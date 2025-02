Migliore barra di ricerca per Windows: Flow Launcher contro PowerToys Run

La ricerca di Windows è certamente migliorata nel corso degli anni e la casella di ricerca del sistema operativo fa quel che può per mettere gli utenti nelle condizioni di trovare esattamente ciò che stanno cercando. Flow Launcher e PowerToys Run si pongono tuttavia un gradino più in alto: ambiscono a proporsi come la migliore barra di ricerca alla quale gli utenti Windows possano ambire.

Una barra di ricerca intelligente può trasformare significativamente la vostra produttività su Windows, permettendo di accedere rapidamente ad applicazioni, file, impostazioni e molto altro. Sia Flow Launcher che PowerToys Run sono progettati per semplificare il flusso di lavoro e ottimizzare l’esperienza utente.

Flow Launcher e PowerToys Run a confronto

PowerToys Run : Parte della suite open source Microsoft PowerToys, PowerToys Run è un launcher semplice, intuitivo, capace di integrarsi strettamente con il sistema operativo Windows. Offre funzionalità di base ma solide, focalizzandosi sulla velocità e sull’integrazione.

: Parte della suite open source Microsoft PowerToys, PowerToys Run è un launcher semplice, intuitivo, capace di integrarsi strettamente con il sistema operativo Windows. Offre funzionalità di base ma solide, focalizzandosi sulla velocità e sull’integrazione. Flow Launcher: Barra di ricerca open source di terze parti, Flow Launcher offre una gamma più ampia di funzionalità e opzioni di personalizzazione rispetto a PowerToys Run. Punta a essere un launcher completo e altamente configurabile per utenti esperti.

Funzionalità PowerToys Run Flow Launcher Ricerca di applicazioni e file ✅ ✅ Ricerca nel web ✅ ✅ Calcolatrice integrata ✅ ✅ Conversione di valuta e unità di misura ✅ ✅ Esecuzione di comandi di sistema ✅ ✅ Azioni sui file (apertura, copia, eliminazione) ❌ ✅ Ricerca nei file e nelle cartelle ✅ ✅ Ricerca nei segnalibri del browser ❌ ✅ Supporto plugin ✅ (limitato) ✅ Temi personalizzabili ✅ (limitato) ✅ (ampio) Gestione dei flussi di lavoro ❌ ✅ Suggerimenti parole chiave ✅ ❌ Versione portabile e indipendente ❌ ✅ Curva di apprendimento rapida ✅ ❌

Cos’è e come funziona la barra di ricerca di Flow Launcher

Flow Launcher è un’applicazione Windows il cui sorgente è pubblicamente condiviso in questo repository GitHub. Offre una barra di ricerca avanzata, molto più potente di una semplice utility di ricerca file e della casella di ricerca del sistema operativo Microsoft.

Questo strumento non si limita a trovare file e cartelle nel computer, ma integra diverse funzionalità che ne fanno un vero e proprio centro di controllo per il sistema operativo. Inserendo anche solo poche lettere, il programma individua rapidamente i risultati pertinenti.

Tuttavia, Flow Launcher non si limita alla ricerca locale. È possibile effettuare ricerche su Google e altri motori di ricerca direttamente dalla sua barra, richiamabile per default premendo la combinazione di tasti ALT+Barra spaziatrice . Inoltre, il programma riconosce e permette di accedere rapidamente ai siti preferiti salvati in Google Chrome, Edge e Mozilla Firefox.

Sempre dalla stessa barra di ricerca, Flow Launcher permette di eseguire comandi di sistema come spegnere, riavviare o sospendere il dispositivo Windows. È inoltre possibile lanciare comandi come se ci si trovasse in una finestra cmd oppure PowerShell.

La forza di Flow Launcher risiede nei plugin: cliccando con il tasto destro sulla barra di ricerca (o sull’icona mostrata nella traybar), scegliendo Plugin nella colonna di sinistra, si possono verificare tutte le funzionalità più evolute.

Cliccando su ciascun plugin, è possibile verificare qual è la parola chiave che permette di richiamare ogni singolo plugin. Basti pensare, ad esempio, che digitando kill si può chiudere rapidamente qualunque processo associato ai programmi in esecuzione. Ancora, digitando “s” si può effettuare una ricerca rapida nelle impostazioni di Windows.

Due parole sull’installazione di Flow Launcher

Flow Launcher può essere caricato sul sistema Windows seguendo le indicazioni riportate a questo indirizzo. È disponibile anche una versione portabile: basta estrarre il contenuto dell’archivio compresso in una cartella di propria scelta quindi cliccare sull’eseguibile Flow.Launcher.exe per avviare la barra di ricerca.

Nella sezione Generale delle impostazioni di Flow Launcher, si trova anche l’opzione per impostare la barra di ricerca in maniera tale che si avvii automaticamente all’ingresso in Windows.

In alternativa, chi apprezza l’uso dei gestori di pacchetti in Windows (Winget, Scoop, Chocolatey), può usare questi strumenti per caricare automaticamente Flow Launcher sul sistema.

Come funziona la barra di ricerca PowerToys Run

Il concorrente più agguerrito di Flow Launcher si chiama PowerToys Run ed è uno dei componenti del pacchetto gratuito Microsoft PowerToys (scorrere la pagina fino a trovare il riquadro Assets per il download).

A differenza di Flow Launcher, PowerToys Run non è un’applicazione indipendente: per utilizzarla è necessario installare sul sistema l’intero “bagaglio” di programmi contenuti nel pacchetto PowerToys. Cliccando sull’icona mostrata nella traybar di Windows è quindi possibile scegliere quali PowerToys caricare e quali no. Tuttavia, molti potrebbero considerarlo come un inutile spreco di risorse.

Come vedete nell’immagine, abbiamo provveduto a personalizzare la combinazione di tasti che permette di richiamare la barra di ricerca di PowerToys Run. Abbiamo scelto Windows+Barra spaziatrice in modo da poterne mettere a confronto il funzionamento con Flow Launcher.

Anche PowerToys Run integra una selezione di plugin ma mentre Flow Launcher ospita un vero e proprio “negozio” all’interno del quale si può trovare veramente di tutto, l’applicazione Microsoft risulta un po’ più limitata.

Davvero apprezzabile, invece, il fatto che PowerToys Run mostri subito – nella sua barra di ricerca – alcuni suggerimenti per effettuare ricerche avanzate. Premendo la combinazione di tasti prescelta, la casella di inserimento del testo mostra le parole chiave per interagire con i vari plugin.

Rispetto a Flow Launcher, PowerToys Run ha una curva di apprendimento meno ripida. L’applicazione infatti, fornisce suggerimenti nella casella di inserimento del testo. Nel caso di Flow Launcher, invece, l’utente è chiamato a studiarsi bene le impostazioni, ricordando le scorciatoie più utili nelle attività quotidiane.

Conclusioni

Sia Flow Launcher che PowerToys Run offrono un miglioramento significativo rispetto alla ricerca predefinita di Windows, ma si distinguono per approcci e funzionalità diverse. PowerToys Run è l’ideale per chi cerca un’applicazione semplice, veloce e integrata con Windows, offrendo un’esperienza utente immediata grazie alla sua curva di apprendimento poco ripida e ai suggerimenti intelligenti.

D’altro canto, Flow Launcher si rivolge a utenti più esperti o a chi cerca un sistema altamente personalizzabile e in grado di gestire flussi di lavoro complessi. La sua potenza risiede nei plugin avanzati e nelle numerose opzioni di configurazione, che lo rendono un tool completo per ottimizzare il lavoro quotidiano su Windows.