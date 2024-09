Non registrato sulla rete: da cosa dipende e come risolvere

La comparsa dell’errore Non registrato sulla rete è un problema comune che gli utenti di smartphone, in particolare quelli Android, possono incontrare. Il messaggio indica che il dispositivo non riesce a connettersi alla rete mobile dell’operatore di telecomunicazioni: di conseguenza, è impossibile effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi, scambiare dati sulla rete Internet.

Le cause più comuni dell’errore Non registrato sulla rete includono problemi con la scheda SIM, assenza di copertura di rete, problemi temporanei o disservizi legati alla rete dell’operatore, errori di configurazione del dispositivo, installazione di un aggiornamento software.

Come risolvere l’errore Non registrato sulla rete con i dispositivi Android

I primi due interventi, banali ma spesso risolutivi, consistono nell’impostazione temporanea della Modalità aereo e nel riavvio del telefono. Con il primo intervento si disabilitano tutti i moduli di comunicazione utilizzati sullo smartphone. Dopo aver atteso alcuni secondi, si può disattivare la Modalità aereo in modo da ripristinare il normale comportamento del device.

Ancora, il riavvio dello smartphone è ovviamente una delle prime operazioni da tentare per verificare il ripristino della connessione con l’operatore di telecomunicazioni.

Togliere e reinserire la scheda SIM

Un altro intervento che in molti casi si rivela efficace, consiste nell’estrarre la scheda SIM dall’apposito slot. Se, per qualsiasi ragione, la SIM non aderisse perfettamente ai contatti elettrici presenti all’interno del telefono, ecco che potrebbe manifestarsi l’errore Non registrato sulla rete.

Alcuni slot sono dotati di un meccanismo che tiene in posizione la scheda SIM, evitando che si muova o si allenti. Dopo aver ispezionato lo slot e provato a reinserire la scheda, se il messaggio Non registrato sulla rete ancora comparisse, si può provare a inserire la SIM nel secondo alloggiamento (nel caso degli smartphone dual SIM).

Selezione manuale dell’operatore di telefonia mobile

Se lo smartphone avesse scelto in maniera non corretta la rete di riferimento, l’impostazione di parametri di connessione scorretti porterà alla visualizzazione dell’errore Non registrato sulla rete.

Il consiglio è quindi quello di accedere alle impostazioni di Android, selezionare Reti mobili, quindi ricerca le reti di telefonia mobile rilevate nelle vicinanze. Talvolta potrebbe essere necessario disattivare l’opzione Seleziona rete automaticamente o simile.

Dopo aver selezionato l’operatore mobile corretto, è possibile controllare la scomparsa del messaggio Non registrato sulla rete.

Tipo di rete preferito

Come sappiamo, gli operatori di telecomunicazioni si sono attivati per lo spegnimento delle reti 3G. Restano attive solo le reti 5G, 4G e 2G: quest’ultima adatta, in condizioni di emergenza, solo per gestire chiamate e SMS. La banda fornita per le comunicazioni Internet è invece assolutamente inadeguata.

Nelle impostazioni di Android, si può selezionare la SIM in uso quindi accedere alla sezione Tipo di rete preferita quindi provare a scegliere le varie opzioni (tranne 3G) per verificare la scomparsa dell’errore. Solitamente l’intervento può essere limitato a poche ore o al limite a qualche giorno: successivamente si può ripristinare la configurazione abituale.

A questo proposito, si può utilizzare il dialer di Android per comporre il codice speciale *#*#4636#*#* . Consente di accedere a un menu di informazioni diagnostiche, con la possibilità di effettuare eventualmente dei test. Il menu a tendina Imposta tipo di rete preferito consente di specificare le tecnologie utilizzabili per le varie generazioni di reti mobili.

Controllare la configurazione dell’APN

Un APN (Access Point Network) non correttamente impostato nelle impostazioni della SIM di Android non provoca la comparsa dell’errore Non registrato sulla rete. Semmai, una configurazione APN errata impedisce lo scambio di dati sulla rete dell’operatore mobile. Le chiamate dovrebbero quindi funzionare correttamente mentre impostare l’APN corretto risulta funzionale per stabilire qualunque connessione di rete.

Ripristinare le configurazioni di rete

Nel caso in cui si volesse provare a reimpostare da zero la configurazione di rete, eliminando eventuali configurazioni che dovessero essere la causa dell’errore Non registrato sulla rete, è sufficiente portarsi nelle impostazioni di Android quindi cercare Ripristina WiFi, reti mobili e Bluetooth. Qui si possono ripristinare sia la connessione dati che una o più SIM inserite nel dispositivo mobile.

Problemi di copertura e roaming

Ancora, l’operatore di telecomunicazioni prescelto potrebbe non avere accordi di roaming con altri operatori nella specifica area geografica in cui ci si trova.

Per evitare situazioni di questo tipo, è fondamentale controllare la gestione del roaming da parte del provider di telefonia mobile prima di sportarsi dall’Italia.

Va detto che in alcuni casi si potrebbe avere tra le mani un telefono bloccato, impostato per collegarsi su una specifica rete mobile che all’atto pratico non risulta invece disponibile.

Nel caso in cui gli interventi sopra proposti non fossero risolutivi, è possibile interfacciarsi con l’operatore mobile per effettuare una verifica sull’utenza e scongiurare eventuali temporanee problematiche di rete.