni hosting in alto, è inoltre possibile accedere a tutta una serie di caratteristiche che spesso non sono disponibili nelle soluzioni della concorrenza. Ad esempio, si possono gestire direttamente domini e alias, accedere alla gestione del database utilizzando phpMyAdmin, verificare gli utenti che hanno diritto ad accedere ai file dell’installazione di WordPress via FTP e aggiungerne di nuovi, se necessario.

Il pannello di Register.it consente anche di configurare dei Cronjobs ovvero operazioni pianificate che devono essere eseguite su base periodica, sostituire il certificato digitale di Let’s Encrypt con uno generato da un’altra autorità di certificazione, controllare la lista dei backup creati e ripristinare il sito a uno stato precedente.

La ricetta Register.it per la sicurezza di WordPress

Il tempestivo aggiornamento di WordPress e dei plugin installati è un aspetto essenziale per proteggersi da qualunque tentativo di aggressione.

Può capitare, infatti, che siano scoperte vulnerabilità di sicurezza nel CMS o nei componenti aggiuntivi: espongono a concreti rischi di attacco a distanza. La mancata risoluzione di queste problematiche, attraverso l’installazione delle patch distribuite dagli sviluppatori, può comportare gravi violazioni come la modifica del contenuto delle pagine del sito WordPress da parte di soggetti non autorizzati, l’aggiunta o l’esecuzione di codice arbitrario, la sottrazione di dati personali, il defacing della home page o di altre sezioni.

L’Hosting WordPress di Register.it integra Patchman, un meccanismo che offre protezione completa contro le attività indesiderate e protegge il sito da eventuali bug presenti nelle applicazioni installate, un sistema per il rilevamento di malware e vulnerabilità in qualsiasi componente software, una serie di controlli e filtri evoluti capaci di rilevare la maggior parte degli attacchi che sfruttano gli aspetti più “sensibili” della configurazione di WordPress.

Filtri e regole Web WordPress per la sicurezza

Come si vede nell’immagine, Register.it abilita in modo predefinito quello che a tutti gli effetti è un Web Application Firewall (WAF). Il filtro SQL injection detection è progettato per rilevare e prevenire attacchi che sfruttano vulnerabilità nell’acquisizione di dati da parte di WordPress e dei plugin installati, per eseguire comandi SQL malevoli che possono compromettere il database sottostante.

Le altre regole WordPress bloccano l’accesso a file utilizzati per attacchi brute-force e DDoS, per ottenere dati personali, per derivare informazioni sulla struttura del sito, per accedere ad aree importanti del sito che dovrebbero restare sempre e soltanto sotto l’esclusivo controllo dell’amministratore.

XML-RPC, ad esempio, è un protocollo di comunicazione ampiamente utilizzato da WordPress che può rappresentare un vettore di attacco, se non adeguatamente protetto. Register.it ha il suo “mastino” che offre protezione in tempo reale contro qualunque abuso.

Intelligenza artificiale Register.it: aiuta a creare un sito WordPress completo e funzionale per il vostro business online

Per impostazione predefinita, quando si crea una nuova istanza di WordPress sulla piattaforma fornita da Register.it, viene abilitato AI Site Assistant. Si tratta di una soluzione evoluta che assiste l’utente nella creazione del layout del sito. A meno che non si faccia clic sul pulsante Disinstalla AI Site Assistant nel pannello di controllo, non appena si accede all’amministrazione del sito WordPress ( /wp-admin ) si accede a una procedura guidata per la creazione del sito WordPress basata sull’intelligenza artificiale: prende per mano l’utente e offre un valido aiuto per impostare il sito.

Dapprima AI Site Assistant chiede qual è l’argomento centrale che si desidera sviluppare con il sito WordPress.

Impostazione degli obiettivi

Con il passaggio successivo, AI Site Assistant invita l’utente a scegliere quali sono gli obiettivi prefissi. In questo modo, l’assistente digitale di Register.it si assicura di preimpostare il sito WordPress in hosting in modo da ricevere più traffico, ottenere iscritti tramite email, vendere meglio i prodotti tramite un servizio di e-commerce, promuovere un esercizio commerciale fisico, ricevere telefonare dei clienti, pubblicare e gestire un blog.

