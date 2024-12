Il comando segreto per ripristinare Windows 10 e 11 su hardware differente: in pochi lo usano

Da quando Microsoft ha rilasciato Windows 8.x, sono cambiate molte cose a basso livello rispetto all'”era Windows 7″. Come abbiamo visto in un altro articolo, è possibile spostare hard disk o SSD con Windows 10 e 11 su un altro PC senza incorrere in problemi in fase di avvio. E ciò anche con hardware differente. Quando si crea l’immagine dell’unità contenente l’installazione di Windows servendosi di un software di disk imaging, va tenuto presente che non tutti i programmi permettono di generare un backup indipendente dalla configurazione hardware. Ossia utilizzabile per ripristinare Windows 10 e 11 su hardware differente, oltre che sulla stessa macchina.

Quale comando usare per ripristinare Windows 10 e 11 su PC con una configurazione hardware differente

Supponete di aver creato un’immagine di backup della vostra configurazione di Windows 10 o Windows 11 e vogliate ripristinarla su una macchina diversa, dotata di una configurazione hardware differente. Usando un software specializzato come Macrium Reflect, Acronis True Image, Clonezilla e Rescuezilla, EaseUS Todo Backup, AOMEI Backupper, Paragon Backup & Recovery, Veeam Agent e R-Drive Image (giusto per fare qualche nome…), è possibile creare un unico archivio contenente la configurazione completa dell’unità che ospita Windows.

Effettuando il ripristino su un PC dotato di hardware diverso rispetto a quello in cui l’immagine è stata generata, Windows 10 e Windows 11 si avvieranno regolarmente senza esporre alcuna schermata blu. Durante la fase di boot, il sistema operativo provvede a riconoscere il nuovo hardware rendendone immediatamente possibile l’utilizzo.

Anche se, apparentemente, il sistema Windows ripristinato sembra funzionare sulla nuova macchina dotata di hardware differente, l’installazione si porterà dietro tutti i driver e gli altri componenti software relativi all’installazione sulla macchina originale.

Come alleggerire il sistema Windows 10 e 11 sulla nuova macchina

L’utilità Sysprep, integrata di default in Windows 10 e 11, provvede a rimuove i driver che potrebbero non essere compatibili con il nuovo hardware. Utilizzando un apposito comando, è possibile prevenire conflitti tra i vecchi driver e quelli nuovi, riducendo il rischio di errori critici come le schermate blu.

Sysprep elimina anche informazioni specifiche, come il SID (Security Identifier) e altre configurazioni legate alla macchina originale. Si tratta di un approccio particolarmente utile anche quando si trasferisce un’immagine su più PC: ci si assicura che ogni copia del sistema operativo sia unica e non crei conflitti a livello di rete o durante l’attivazione di Windows.

Il SID è un identificativo univoco e permanente assegnato a ciascun account utente, gruppo o oggetto di sicurezza in un sistema operativo Windows. È utilizzato per gestire i permessi di accesso e le autorizzazioni su file, cartelle, applicazioni e altre risorse. Ogni SID è unico all’interno di un sistema ed è generato durante la creazione di ciascun oggetto, come un nuovo utente o un nuovo gruppo.

Avviare Sysprep sull’immagine di Windows ripristinata

Se si fosse già ripristinato un’immagine di Windows 10 o di Windows 11 su una macchina dotata di una configurazione hardware differente rispetto a quella del sistema originale, si può fare pulizia senza perdere alcun dato utilizzando il comando che segue:

%windir%\system32\sysprep\sysprep /generalize /oobe /reboot

Per eseguirlo, è necessario digitare cmd nella casella di ricerca del sistema operativo, quindi scegliere Esegui come amministratore.

Nel caso in cui comparisse l’errore “impossibile convalidare l’installazione di Windows in uso“, è possibile risolvere molto facilmente seguendo le indicazioni riportate nell’articolo su Sysprep, citato anche in apertura.

Cosa succede dopo l’avvio di Sysprep

Avviando Sysprep con le opzioni /generalize e /oobe , si prepara Windows per un’esperienza di configurazione simile a quella del primo avvio.

Dopo il riavvio, Windows 10 o Windows 11 provvedono a riconoscere il nuovo hardware, sbarazzandosi di qualunque informazione obsoleta relativa al vecchio sistema. Inoltre, Sysprep riavvia tutti i processi di configurazione iniziale di Windows, ma senza perdere impostazioni, programmi già installati e dati personali degli utenti.

Al primo accesso, Windows 10 e Windows 11 chiedono di creare un nuovo account utente: quelli precedentemente in uso sono comunque ancora presenti sulla macchina.

Dopo aver concluso il primo accesso con il nuovo account, basta infatti premere Windows+D per accedere al desktop, ALT+F4 quindi scegliere Esci. Nella schermata di login, si trovano tutti gli account precedentemente usati sulla vecchia macchina.

Note finali

Prima di procedere con la creazione dell’immagine di Windows, avvalendosi del software di disk imaging preferito, è comunque bene digitare Attivazione nel menu Start quindi verificare che Windows sia attivato con una licenza digitale collegata con l’account Microsoft.

Soltanto in questo modo, accedendo sulla nuova macchina con lo stesso account Microsoft, Windows 10 e Windows 11 risultano correttamente attivati e non evidenziano problemi in termini di licenza. Ovviamente, a meno che non si utilizzino contratti di licenza particolari, è indispensabile dismettere il PC con la vecchia installazione di Windows, utilizzata per generare il file d’immagine.

Conclusioni

Ripristinare Windows 10 o Windows 11 su hardware differente è possibile ma l’operazione richiede comunque una certa accortezza per garantire un funzionamento ottimale del sistema operativo e non avere “sorprese”.

Utilizzando strumenti come Sysprep, è possibile ottimizzare il sistema operativo eliminando driver obsoleti e configurazioni legate alla macchina originale, assicurando compatibilità e stabilità sulla nuova piattaforma.

Prima di iniziare, è fondamentale verificare che Windows sia correttamente attivato e collegato a una licenza digitale tramite l’account Microsoft, per evitare problemi legati alla validità della licenza.

Seguendo gli accorgimenti descritti nel nostro articolo, è possibile trasferire e adattare un sistema Windows su un nuovo hardware in modo efficiente, mantenendo intatti dati e programmi, ma al contempo garantendo una configurazione unica e pulita.