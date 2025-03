MobaXterm: cos'è e come funziona il tool definitivo per l'amministrazione remota

Quando si parla di amministrazione IT e sviluppo software, l’efficienza e la versatilità degli strumenti utilizzati possono fare la differenza tra un flusso di lavoro fluido e una gestione complessa e frammentata. MobaXterm si distingue da anni come una delle soluzioni più complete per la connessione remota, offrendo un terminale avanzato per Windows che integra in un’unica interfaccia SSH, X11 forwarding, trasferimento file SFTP, tunneling, client RDP/VNC e strumenti Unix preconfigurati.

Grazie al fatto che MobaXterm combina più strumenti in un’unica soluzione software, l’applicazione può essere sfruttata per gestire in modo efficiente server remoti, reti e infrastrutture IT grazie al supporto per SSH, SFTP, Telnet e RDP. Sì, avete capito bene. Anche il protocollo alla base del Desktop remoto di Windows.

L’ambiente completo su cui si basa MobaXterm permette di lavorare con shell Unix, compilatori, interpreti di scripting e persino Docker e WSL (Windows Subsystem for Linux) su Windows.

MobaXterm include anche strumenti di rete avanzati come Nmap, Netcat e Wireshark, ideali per svolgere test di sicurezza e analisi delle reti. Il programma, infine, permette di interagire con ambienti cloud come AWS, Azure e Google Cloud attraverso sessioni remote ottimizzate e l’automazione delle operazioni.

Come funziona MobaXterm

Come anticipato in apertura, MobaXterm è di fatto un terminale avanzato per Windows che offre strumenti di rete, un client X11 integrato e una shell Unix-like. La sua particolarità risiede nella capacità di unire in un’unica applicazione diverse funzionalità normalmente fornite da strumenti separati.

Pensate all’onnipresente PuTTY: ecco quella è la preistoria se paragonato con MobaXterm in termini di funzionalità. PuTTY è infatti uno dei client SSH più popolari e leggeri, ma si limita a fornire una connessione da terminale di base, senza funzionalità avanzate. MobaXterm, invece, è una suite completa che integra SSH, X11 forwarding, SFTP, RDP, VNC e strumenti Unix preconfigurati, offrendo un’esperienza molto più ricca.

Nello specifico, X11 forwarding è una funzionalità che consente di eseguire applicazioni grafiche da un server remoto sul client locale, instradando l’interfaccia grafica attraverso una connessione SSH. In pratica, collegandosi a un server Linux da Windows con MobaXterm si può avviare un’applicazione grafica come, ad esempio, l’editor di testo gedit, il browser Firefox o un tool di amministrazione. Il programma dotato di GUI sarà mostrato direttamente sul PC client, anche se l’applicazione è in esecuzione sul server remoto.

Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora con server headless (ovvero sprovvisti di interfaccia grafica) e ha bisogno di utilizzare occasionalmente strumenti GUI senza installare un desktop environment completo.

Versioni disponibili

MobaXterm è attualmente disponibile in due versioni:

Home Edition (gratuita) : offre molte delle funzionalità essenziali ma con alcune limitazioni, come un numero massimo di sessioni salvabili.

: offre molte delle funzionalità essenziali ma con alcune limitazioni, come un numero massimo di sessioni salvabili. Professional Edition: versione a pagamento che include supporto avanzato, accesso a plugin estesi e funzionalità aggiuntive come la possibilità di eseguire macro e sessioni illimitate.

Non è neppure necessario installare l’applicazione se si sceglie la versione portable: basta scaricarla dal sito ufficiale del progetto quindi estrarre il contenuto dell’archivio Zip in una cartella locale.

Un terminale potenziato

MobaXterm fornisce un terminale con supporto a schede (tabbed interface), evidenziazione della sintassi e compatibilità con shell come Bash, Zsh, Fish e persino PowerShell. Si ottiene così istantaneamente un ambiente di lavoro molto più organizzato rispetto ai terminali tradizionali.

Inoltre, MobaXterm nasce per gestire e tenere sempre sotto controllo le connessioni con tanti server remoti. Il software dispone anche di un “portachiavi” integrato che consente di memorizzare in locale, in totale sicurezza, le credenziali di accesso alle macchine remote.

