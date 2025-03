Installa Windows 11 Velocemente: Guida Rapida 2025

L’installazione di Windows 11, inutile dirlo, è diventata sempre più lunga e gravosa. La parte finale dell’installazione, chiamata OOBE (Out of Box Experience), fa davvero troppe domande e obbliga l’utente a utilizzare un account Microsoft. Strumenti come l’ottimo Rufus e l’installazione unattended di Windows 11 permettono di effettuare, in pochi passaggi, un’installazione personalizzata del sistema operativo. In ogni caso, però, è necessario intervenire sulla configurazione del supporto d’installazione, a partire dal file ISO di Windows 11 scaricabile dai server Microsoft. E se si volesse installare Windows 11 velocemente senza applicare modifiche a priori?

Come fare a ridurre l’installazione di Windows 11 a pochi passaggi riducendo lo stress provocato dalla fase OOBE? Nel seguito presentiamo alcuni semplici interventi che consentiranno di velocizzare l’installazione di Windows 11 e ritrovarsi in un battibaleno sul desktop del sistema operativo.

Come velocizzare la fase finale dell’installazione di Windows 11

Installando Windows 11 a partire da un supporto generato dall’immagine ISO ufficiale del sistema operativo, scaricata dai server Microsoft, dopo la comparsa della schermata riprodotta in figura (con il logo di Windows 11), OOBE bersaglia l’utente con un’infinità di domande.

Non appena Windows propone la schermata per la scelta della lingua (È il paese o l’area geografica giusto?), premete la combinazione di tasti MAIUSC+F10 . Con alcuni notebook potrebbe non funzionare: usate quindi MAIUSC+Fn+F10 .

Alla comparsa della schermata a sfondo nero del prompt dei comandi, per installare Windows 11 velocemente digitate quanto segue:

powershell rename-computer -newname "NOME-PC" -force

oobe\bypassnro

Al posto di NOME-PC digitate il nome che volete assegnare al dispositivo in fase configurazione.

Cosa fa BypassNRO?

Il comando oobe\bypassnro invoca un file .cmd che non fa altro che inserire la policy BypassNRO (Bypass Network Requirement OOBE) nel registro di sistema.

Si tratta di una tecnica che disattiva l’obbligatorietà di una connessione di rete attiva e funzionante per installare Windows 11 velocemente. In questo modo è possibile completare il processo senza necessità di una connessione Internet e, soprattutto, usare un account locale.

Disattivare temporaneamente l’interfaccia di rete

Dopo il riavvio, una volta che vi sarà nuovamente proposta la schermata È il paese o l’area geografica giusto?, premete di nuovo MAIUSC+F10 oppure MAIUSC+Fn+F10 quindi impartite i seguenti due comandi:

ipconfig /release

exit

Il primo comando non fa altro che rilasciare l’indirizzo IP assegnato all’interfaccia di rete dal server DHCP. In pratica, rende temporaneamente indisponibile la connessione di rete, annullando l’assegnazione dell’indirizzo IP attualmente in uso. Dopo aver eseguito questo comando, Windows non obbligherà più a impostare un account Microsoft e non proporrà passaggi aggiuntivi nella fase finale dell’installazione.

Proseguire con i passaggi per l’installazione veloce di Windows 11

Dopo aver selezionato lingua, layout di tastiera, cliccato su Ignora alla comparsa della richiesta Vuoi aggiungere un secondo layout di tastiera?, compare la schermata Connettiamoci a una rete.

Per installare Windows 11 velocemente, basta selezionare Non ho Internet in basso e proseguire.

Quando appare la finestra Chi userà questo dispositivo?, è possibile specificare il nome dell’account locale che si desidera creare. Premendo semplicemente Invio alla richiesta di impostazione della password corrispondente, Windows 11 non chiederà neppure di impostare le domande di sicurezza.

Quali schermate dell’installazione di Windows 11 restano

Le schermate della fase finale di Windows 11 che rimangono da gestire sono soltanto quelle che seguono:

Impostazione della lingua e del layout di tastiera

Chi userà questo dispositivo?

Consenti a Microsoft e alle app di utilizzare la tua tua posizione

Trova il mio dispositivo

Invia dati di diagnostica a Microsoft

Migliora l’input della penna e la digitazione

Ottieni esperienze personalizzate con i dati di diagnostica

Note finali

Al primo accesso in Windows 11 consigliamo caldamente di digitare cmd nella casella di ricerca, selezionare Esegui come amministratore quindi scrivere quanto segue:

whoami

net user nome-utente password

Al posto di nome-utente va indicato l’account locale creato durante l’installazione (leggibile con il comando whoami ). L’indicazione password va rimpiazzata con la password che si vuole utilizzare per il login.

Digitando ipconfig /renew si chiede a Windows 11 di assegnare nuovamente un indirizzo IP all’interfaccia di rete in uso. Eventualmente, servirsi dell’icona di rete nella traybar per stabilire il collegamento wireless con una rete WiFi disponibile nelle vicinanze.

Conclusioni

L’installazione di Windows 11, purtroppo, si è fatta più complessa e tediosa, con una fase finale di configurazione (OOBE) che richiede numerosi passaggi e un’inevitabile connessione a Internet.

I trucchi descritti permettono di bypassare le problematiche legate alla connessione di rete e alla creazione di un account Microsoft, consentendo di completare l’installazione in tempi brevi e con un’installazione pulita tramite account locale.

Aggiungere nella cartella radice del supporto d’installazione di Windows 11 un file autounattended.xml , opportunamente impostato, che abilita l’installazione non presidiata (unattended) del sistema operativo è il miglior modo per caricare il sistema Microsoft senza premere un solo tasto. Lo abbiamo spiegato nell’introduzione.

Se però si volesse installare Windows 11 velocemente partendo da un normale supporto d’installazione, i trucchi illustrati nell’articolo consentono di risparmiare tempo prezioso. Al termine dell’installazione del sistema, si potrà eventualmente ottimizzare e velocizzare Windows 11 intervenendo manualmente o avviando un apposito script.