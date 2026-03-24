Passare a Linux da zero: problemi reali, errori comuni e cosa aspettarsi davvero

Chi arriva da un ambiente come Windows si accorge subito che Linux non è semplicemente “un altro sistema operativo”, ma un contesto in cui molte astrazioni alle quali si era abituati smettono di esistere o vengono rese esplicite. Il primo impatto è spesso disorientante: operazioni banali sembrano più macchinose, mentre aspetti che prima erano quasi invisibili – dipendenze, permessi, servizi – emergono continuamente.

È proprio qui che si gioca la differenza. Dopo la fase iniziale, si inizia a percepire un livello di controllo e leggibilità che altrove è difficilmente replicabile. Non perché Linux sia più semplice, ma perché non nasconde il funzionamento interno.

Distribuzioni come Ubuntu, Fedora o Arch Linux differiscono profondamente per gestione dei pacchetti, ciclo di rilascio e grado di intervento richiesto, ma condividono un principio strutturale: il sistema è sempre interrogabile e modificabile.

La conseguenza è diretta: quando qualcosa si rompe, non sei davanti a un comportamento opaco. Sei davanti a uno stato incoerente che può essere analizzato, tracciato e, nella maggior parte dei casi, risolto con precisione.

La scelta della distribuzione Linux: dove iniziano (o si evitano) molti problemi

La distribuzione non è una semplice “versione di Linux”, ma un insieme di scelte precise: quali pacchetti includere, con quale frequenza aggiornarli, come gestire le dipendenze e quanto controllo lasciare all’utente. È qui che si determina gran parte dell’esperienza iniziale.

L’errore più comune non è scegliere “la distro sbagliata” in senso assoluto, ma sceglierne una che richiede un livello di intervento superiore a quello che si è pronti a gestire.

Distribuzioni come Ubuntu o Linux Mint adottano un modello a rilasci stabili: i pacchetti sono testati, congelati e aggiornati con un approccio conservativo. L’idea è quella di ridurre drasticamente il rischio di rotture improvvise, ma bisogna essere consapevoli di usare versioni software meno recenti. In cambio, si ottiene un sistema prevedibile, dove gli aggiornamenti raramente introducono regressioni critiche.

Fedora si colloca in una posizione intermedia: mantiene un ciclo di rilascio regolare ma introduce tecnologie più aggiornate. Questo significa maggiore modernità (kernel, driver, stack grafico), ma anche una probabilità leggermente più alta di dover intervenire manualmente su qualche incompatibilità.

Le distribuzioni rolling release

Il salto vero avviene con distribuzioni come Arch Linux, che adottano il modello rolling release. Qui non esiste una “versione” del sistema: tutto è aggiornato continuamente: non c’è distinzione tra aggiornamento di sicurezza e aggiornamento funzionale. È l’utente a doversi assicurare che il sistema resti coerente nel tempo.

Questo ha conseguenze molto concrete. Su una rolling release:

un aggiornamento può richiedere interventi manuali;

una libreria aggiornata può rompere software installato;

ignorare gli aggiornamenti per settimane può rendere difficile rientrare in uno stato consistente.

Per questo motivo, partire direttamente con Arch o sistemi simili non è “più difficile” in senso teorico, ma espone subito a problemi che richiedono familiarità con il funzionamento interno del sistema.

Un criterio pratico, spesso sottovalutato: la qualità della documentazione e della community. Una distribuzione ben documentata permette di risolvere problemi reali molto più velocemente di una “migliore” sulla carta ma con meno risorse disponibili. In altre parole, è bene non scegliere la distribuzione per estetica o popolarità, ma per modello di aggiornamento, prevedibilità del sistema e disponibilità di supporto tecnico concreto.

I primi giorni su Linux: cosa cambia davvero quando inizi a usarlo (software, terminale, hardware)

Dopo l’installazione, il sistema parte senza problemi e tutto sembra immediato. È nei primi giorni di utilizzo reale che emergono le differenze strutturali: non tanto nell’interfaccia, quanto nel modo in cui Linux gestisce software, hardware e aggiornamenti. Le abitudini costruite su Windows smettono subito di funzionare.

