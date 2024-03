Mettete il turbo a Stable Diffusion: creare e modificare immagini alla velocità della luce

Uno dei modelli di intelligenza artificiale generativa più apprezzati e utilizzati, in grado di produrre immagini fotorealistiche, è Stable Diffusion. Si differenzia da altri modelli di generazione di immagini perché riduce significativamente i requisiti di elaborazione: può funzionare su desktop con una GPU NVidia basata su 8 GB di memoria RAM (VRAM).

Per utilizzare Stable Diffusion, è necessario fornire un prompt ovvero la descrizione dell’immagine, della scena o dell’oggetto che si desiderano ottenere. La qualità dell’immagine generata dipende, a sua volta, dalla qualità del prompt specificato come input.

Il codice sorgente e i pesi del modello sono stati rilasciati pubblicamente; inoltre, la licenza Creative ML OpenRAIL-M consente di utilizzare, modificare e ridistribuire il software modificato. Lo sviluppatore che realizzasse software derivato a partire da Stable Diffusion deve condividerlo con la stessa licenza e includere una copia della licenza originale di Stable Diffusion.

Durante la fase di addestramento di Stable Diffusion è stato utilizzato un enorme insieme di immagini di riferimento. Con l’aggiunta di rumore in una serie di passaggi successivi, si può fare in modo che il modello utilizzi un processo di diffusione inversa per ricreare l’immagine.

Nei modelli generativi, lo “spazio latente” è un’astrazione di dimensioni inferiori rispetto allo spazio delle caratteristiche dell’immagine reale. È un modo di rappresentare concetti astratti o caratteristiche rilevanti in un formato più compatto. Ecco perché, grazie all’uso di uno spazio latente ridotto, Stable Diffusion sa coniugare risultati eccellenti con un impatto tutto sommato modesto sull’hardware.

Stable Diffusion WebUI Forge: come mettere il turbo a Stable Diffusion

Oggi si contano un gran numero di interfacce per Stable Diffusion elaborate da sviluppatori indipendenti, in tutto il mondo. Tra le più promettenti, che vi invitiamo a provare, c’è sicuramente Stable Diffusion <i>WebUI Forge.

Si tratta di un’interfaccia innovativa creata dallo stesso autore di ControlNet che permette di creare immagini ed elaborarle molto più velocemente rispetto agli approcci più tradizionali, facendo però leva sempre sul modello Stable Diffusion.

Per gli utenti Windows con un sistema basato su GPU NVidia con almeno 8 GB di RAM, il consiglio è quello di visitare questa pagina su GitHub quindi fare clic sul link “Click Here to Download One-Click Package“.

Al termine del download, che può richiedere del tempo (l’archivio compresso pesa circa 1,7 GB), si ottiene un file in formato .7z da aprire con l’utilità 7-Zip. Il suo contenuto deve essere estratto in una cartella locale, ad esempio c:\sd . Per l’operazione, suggeriamo di ricorrere comunque al programma 7-Zip perché al momento della stesura di quest’articolo, le prestazioni assicurate da Windows 11 per la gestione dei file .7z sono sicuramente inferiori.

Il passaggio seguente consiste nel fare doppio clic sul file update.bat per aggiornare Stable Diffusion WebUI Forge all’ultima versione in maniera del tutto automatica.

Avviare l’interfaccia e usarla da browser Web

In qualunque momento, per iniziare a utilizzare Stable Diffusion WebUI Forge, è necessario fare doppio clic sul file c:\sd\run.bat . Soltanto la prima volta, viene eseguito un passaggio in più che consiste nel download e nell’installazione di alcuni componenti software aggiuntivi.

Il pacchetto Stable Diffusion WebUI Forge di fatto installa un server Web locale che risponde all’indirizzo localhost, sulla porta indicata. La pagina che compare nel browser Web configurato come predefinito sul sistema in uso consente di configurare nel dettaglio il tipo di immagine che si desidera ottenere.

Per svolgere un primo test, basta cliccare sulla scheda txt2img (che sta per “da testo a immagine”), inserire una descrizione nel riquadro Prompt cercando di essere il più possibile chiari e precisi nel descrivere ciò che si desidera generare. Il pulsante Generate consente di richiedere la generazione dell’immagine a partire dall’input fornito.

Confrontando i risultati velocistici di Stable Diffusion WebUI Forge rispetto all’implementazione originale, si possono ottenere immagini riducendo i tempi di generazione fino al 75%, a seconda della configurazione in uso.

Aggiungere altri modelli è molto semplice

Utilizzare altri modelli in combinazione con Stable Diffusion può rivelarsi molto utile. Stable Diffusion da solo potrebbe non essere sufficiente per determinati compiti o per ottenere immagini complesse.

Un progetto come Stable Diffusion WebUI Forge permette di estendere le abilità di generazione di immagini e consentire una maggiore flessibilità in output. Ad esempio, l’utilizzo di modelli testo-immagine specializzati, in combinazione con Stable Diffusion, consente di generare immagini fotorealistiche a partire da descrizioni testuali, ampliando enormemente le possibilità creative.

SDXL, pubblicato sempre da Stability AI, può essere ad esempio scaricato da questa pagina quindi salvato nella cartella c:\sd\webui\models\Stable-diffusion . Proprio dove c’è un file di testo dal nome Put Stable Diffusion checkpoints here.txt.

Riavviando Stable Diffusion WebUI Forge, con un clic sul menu a tendina Stable Diffusion checkpoint, si può scegliere il modello aggiuntivo (in questo caso SDXL 1.0) per poi fare clic sul pulsante a destra che consente di richiederne il caricamento vero e proprio.

Cosa impossibile con l’implementazione originale, con Stable Diffusion WebUI Forge diventa possibile usare in aggiunta anche ControlNet, una struttura di rete neurale progettata per controllare i modelli di diffusione aggiungendo condizioni extra.

ControlNet si collega con Stable Diffusion fornendo un meccanismo per influenzare e controllare il processo di generazione delle immagini. Integrando ControlNet con Stable Diffusion, gli utenti possono introdurre condizioni aggiuntive o specifiche per guidare la generazione delle immagini in modo più preciso e personalizzato. Date un’occhiata agli esempi pratici disponibili in questi paragrafi.

Credit immagine in apertura: iStock.com – BlackJack3D