Streaming: un'altra piattaforma introduce il Membro Extra

La piattaforma di streaming Warner Bros. Discovery ha annunciato due nuove funzionalità innovative per il mercato statunitense, progettate per migliorare la gestione della condivisione account: l’Extra Member Add-On e il Profile Transfer. Questi strumenti puntano a offrire maggiore flessibilità agli utenti, garantendo al contempo un’esperienza di visione ottimale.

Con questa mossa la piattaforma di streaming di WB uniforma la propria offerta commerciale a quella dei suoi diretti competitor, in particolare del leader di mercato Netflix e dell’altro colosso Disney+. Entrambi i servizi, infatti, non permettono più la condivisione delle password e prevedono, al suo posto, l’aggiunta di un membro extra a pagamento.

Come funziona il membro extra su Max

Con l’Extra Member Add-On, i titolari di abbonamenti Max possono aggiungere al proprio account una persona esterna al nucleo familiare per un costo mensile di 7,99 dollari. Questa funzione consente all’utente aggiuntivo di creare credenziali indipendenti e di utilizzare un profilo separato, mantenendo però l’accesso completo al catalogo del piano principale. Tuttavia, ogni account può includere un solo membro extra, una limitazione pensata per bilanciare flessibilità e controllo.

Complementare a questa funzione è il Profile Transfer, una soluzione che permette di trasferire un profilo esistente, completo di cronologia di visualizzazione, preferenze e raccomandazioni personalizzate, verso un account Extra Member. Questo garantisce una transizione fluida e una continuità nell’esperienza di visione per chi decide di passare a un profilo autonomo, senza perdere i dati accumulati.

La novità è già attiva in USA

Gli utenti interessati a queste nuove funzionalità possono attivarle direttamente dalle impostazioni del proprio account, sia tramite il sito web che attraverso l’app mobile di Max. Per ulteriori dettagli su compatibilità e disponibilità, è stata predisposta una sezione dedicata nel centro assistenza online della piattaforma.

Il tutto, però, solo in USA e negli altri mercati dove la piattaforma Max è già arrivata. In Italia, lo ricordiamo, Max arriverà solo nel 2026 e, quindi, sin dall’inizio prevederà la possibilità di creare membri extra.

Streaming: un mercato difficilissimo

Queste novità si inseriscono in una strategia più ampia volta a consolidare la posizione di Max nel competitivo mercato dello streaming.

La piattaforma offre un catalogo ricco e variegato che include serie originali di successo come “The Last of Us” e “Hacks”, blockbuster cinematografici come “Barbie” e “Dune”, e serie cult come “Friends” e “The Big Bang Theory”. Questo mix di contenuti rappresenta uno dei principali punti di forza di Max, che punta a soddisfare un pubblico sempre più diversificato.

Con l’introduzione di strumenti come l’Extra Member Add-On e il Profile Transfer, Max dimostra di voler rispondere alle esigenze degli utenti che cercano maggiore flessibilità nella gestione della condivisione account, senza compromettere la qualità del servizio. Basterà ad allargare la base degli utenti?