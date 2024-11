Numero di telefono portatile con mTalk: il fisso va sullo smartphone

La gestione della comunicazione aziendale rappresenta una sfida significativa per i liberi professionisti e i piccoli imprenditori. Uno degli scogli più difficoltosi da affrontare consiste nella gestione della chiamate al di fuori della struttura aziendale, soprattutto nell’era in cui lo smart working è una modalità lavorativa ormai radicata. MessageNet offre un numero di telefono che può essere portato con sé ovunque, anche sui dispositivi mobili, grazie all’innovativa app mTalk.

Questo approccio, che sfrutta la tecnologia VoIP (Voice over IP), permette di effettuare e ricevere chiamate anche in mobilità, utilizzando il numero di telefono con prefisso geografico della propria impresa.

Con il preciso obiettivo di venire incontro alle esigenze di flessibilità delle aziende moderne, MessageNet mette a disposizione una linea VoIP destinata alle aziende che offre traffico illimitato (verso numerazioni fisse italiane), migliaia di minuti verso le utenze mobili e 1-3 canali di comunicazione.

Come portare il numero di telefono fisso sullo smartphone con mTalk

Professionisti e imprese devono rimanere sempre raggiungibili, senza sacrificare la qualità delle interazioni e la propria immagine. L’app mTalk emerge come la risposta perfetta a queste esigenze, offrendo la possibilità di usare un numero fisso sullo smartphone, grazie alla tecnologia VoIP di MessageNet.

Installando mTalk su un terminale Android o iOS, è possibile rispondere alle chiamate su numero fisso ovunque ci si trovi, garantendo reperibilità e continuità delle comunicazioni anche in movimento. È inoltre possibile effettuare chiamate, presentandosi al destinatario con la numerazione fissa dell’azienda (CID, Caller ID).

Il tutto si riduce all’installazione di un’applicazione, senza la necessità di investimenti in costosi centralini o in altre infrastrutture telefoniche complesse. Grazie a mTalk, con pochi passaggi si è subito operativi, riducendo al minimo il tempo necessario per iniziare a utilizzare la numerazione VoIP. Un vantaggio enorme per i professionisti che cercano soluzioni immediate e facili da integrare​.

mTalk, un’app avanzata per le comunicazioni professionali

La tecnologia VoIP garantisce chiamate nitide e prive di interferenze, mentre l’assenza di costi di installazione e di infrastrutture “ad hoc” rende mTalk la scelta più conveniente per chi vuole gestire un numero fisso su smartphone senza pesare sul budget aziendale​.

mTalk non è solo un’app VoIP ma una vera e propria piattaforma avanzata per la gestione delle comunicazioni. Grazie all’integrazione completa con il servizio VoIP di MessageNet, offre funzionalità evolute come il trasferimento delle chiamate, la gestione delle deviazioni e la possibilità di impostare segreterie telefoniche e risposte automatiche, ottimizzando così l’interazione con i clienti e riducendo i tempi di attesa​.

Un numero di telefono portatile compatibile con tutti i dispositivi

Abbiamo detto che mTalk è compatibile con i dispositivi Android e iOS, consentendo un semplice accesso a tutte le caratteristiche evolute del servizio VoIP MessageNet (a sua volta compatibile con una vasta gamma di telefoni VoIP, inclusi quelli prodotti da marchi noti come Cisco, Grandstream, Gigaset, Linksys e AVM/Fritz).

È inoltre integrabile con i tutti i principali centralini cloud (come 3CX, Asterisk, FreePBX, Wildix,…) e con i software CRM (Customer Relationship Management) per semplificare la gestione delle chiamate senza compromettere l’efficienza.

Il cuore tecnologico di MessageNet si fonda su un’infrastruttura robusta, che assicura affidabilità e continuità. L’Autonomous System MessageNet garantisce un routing autonomo e un’interconnessione privata con le reti telefoniche, per mantenere il servizio sempre disponibile anche in caso di eventuali condizioni critiche.

La flessibilità della rete VoIP, inoltre, permette di adattarsi rapidamente ai cambiamenti delle esigenze aziendali, senza necessità di costosi upgrade hardware. La scalabilità è assicurata: le aziende in crescita possono insomma contare su una soluzione capace di adattarsi in tempo reale.

Per provare l’app mTalk, suggeriamo di usare il promo code SNPRO15 che, digitato al momento dell’acquisto, permette di beneficiare di uno sconto del 15%.

Utenti business singoli

Immaginate un professionista che ha aperto o che stia per aprire un suo studio. Queste figure hanno tipicamente bisogno di un numero di telefono fisso per trasmettere serietà, ma non sono propense a investire budget importanti per attrezzarsi in tal senso. Qualche utente potrebbe non disporre neppure di una connessione dati da postazione fissa, ma soltanto di una SIM con connettività dati attiva.

Servendosi di mTalk, il professionista può scegliere un numero di telefono con prefisso geografico e iniziare subito ad effettuare e ricevere le chiamate tramite il suo smartphone.

Grazie alla soluzione VoIP di MessageNet, è possibile pubblicizzare e usare un numero telefonico dedicato all’attività, rimanendo sempre reperibili su tale numerazione anche quando si esce dallo studio.

Un approccio del genere è esattamente ciò che cerca chi vuole risparmiare sull’attivazione di una numerazione business e, ad esempio, da tutti coloro che hanno poca dimestichezza con la tecnologia. Con mTalk, il numero VoIP fornito da MessageNet “semplicemente funziona“, indipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla connessione di rete in uso. Non sono necessarie configurazioni particolari né conoscenze tecniche.

Clienti business più strutturati

Pensiamo a un piccolo studio professionale o a una società di servizi: in questi campi applicativi, l’esigenza di poter trasferire le chiamate tra i dipendenti è particolarmente sentita. Architetti, ingegneri, avvocati e consulenti possono contare su una reperibilità continua, essenziale per mantenere la soddisfazione del cliente e non perdere opportunità di business.

Nel caso delle realtà più strutturate, l’app mTalk offre proprio la possibilità di girare le chiamate tra i membri del personale, con la possibilità di raggiungere gli interlocutori giusti ovunque si trovino.

Grazie a MessageNet l’azienda può conservare il numero telefonico storicamente utilizzato (MessageNet segue i clienti nella procedura di portabilità del numero), evitare qualunque costo per le infrastrutture e godere di una serie di benefici legati alla possibilità di trasferire le chiamate anche al di fuori della struttura dell’impresa.

