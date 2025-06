Hyper-V: schermata di login bloccata quando usi un account Microsoft?

Se utilizzi Hyper-V per gestire macchine virtuali Windows 10 o Windows 11 e ti sei mai trovato di fronte a una schermata di login bloccata o che non risponde quando provi ad accedere con un account Microsoft, non sei solo. Questo problema, seppur fastidioso, è abbastanza comune e può comunque essere risolto piuttosto facilmente, senza rimuovere la macchina virtuale, reinstallare il sistema operativo o ripristinare un punto di controllo precedente.

Come risolvere il problema della schermata di login di Windows 10 e Windows 11 bloccata su Hyper-V

Dopo aver configurato un account Microsoft per l’accesso a Windows 10 e Windows 11 ti trovi nell’impossibilità di superare la schermata di login? Compare soltanto lo sfondo e in basso a destra i pulsanti Accessibilità e Arresta? Ecco, sappiate che è un comportamento molto comune, che si può correggere senza perdere alcun dato con un minimo di pazienza.

Innanzi tutto, è necessario fare clic sul menu Visualizza di Hyper-V per poi disattivare l’opzione Sessione avanzata. Così facendo, si ha la possibilità di accedere normalmente alla macchina virtuale Windows 11 o Windows 10, previo inserimento della password collegata all’account Microsoft.

Cosa fa esattamente “Sessione avanzata”?

L’opzione Sessione avanzata di Hyper-V permette di utilizzare una connessione più ricca e interattiva con la macchina virtuale, con funzionalità aggiuntive rispetto alla sessione base.

Ad esempio, attiva il ridimensionamento dinamico della finestra: la risoluzione dello schermo della macchina virtuale si adatta automaticamente al ridimensionamento della finestra di connessione.

Inoltre, grazie all’integrazione del copia/incolla, si possono copiare testi, file e immagini tra la macchina host e quella virtuale senza bisogno di configurazioni aggiuntive.

Si possono utilizzare dispositivi collegati al PC (come stampanti, unità USB, audio, ecc.), schermi multipli, godere di una migliore gestione delle periferiche di input (come mouse e tastiere).

Come recuperare la macchina virtuale che non permette l’accesso con account Microsoft

Una volta effettuato con successo il login in Windows, si deve digitare Opzioni di accesso nella casella di ricerca di Windows 10 o di Windows 11 per poi disattivare Richiedi a Windows Hello di eseguire l’accesso per gli account Microsoft oppure Per una maggiore sicurezza, consenti l’accesso a Windows Hello solo ad account Microsoft su questo dispositivo.

Dopo aver modificato quest’impostazione, si può tornare nel menu Visualizza di Hyper-V quindi attivare nuovamente l’opzione Sessione avanzata.

A questo punto, una volta riavviato il sistema Windows 10 o Windows 11 installato nella macchina virtuale, risulterà finalmente possibile accedere al sistema con l’account Microsoft e fruire di tutti i vantaggi della Sessione avanzata, primo tra tutti la possibilità di ridimensionare liberamente la finestra di Hyper-V e di conseguenza il desktop del sistema operativo.