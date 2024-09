Mixare canzoni: si può fare anche con una cassa Bluetooth e un paio di cuffie

Online non si trovano tante informazioni sulla possibilità di mixare canzoni in proprio avvalendosi di una strumentazione economica, come un paio di cuffie e uno speaker Bluetooth. Il motivo principale è che trattandosi di una tecnologia wireless, Bluetooth introduce un minimo di latenza: il risultato è che quanto riprodotto in cuffia potrebbe risultare non perfettamente sincronizzato con il flusso sonoro prodotto attraverso la cassa. Abbiamo comunque voluto provarci e possiamo dirvi che non è andata affatto male!

Come mixare canzoni usando hardware economico: speaker Bluetooth e cuffie per il preascolto

Se voleste cimentarmi nella nobile arte di mixare canzoni, sappiate – almeno all’inizio – non è necessario investire cifre impossibili. Bastano un normale notebook, uno o più speaker Bluetooth e delle cuffie (noi le abbiamo inserite nel jack da 3,5 mm integrato nel portatile). A mo’ di test abbiamo usato uno speaker party Ibiza 12″/700W compatibile Bluetooth.

Il primo passo consiste nel porre lo speaker Bluetooth in modalità accoppiamento: solitamente è possibile farlo premendo un tasto apposito sul retro della cassa, nella “sezione” dedicata alla gestione del segnale Bluetooth.

A questo punto non si deve fare altro che digitare Bluetooth nella casella di ricerca di Windows quindi scegliere Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo. Nella schermata Dispositivi, è necessario attivare l'”interruttore” Bluetooth quindi cliccare sul nome dello speaker per effettuare l’operazione di accoppiamento.

Per impostazione predefinita, quando il modulo Bluetooth è mantenuto attivo, anche dopo un riavvio del sistema Windows non perde l’accoppiamento con la cassa esterna.

Regolazione delle impostazioni audio di Windows

Il passaggio successivo consiste nel digitare Impostazioni audio nella casella di ricerca e nel fare clic sul nome della cassa Bluetooth appena collegata. Tale speaker dovrebbe essere configurato come Dispositivo predefinito: cliccando sul suo nome quindi sul pulsante Test, si dovrebbero udire due toni di prova uscire dalla cassa Bluetooth.

Lo speaker Bluetooth potrebbe essere rilevato come “cuffie”: non preoccupatevi e ignorate la cosa.

Tornando alla finestra principale delle impostazioni audio, supponendo di aver collegato una cuffia con jack 3,5 mm al PC, si può selezionare Altoparlanti. Nella sottosezione corrispondente, assicurarsi di selezionare È l’impostazione predefinita per le comunicazioni dall’apposito menu a tendina e accertarsi che il dispositivo non sia muto (aumentare il volume).

In questo caso, premendo il pulsante Test, il tono di prova dovrebbe uscire dalle cuffie collegate al computer e non dalle casse Bluetooth.

Come effettuare il setup giusto di Mixxx

Tra i migliori software per mixare canzoni, l’open source Mixxx è certamente uno di quelli che danno maggiori soddisfazioni. In un altro articolo, al quale vi invitiamo a fare riferimento, abbiamo spiegato i rudimenti del cueing ossia del preascolto, procedura che chiunque desideri mescolare musica deve imparare a gestire a menadito. Ne parliamo nel pezzo in cui spieghiamo il funzionamento di Mixxx e i principi di base per il suo corretto utilizzo.

Supponendo di aver già installato Mixxx sul PC Windows, è a questo punto possibile avviare il programma, portarsi nel menu Opzioni, Preferenze (o premere semplicemente CTRL+P ) quindi selezionare la voce Hardware Suono nella colonna di sinistra (è la scelta predefinita).

Nella schermata comparsa si può selezionare lo speaker Bluetooth configurato in precedenza come dispositivo Master e specificare Canali 1-2 nel menu a tendina a destra.

Subito sotto, dove è riportato Cuffie, vanno selezionati gli altoparlanti di sistema assegnando loro Canali 3-4, ove possibile (altrimenti provare con Canali 1-2).

Questa particolare configurazione fa sì che il flusso sonoro principale sia diretto verso la cassa Bluetooth (che è dispositivo Master) mentre il preascolto possa essere effettuato sulle cuffie collegate via cavo con il PC.

Provare la configurazione e… mixare canzoni

A questo punto è davvero tutto pronto! Riempite la lista dei brani musicali su Mixxx (parte inferiore della finestra) con i pezzi che vi piacciono di più quindi studiatene le caratteristiche (come chiave e BPM) in modo da trovare le somiglianze più interessanti e creative. In questo senso, la scansione automatica effettuata da Mixxx aiuta moltissimo.

Mettete quindi un primo brano in riproduzione a sinistra spostando il crossfader (è al centro della finestra di Mixxx) anch’esso tutto sulla sinistra. Premete quindi i tasti T e Y per attivare l’ascolto in cuffia (o cliccate sull’icona delle due cuffie nella parte centrale della finestra di Mixxx).

Ponendo un secondo brano a destra e avviandone la riproduzione, potrete sentirlo soltanto in cuffia. In questo modo diventa possibile sincronizzare le tracce, correggere il tono e agire su alcune caratteristiche prima di passare il flusso sullo speaker Master.

Una volta miscelati i brani in modo corretto, certi del risultato che arriverà sulla cassa Bluetooth, è possibile usare il tasto H (o MAIUSC+H per uno spostamento più fine) per intervenire sul crossfader. La riproduzione sarà così progressivamente miscelata dal brano di sinistra verso quello in riproduzione a destra. È possibile effettuare il mixing da destra verso sinistra usando tasto G (o MAIUSC+G per uno spostamento più dolce).

Se si dovesse rilevare un leggero ritardo tra quanto riprodotto in cuffia e quanto sullo speaker Bluetooth, è possibile tornare nelle impostazioni audio di Mixxx agendo sui valori in millisecondi dei campi Ritardo Master e Ritardo Cuffia. In questo modo si dovrebbe riuscire a correggere l’imperfezione rendendo il preascolto più efficace.

Credit immagine in apertura: iStock.com – Giulio Fornasar