La prima frizione è quasi sempre legata ai programmi. Non perché manchino alternative, ma perché non esiste un’equivalenza perfetta.

Suite come LibreOffice sostituiscono Microsoft Office senza problemi per molti utilizzi, ma cambiano flussi di lavoro, compatibilità e gestione dei file complessi. Lo stesso vale per strumenti come GIMP o Kdenlive: sono potenti, ma non replicano l’esperienza di Photoshop o Premiere. Il punto non è trovare il “clone”, ma capire che su Linux spesso si lavora con strumenti diversi, progettati con logiche diverse.

Il Software Center: utile, ma fino a un certo punto

Quasi tutte le distribuzioni offrono un gestore grafico delle applicazioni:

Software Center su Ubuntu

GNOME Software su Fedora

Mint Software Manager su Linux Mint

All’inizio sembra tutto simile a uno store: cerchi, installi, aggiorni. Il problema è che questi strumenti sono interfacce sopra sistemi più complessi:

repository della distribuzione

pacchetti Flatpak

Snap (su Ubuntu)

Questo significa che applicazioni visivamente identiche possono essere installate via APT, via Flatpak, via Snap. Possono quindi avere percorsi file, permessi e comportamenti differenti. Quando qualcosa non funziona, il Software Center (o similare) non basta più. Bisogna capire come è stato installato quel software.

Package manager: la vera infrastruttura

Sotto l’interfaccia grafica c’è il sistema reale, basato su package manager o gestori di pacchetti. APT su Ubuntu e Mint; DNF su Fedora; Pacman su Arch.

Su Linux non si installano semplicemente app ma si gestisce un sistema fatto di pacchetti e dipendenze. Prendiamo i seguenti comandi Debian/Ubuntu:

apt search nginx

apt show nginx

Forniscono indicazioni sulla provenienza del pacchetto software specificato, indicano la versione utilizzata e quali dipendenze sono coinvolte. È un livello di controllo che non esiste nei sistemi tradizionali, ma che diventa fondamentale appena qualcosa non funziona come dovrebbe.

Il terminale: inevitabile, ma per una buona ragione

All’inizio si evita. Poi diventa lo strumento principale. Non perché la finestra del terminale sia “più potente” in senso astratto, ma perché è l’unico punto dove il sistema è completamente trasparente. Un programma che non parte da GUI (interfaccia grafica) spesso produce un errore chiaro da terminale. E questo, su Linux così nel caso di altri sistemi, è spesso metà della soluzione.

Ubuntu / Linux Mint (APT)

sudo apt update && sudo apt upgrade

apt update aggiorna la lista dei pacchetti disponibili

apt upgrade aggiorna i pacchetti installati senza rimuovere nulla

Per includere anche modifiche più profonde (i.e. nuove dipendenze o rimozioni necessarie):

sudo apt full-upgrade

Installazione software: sudo apt install nome-pacchetto

Disinstallazione:

sudo apt remove nome-pacchetto (lascia i file di configurazione)

sudo apt purge nome-pacchetto (elimina completamente i file di configurazione)

APT è progettato per essere conservativo: difficilmente rompe il sistema da solo, ma può entrare in conflitto se si introducono repository esterni.

Fedora (DNF)

Fedora utilizza DNF, più moderno e con una gestione delle dipendenze generalmente più robusta.

Aggiornamento sistema:

sudo dnf upgrade --refresh

--refresh forza l’aggiornamento dei metadati

upgrade aggiorna tutto il sistema

Installazione: sudo dnf install nome-pacchetto

Rimozione: sudo dnf remove nome-pacchetto

DNF tende a gestire meglio scenari complessi rispetto ad APT, ma Fedora introduce aggiornamenti più frequenti e quindi richiede più attenzione.

Arch Linux (Pacman)

Arch usa Pacman ed è una rolling release: qui gli aggiornamenti non sono opzionali, sono parte del sistema. L’aggiornamento completo si richiede con questo comando:

sudo pacman -Syu

Le varie opzioni consentono di sincronizzare il repository ( -y ); aggiornare tutto ( -u ); installare eventuali nuove versioni ( -S ).

