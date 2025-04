Le migliori 15 scorciatoie con mouse e touchpad da usare in Windows, che forse non conoscete

Quando si parla di scorciatoie si fa solitamente riferimento a speciali combinazioni di tasti che aiutano a migliorare la produttività, compiendo operazioni che, normalmente, richiederebbero diversi passaggi. Oltre alle scorciatoie da tastiera più utili, ve ne sono alcune che coinvolgono l’utilizzo di mouse e touchpad, snellendo un ampio ventaglio di attività piuttosto comuni.

In questo articolo vi segnaliamo alcune scorciatoie che riteniamo piuttosto utili nel quotidiano. Si tratta di veri e propri trucchi e segreti per utilizzare Windows, il browser e le varie applicazioni più velocemente e senza stress.

A ciascun trucco abbiamo assegnato un numero (tra parentesi) da 1 a 10, in modo che possiate recuperare rapidamente ciascun suggerimento.

Scorciatoie con il mouse in Windows: le azioni di base

Partiamo con alcune scorciatoie che, con buona probabilità già conoscerete. Non possiamo però glissare su queste “astuzie” perché rappresentano un po’ l’ABC per chi utilizza ogni giorno i sistemi Windows.

Un doppio clic sulla barra del titolo (1) di qualunque finestra permette di massimizzarla, in modo che occupi l’intero schermo. Viceversa, un doppio clic su una finestra che già occupa tutta l’area disponibile sullo schermo permette di riportarla alle sua dimensioni abituali.

Lo stesso effetto, ovvero quello di massimizzare la finestra, si ottiene trascinandola verso il bordo superiore dello schermo (2).

Trascinando la finestra, invece, sui lati destro e sinistro oppure negli angoli dello schermo, si attiva automaticamente la funzione Snap Assist di Windows che aiuta ad affiancare le finestre in modo da poter lavorare su un’applicazione mentre si tengono d’occhio gli aggiornamenti su un’altra (3).

“Scuotendo” una finestra (basta agire sulla barra del titolo e muoverla velocemente un po’ verso destra e un po’ verso sinistra) si abilita la storica Aero Shake, funzione ereditata da Windows 7 che riduce a icona tutte le finestre aperte (4). Va detto che ad esempio in Windows 11, Aero Shake risulta disabilitata per default: per riattivarla basta scrivere Multitasking nella casella di ricerca del sistema operativo, scegliere Impostazioni multitasking per poi abilitare l’opzione Scuotimento della finestra della barra del titolo.

Infine, premendo il tasto CTRL e, contemporaneamente, agendo sulla rotellina del mouse, è possibile cambiare lo zoom nella stragrande maggioranza delle applicazioni (5). In Esplora file, ad esempio, tale combinazione modifica la modalità di visualizzazione delle icone.

E ancora, mantenendo premuto MAIUSC e facendo ruotare la rotellina del mouse si attiva lo scorrimento orizzontale in alcuni programmi come Excel, LibreOffice Calc, Photoshop e così via (6).

Copia o spostamento di file e cartelle

Anche questo suggerimento sarebbe dovuto andare nel paragrafo precedente, tra le azioni di base. Merita però una breve disamina a sé.

Selezionando un qualunque elemento in Windows, ad esempio un file o una cartella all’interno di una finestra di Esplora file, se si mantiene premuto il tasto destro del mouse e si effettua un’operazione di trascinamento, al momento del rilascio del tasto destro il sistema chiede se l’oggetto debba essere copiato o spostato (voci Copia qui e Sposta qui). (7)

Si tratta di una funzione particolarmente utile quando si aprono più cartelle con Esplora file e si desidera scegliere se copiare o spostare gli elementi selezionati.

Il menu contestuale offre anche l’alternativa della creazione di un collegamento e programmi come 7-Zip aggiungono le loro voci per attivare rapidamente un’operazione di compressione o decompressione dei file.

Controllo del volume con la rotellina del mouse

Nell’area della traybar di Windows, solitamente in basso a destra, c’è l’icona dell’altoparlante che indica anche il volume di riproduzione di brani musicali ed effetti audio.

Portando il puntatore del mouse su di essa quindi agendo sulla rotellina del mouse, è possibile aumentare o abbassare velocemente il volume del sistema, senza agire sulla tastiera o accedere ad alcun menu (8).

Cambiare rapidamente la trasparenza della finestra del terminale

Utilizzate spesso la finestra del terminale di Windows ( Windows+X , Terminale) oppure il prompt dei comandi ( cmd )?

Portando il puntatore del mouse al di sopra di tale finestra quindi premendo CTRL+MAIUSC e agendo sulla rotellina del mouse in entrambe le direzioni, è possibile modificare l’opacità del terminale (9). In altre parole, la finestra diventa più o meno trasparente lasciando eventualmente leggere ciò che compare al di sotto di essa.

Aprire rapidamente un link in una nuova scheda

Se state leggendo una pagina Web e volete seguire un link senza però aprire subito la pagina corrispondente, è sufficiente premere sulla rotellina del mouse. La rotellina nasconde infatti di solito un terzo pulsante: cliccando con la rotellina su un link, l’URL di destinazione si aprirà in una nuova scheda del browser (10).

In alternativa, per ottenere esattamente lo stesso effetto, basta tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sul link con il pulsante sinistro del mouse (11).

Il pulsante nascosto al di sotto della rotellina del mouse consente anche di chiudere le schede rapidamente senza andare a cercare la corrispondente “X” (12).

Premendo il tasto centrale (rotellina) sopra un’icona visualizzata nella barra delle applicazioni, di solito si può aprire un’altra finestra dello stesso programma Windows (stesso effetto che si ottiene mantenendo premuti MAIUSC+CTRL e cliccando sul tasto sinistro del mouse). (13)

Aprire le proprietà di un file o di una cartella velocemente

Provate a tenere premuto il tasto ALT mentre fate doppio clic su un file o su una cartella in Windows, in Esplora file, sul desktop così come su qualunque altra locazione di memoria. Con questo semplice trucco si accede direttamente alla finestra delle proprietà dell’elemento selezionato (14).

Le gesture avanzate accessibili attraverso il touchpad

Sui sistemi dotati di touchpad si possono usare una serie di gesture (gesti) avanzate configurabili e personalizzabili premendo Windows+I per accedere alle impostazioni del sistema operativo quindi scegliendo Bluetooth e dispositivi quindi Touchpad. I movimenti con due, tre e quattro dita sul touchpad consentono di attivare una serie di azioni in maniera del tutto automatica (15). Di seguito vediamo quali sono.