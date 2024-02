Parlare con qualunque app di messaggistica con Appraise

Il sogno di tanti sviluppatori è quello di poter comunicare con le varie piattaforme di messaggistica istantanea utilizzando un’unica soluzione integrata. Appraise è una promettente libreria open source che consente di inviare notifiche a una vasta gamma di servizi online, come WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Amazon SNS, Gotify e molti altri. La libreria fornisce una sintassi comune e intuitiva per la gestione delle notifiche, supporta l’invio di immagini e allegati (per i servizi che li accettano) ed è estremamente leggera, garantendo tempi di risposta rapidi grazie all’invio asincrono dei messaggi.

I vantaggi di parlare con qualunque app di messaggistica

Il principale beneficio derivante dall’utilizzo di Appraise (questa la pagina ufficiale) consiste, evidentemente, nella possibilità di accedere a quasi tutti i servizi di notifica disponibili senza dover sviluppare codice “ad hoc” e adattare la propria applicazioni a ciascuno di essi.

La libreria open source, comodamente installabile ad esempio con il comando Python pip install apprise , propone una sintassi comune e intuitiva per specificare i destinatari dei messaggi, rendendo più semplice per gli sviluppatori gestire i diversi servizi. È inoltre leggera, garantisce prestazioni di primo livello e tempi di risposta rapidi grazie all’invio asincrono delle richieste.

Gli sviluppatori che desiderano implementare sistemi di notifica, non devono più esplorare la giungla di API e di interfacce messe a disposizione da ciascun servizio. È sufficiente includere la libreria Apprise nel proprio progetto per avere accesso immediato a quasi tutti i servizi di notifica attualmente disponibili.

Per gli amministratori di sistema e i membri di team DevOps, non è più necessario cercare lo strumento giusto: tutto il necessario è già incluso e supportato nel tool da riga di comando (CLI, Command Line Interface) di Apprise.

Modalità d’installazione supportate da Apprise e Service ID

L’installazione di Apprise può essere effettuata tramite l’utilità pip, RPM o altri gestori di pacchetti per le principali distribuzioni GNU/Linux. Come accennato in precedenza, è altresì disponibile una comoda ed efficace interfaccia da riga di comando (CLI) chiamata che consente di inviare facilmente notifiche specificando gli URL dei servizi desiderati.

Servendosi di un apposito file di configurazione, Apprise consente agli utenti di specificare le proprie preferenze e credenziali in modo sicuro, senza doverle inserire direttamente sulla riga di comando.

I Service ID riportati in questa tabella sono degli URI (Uniform Resource Identifier) che permettono di interagire con ciascun servizio: tgram:// , ad esempio, consente di “parlare” con Telegram, whatsapp:// con WhatsApp, twitter:// con X, slack:// con l’omonima suite per la produttività e la collaborazione, o365:// con i servizi integrati nella piattaforma Microsoft 365, msteams:// con Teams, mqtt:// e mqtts:// con i dispositivi IoT compatibili MQTT, ifttt:// con IFTTT e così via.

Apprise supporta diverse categorie di notifiche, tra cui notifiche basate sulla produttività, notifiche SMS, notifiche desktop, notifiche email e notifiche personalizzate. Ad esempio, si possono predisporre notifiche desktop su sistemi Windows, Linux e macOS, l’invio di email, notifiche strutturate come form, oggetti XML o JSON.

Qualche esempio di utilizzo di Apprise

Supponendo di utilizzare l’interfaccia a riga di comando, si possono ad esempio inviare messaggi a più servizi utilizzando la sintassi che segue:

apprise -t "Titolo messaggio notifica" -b "Testo del messaggio" \

'telegram://TOKEN/chat_id' \

'slack://webhook_id/webhook_token' \

'pbul://o.gn5kj6nfhv736I7jC3cj3QLRiyhgl98b'

Usando un’istruzione simile alla seguente, si possono inviare messaggi con allegati:

apprise -t "Notifica con allegati" -b "Il messaggio ha un allegato" \

--attach /percorso/del/file/allegato.txt \

'mailto://tuoindirizzo@email.com'

Ancora, si può predisporre un file di configurazione ( apprise.yml ):

urls:

- 'mailto://tuoindirizzo@email.com'

- 'slack://webhook_id/webhook_token'

- 'telegram://TOKEN/chat_id'

Per poi richiamarlo così come segue:

apprise -t "notifica di prova" -b "testo del messaggio di notifica" --config=apprise.yml

Personalizzare la struttura della notifica con Python

Il codice Python permette di creare una funzione di notifica personalizzata utilizzando la libreria Apprise. La struttura della notifica personalizzata è quindi utilizzata per inviare un messaggio:

# Creare una funzione di notifica personalizzata from apprise.decorators import notify @notify(on="mionuovoschema", name="Mio Schema Personalizzato") def mio_schema_notifica(body, title, notify_type, *args, **kwargs): # Personalizza la tua logica qui print(f"{notify_type.upper()}: {title} - {body}") # Ora utilizza la notifica personalizzata apprise -t "Notifica personalizzata" -b "Questo messaggio segue il mio schema personalizzato" 'mionuovoschema://'

Nell’esempio mionuovoschema:// non corrisponde, ovviamente, a un servizio specifico. Per inviare effettivamente la notifica a un determinato servizio, va definito uno schema personalizzato che corrisponda alle specifiche del servizio di destinazione e fornire i dettagli di configurazione corretti.

Credit immagine in apertura: iStock.com – oatawa