Linux leggero: consumi ridotti, massime prestazioni

In un mondo in cui la potenza di calcolo cresce continuamente, molti utenti si trovano di fronte alla necessità di utilizzare hardware datato o risorse limitate. Se siete alla ricerca di un Linux leggero, oggi abbiamo fortunatamente a disposizione un’ampia scelta di distribuzioni che hanno requisiti minimi e funzionano bene su qualunque dispositivo.

In questo articolo abbiamo selezionato alcune distribuzioni Linux minimaliste, che permettono di usare anche i sistemi più vecchi senza compromessi significativi sulla funzionalità e sulla facilità d’uso. Grazie alle distro Linux leggere, non solo si estende la vita utile dell’hardware, ma si contribuisce anche a un utilizzo più sostenibile delle risorse tecnologiche.

I link per il download delle varie distro Linux leggere sono pubblicati più avanti, nella tabella riassuntiva pubblicata a fine articolo.

Tiny Core Linux

Il Linux leggero per antonomasia è certamente Tiny Core Linux, una distribuzione ridotta all’osso che si avvia interamente in RAM, offrendo un’interfaccia grafica semplice e la possibilità di installare solo i pacchetti necessari. È perfetta per gli utenti esperti che desiderano un controllo totale sul proprio sistema.

Come abbiamo evidenziato nel nostro articolo sulle distribuzioni Linux che occupano meno RAM, Tiny Core Linux impegna appena 64 MB di memoria dopo l’avvio. Nel complesso, Tiny Core Linux occupa una manciata di Megabyte (23 MB) nel caso della versione basata sul desktop environment FLTK/FLWM.

Tiny Core Linux non segue un modello di rilascio rolling. Le nuove versioni sono rilasciate periodicamente con aggiornamenti significativi, ma non c’è un flusso continuo di aggiornamenti come nelle distribuzioni rolling. Ad esempio, le versioni recenti di Tiny Core Linux includono aggiornamenti del kernel, di glibc e di altri componenti principali, ma questi aggiornamenti sono parte di rilasci specifici piuttosto che di un flusso costante di aggiornamenti.

Puppy Linux

Un’ottima alternativa è Puppy Linux è una distribuzione user-friendly, progettata per essere leggera e veloce. Con un’interfaccia grafica intuitiva e una selezione di applicazioni preinstallate, è ideale per chi cerca un sistema operativo completo senza appesantire l’hardware.

Pupppy Linux è progettata per essere estremamente veloce e facile da usare, rendendola ideale per vecchi computer. Può essere avviata da USB e offre una buona selezione di applicazioni preinstallate per l’uso quotidiano. La possibilità di funzionare completamente in RAM rende il sistema reattivo e veloce.

La distribuzione è dotata di un’interfaccia utente semplice e facile da utilizzare, con un desktop personalizzabile e una serie di wizard che guidano l’utente attraverso le operazioni comuni.

Quando si parla di Puppy Linux, inoltre, non ci si riferisce a una singola distribuzione, ma piuttosto una famiglia di distribuzioni, note come “Puppies“, che condividono lo stesso concetto base ma differiscono per le basi del sistema e le funzionalità integrate.

SliTaz GNU/Linux

SliTaz è una distribuzione leggera che offre un ambiente desktop LXDE. La sua interfaccia è semplice e reattiva, ed è progettata per essere eseguita da un live CD o una chiavetta USB. Integra un package manager chiamato Tazpkg per la gestione del software e quindi per l’aggiunta di nuovi programmi. La capacità di funzionare completamente in RAM rende la distro molto veloce e reattiva.

Con una dimensione dell’immagine ISO pari a circa 50 MB, SliTaz è perfetta per gli utenti che cercano un sistema operativo che non solo funzioni bene su hardware poco potente, ma che offra anche un’esperienza utente completa.

SliTaz è una distribuzione “rolling” (o “rolling release“): significa che il sistema operativo riceve aggiornamenti continui e progressivi piuttosto che essere rilasciato in versioni stabili distinte e separate nel tempo.

Inoltre, SliTaz non è basata su una specifica distribuzione Linux esistente come Ubuntu o Debian. Invece, è costruita da zero utilizzando componenti fondamentali come il kernel Linux, BusyBox e Syslinux per il boot. Questo approccio le permette di essere estremamente leggera e personalizzabile.

AntiX

È una distribuzione basata su Debian senza systemd, progettata per essere molto veloce e leggera. Con diverse opzioni grafiche come IceWM e Fluxbox, è adatta per i sistemi a 32 bit e offre una grande flessibilità per l’utente.

AntiX richiede solo 256 MB di RAM per funzionare correttamente, confermandosi come una scelta eccellente per i computer con risorse limitate. Offre inoltre una buona flessibilità e personalizzazione, con un ambiente desktop semplice e facile da usare. È disponibile in diverse varianti, tra cui full, base e core, permettendo agli utenti di scegliere il livello di complessità desiderato.

AntiX è disponibile in quattro diverse edizioni, ciascuna progettata per soddisfare esigenze specifiche: antiX-full è l’edizione più completa, che include tutti i software necessari per un uso immediato, come LibreOffice e Firefox.

Bodhi Linux

Certamente più pesante rispetto alle distribuzioni Linux citate in precedenza, Bodhi Linux resta comunque più scattante rispetto alla stragrande maggioranza delle distro “mainstream”.

Si distingue innanzi tutto per il suo desktop environment Moksha, leggero e altamente personalizzabile. Basata a sua volta su Ubuntu, questa distribuzione è perfetta per gli utenti alla ricerca di un’interfaccia moderna che non appesantisca troppo il sistema. Moksha è un fork di Enlightenment, che fornisce un’interfaccia utente elegante e altamente personalizzabile.

Essendo basata su Ubuntu, Bodhi Linux beneficia dell’ampia gamma di software disponibile nei repository di Ubuntu, oltre al supporto della comunità e alla documentazione completa. Gli utenti possono accedere a migliaia di applicazioni gratuite e aggiornate regolarmente.

Linux Lite

Linux Lite è una distribuzione Linux leggera e facile da usare, progettata per semplificare la transizione da Windows a un sistema operativo basato su Linux. Costruita usando Ubuntu LTS come fondamenta, offre un ambiente desktop intuitivo e personalizzabile, rendendola ideale per utenti principianti e per il recupero di hardware datato.

Il desktop environment Xfce, noto per la sua efficienza e leggerezza, assicura un’esperienza utente familiare e facile da personalizzare. La distribuzione include inoltre una serie di applicazioni essenziali come il browser, Mozilla Thunderbird, VLC media player, GIMP e LibreOffice. Grazie al package manager, gli utenti possono facilmente installare altri software disponibili per Ubuntu, ampliando le funzionalità del sistema.

Anche se non è una delle distribuzioni più popolari, Linux Lite ha una comunità attiva di utenti che possono offrire supporto e risorse per risolvere eventuali problemi o rispondere a domande.

Le distribuzioni Linux leggere a colpo d’occhio