A questo punto, sulla base delle indicazioni fornite, AI Site Assistant propone una serie di layout per il sito WordPress in corso di configurazione. È possibile scegliere quello che si ritiene più accattivante e maggiormente in linea con gli obiettivi. In ogni caso, il tema prescelto può essere modificato in qualunque momento.

Creazione delle pagine del sito WordPress con intelligenza artificiale generativa

Gli ultimi passaggi consistono nella scelta delle pagine che andranno a comporre il sito WordPress. In questo modo è possibile abbozzare una struttura del progetto sul quale si desidera lavorare quindi approfittare dell’intelligenza artificiale di Register.it per disporre la generazione automatica del contenuto delle varie sezioni.

È sufficiente inserire una descrizione, il più possibile particolareggiata, nel riquadro Descrizione del sito web e spuntare una o più caselle per scegliere il “tono” che deve avere il sito. Spuntando la casella Accetto in basso, AI Site Assistant provvede a creare dei contenuti di riferimento per ciascuna pagina. Ciascuno di essi potrà poi essere personalizzato intervenendo sul pannello di amministrazione WordPress.

La ciliegina sulla torta è la sezione Site Assistant (la prima nella colonna di sinistra del pannello di amministrazione WordPress). Qui Register.it suggerisce tutti i passaggi essenziali da compiere per configurare WordPress e adattarlo alle proprie esigenze.

L’assistente guida nelle varie fasi di personalizzazione della home page, nell’aggiunta di nuove pagine, nel caricamento di logo, icone e descrizione del sito, nell’impostazione dello strumento All-in-one SEO per migliorare la presenza della propria “creazione” nelle SERP dei motori di ricerca, Google Search in primis. Infine, l’ultimo passaggio è incentrato sulla configurazione del plugin MonsterInsights per abilitare Google Analytics.

Come passare all’Hosting WordPress Gestito

Portandosi nelle impostazioni dell’installazione WordPress su Register.it e scegliendo la voce WordPress, di default non vengono mostrati dati come lo stato dei componenti “core” del CMS, dei plugin, dei temi. Questo perché, come spiegato nell’introduzione, spetta all’utente provvedere con l’aggiornamento di tutti i componenti software e gestire il funzionamento della piattaforma dal punto di vista applicativo. Cliccando su Aggiorna per sbloccare oppure selezionando Aggiornamento nella sezione Domini, è possibile passare all’Hosting WordPress Gestito.

A questo punto sarà Register.it ad occuparsi di tutti gli aspetti tecnici legati al funzionamento del sito WordPress: l’utente può così concentrarsi su ciò che conta davvero. Ovvero la produzione di contenuti coinvolgenti, il design di un sito Web accattivante, la promozione dei suoi articoli, prodotti e servizi.

Come si vede, nel caso dell’Hosting WordPress Gestito, Register.it mostra gli ultimi aggiornamenti applicati sui componenti core del CMS, su plugin e temi. Basta cliccare su Impostazioni hosting, WordPress nel pannello di controllo.

Con un clic su Impostazioni hosting, Ambiente di test, l’utente ha la possibilità di creare una copia del sito Web attuale per fare test e modifiche senza influenzare il sito “live”. Questo speciale ambiente permette di sperimentare aggiornamenti, nuove funzionalità, plugin o temi in un’area completamente isolata e sicura, senza fare “danni” sull’istanza di WordPress utilizzata in produzione.

Grazie all’ambiente di test, inoltre, gli sviluppatori possono identificare e risolvere eventuali bug o problemi senza causare anomalie sul sito principale. Nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante il lavoro, l’ambiente di test può essere facilmente ripristinato. Il tutto senza mettere mano alle pagine del sito pubblicamente esposte.

Per iniziare, suggeriamo di fare riferimento alla pagina su Register.it che spiega come creare un sito WordPress con l’aiuto dell’IA: basta registrare un account e iniziare l’avventura.