Il programma chiede di impostare una master password sicura a protezione dell’archivio contenente le credenziali. Inoltre, si è liberi di specificare (Prompt me for my master password) il momento in cui MobaXterm deve richiedere, per ragioni di sicurezza, l’inserimento della master password.

MobaXterm può essere esteso tramite plugin personalizzati, aumentando le sue capacità. Esistono numerosi plugin ufficiali che aggiungono supporto per ulteriori linguaggi di scripting, strumenti di sviluppo e persino compilatori.

Esplorazione dei file remoti (SFTP integrato)

Ogni connessione SSH aperta con MobaXterm comporta l’apertura automatica di una finestra laterale per la gestione dei file via SFTP. Ciò consente di trasferire file tra il sistema locale e il server remoto senza dover aprire strumenti aggiuntivi come WinSCP.

Gli utenti avanzati possono creare macro, script personalizzati e sessioni preconfigurate per velocizzare il flusso di lavoro quotidiano. Inoltre, MobaXterm supporta profili di configurazione multipli, adattandosi a diversi scenari di utilizzo.

Prima configurazione di MobaXterm

Dopo l’installazione o l’estrazione dei file di MobaXterm dall’archivio del programma, una volta avviata l’applicazione si può fare clic sul menu Settings, Configuration quindi sulla scheda Terminal. Agendo sul menu Local terminal environment si può specificare il tipo di shell preferito (Bash, Zsh, Fish, PowerShell,…).

Nella stessa finestra si possono configurare font e colori per una migliore leggibilità.

Creare e gestire connessioni remote

Per avviare una sessione SSH basta cliccare il pulsante Session nella barra degli strumenti, selezionare SSH quindi specificare l’indirizzo IP o il nome dell’host al quale collegarsi.

Per impostazione predefinita, MobaXterm abilita l’X11 forwarding in modo tale da consentire anche l’esecuzione di eventuali applicazioni grafiche.

Una volta stabilita la connessione remota, è possibile utilizzare i comandi Linux direttamente nella finestra del terminale.

Per evitare di digitare la password ad ogni connessione è possibile configurare l’autenticazione con chiave SSH.

Configurare il tunneling SSH

Il tunneling SSH sicuro è una tecnica utilizzata per stabilire connessioni crittografate tra un sistema locale e uno remoto, garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Questo metodo incapsula altri protocolli di rete all’interno di una sessione SSH, proteggendoli con crittografia e autenticazione robuste.

Cliccando sul pulsante Tunneling nella barra degli strumenti di MobaXterm, si può agire sul pulsante New SSH Tunnel per creare un tunnel SSH sicuro.

Il programma guida nella creazione di una nuova regola di connessione, specificando porta locale, server remoto e porta remota. Per fare un esempio semplice, è possibile fare in modo di inoltrare la porta 80 del server sulla porta 8080 della macchina locale.

Conclusioni

MobaXterm si conferma una soluzione potente e versatile per la gestione di sistemi remoti, offrendo una combinazione unica di strumenti per amministratori IT, sviluppatori e professionisti della sicurezza. L’integrazione di funzionalità avanzate come SSH, X11 forwarding, SFTP, RDP, VNC e strumenti Unix, rende MobaXterm un’applicazione insostituibile per chi lavora con server remoti, reti e infrastrutture. Inoltre, la sua capacità di supportare ambienti di sviluppo multipiattaforma, come Docker e WSL, lo rende ideale per chi desidera una gestione centralizzata e ottimizzata dei sistemi, senza la necessità di ricorrere a più strumenti separati.

La facilità di configurazione e l’interfaccia intuitiva sono elementi che arricchiscono l’esperienza dell’utente, mentre le funzionalità di sicurezza come l’autenticazione SSH e la gestione sicura delle credenziali, attraverso il portachiavi integrato, ne fanno un software ideale anche per scenari di utilizzo professionale e aziendale.

La possibilità di estendere MobaXterm con plugin personalizzati e di gestire file remoti tramite SFTP senza dover ricorrere a strumenti esterni, come WinSCP, aggiunge un ulteriore livello di praticità che semplifica notevolmente il flusso di lavoro quotidiano.

Infine, la versione portable offre una flessibilità unica, permettendo di utilizzare MobaXterm senza necessità di installazione, rendendolo ideale per chi ha bisogno di portare con sé uno strumento potente per la gestione remota su qualsiasi dispositivo.

Credit immagine in apertura: iStock.com – Khanchit Khirisutchalual