Installazione: sudo pacman -S nome-pacchetto

Rimozione: sudo pacman -R nome-pacchetto

Con pulizia dipendenze: sudo pacman -Rns nome-pacchetto

Su Arch non esiste un aggiornamento “parziale”: è fondamentale mantenere il sistema allineato, altrimenti si rischiano inconsistenze.

Una differenza concreta che emerge subito

Su Ubuntu si possono anche rimandare aggiornamenti senza grossi problemi; su Fedora è meglio non aspettare troppo; su Arch, se rimandi troppo, potresti dover intervenire manualmente per sistemare il sistema.

Non è una questione di stabilità, ma di modello: Ubuntu/Linux Mint sono distro stabili con aggiornamenti controllati; le distro intermedie presuppongono aggiornamenti frequenti; le rolling release richiedono aggiornamenti continui.

Tutti i comandi hanno un equivalente grafico, ma con un limite importante: l’interfaccia non dice sempre cosa sta succedendo “sotto il cofano”. Cliccando su “Aggiorna” nei vari Software Center, potrebbe essere eseguito un comando apt upgrade o dnf upgrade , ma si potrebbero aggiornare Flatpak o Snap senza accorgerserne.

Il momento in cui scopri cosa sono davvero le dipendenze

Finché tutto funziona, le dipendenze su Linux restano invisibili. Installi un programma, parte, lo usi. È solo quando qualcosa smette di funzionare dopo un aggiornamento che emerge la realtà: almeno nella configurazione standard, su Linux il software non è isolato, è parte di un sistema condiviso di librerie.

Quando installi un pacchetto, non stai aggiungendo un blocco autonomo. Stai introducendo una serie di componenti che verranno utilizzati anche da altri programmi. Alcuni sono evidenti, altri completamente trasparenti all’utente. È normale che per un singolo software vengano scaricate decine di librerie.

Il problema non nasce durante l’installazione, ma nel tempo. Basta una di queste condizioni:

una libreria viene aggiornata a una versione incompatibile;

un programma richiede una versione più vecchia non più disponibile;

un repository esterno introduce una variante dello stesso pacchetto.

A quel punto succede qualcosa di molto tipico: un’applicazione che funzionava perfettamente smette di avviarsi, oppure va in errore senza un motivo apparente. In realtà il motivo c’è, ed è quasi sempre legato alla risoluzione delle dipendenze.

I seguenti comandi permettono di vedere quale versione è installata, da quale repository proviene, quali altre versioni sono disponibili:

apt show nome-pacchetto

apt-cache policy nome-pacchetto

L’errore più comune, a questo punto, è reinstallare il programma sperando che “si sistemi”. In alcuni casi funziona, ma è una soluzione superficiale. Se la dipendenza è ancora incoerente, il problema si ripresenterà.

Software universale: Flatpak e Snap sono davvero un’alternativa?

Quando si incontrano Flatpak e Snap per la prima volta, è facile interpretarli come un altro modo per installare programmi. In realtà rappresentano un cambio di modello piuttosto netto rispetto ai package manager tradizionali come APT, DNF e Pacman. Non sono un sostituto diretto, ma un livello parallelo.

Con un package manager classico, il software integrato nel sistema usa librerie condivise già presenti; dipende dallo stato globale del sistema; deve essere compatibile con le versioni installate.

Flatpak e Snap ribaltano questa logica: l’applicazione viene distribuita insieme a gran parte delle sue dipendenze e gira in un ambiente isolato o sandbox.

Ad esempio, il comando flatpak install flathub org.mozilla.firefox non aggiunge soltanto Firefox al sistema, nel senso tradizionale: installa un pacchetto che porta con sé il proprio runtime e gira in uno spazio separato.

Perché esistono Flatpak e Snap

Questi sistemi nascono per risolvere problemi concreti:

differenze tra distribuzioni (una app non deve essere pacchettizzata per ogni distro);

conflitti di dipendenze;

necessità di distribuire software aggiornato anche su sistemi stabili.

In altre parole: permettono di installare software recente senza compromettere la coerenza del sistema base.

Flatpak e Snap, tuttavia, non sostituiscono i package manager in senso assoluto (e non devono farlo): il sistema operativo continua a essere gestito da APT, DNF o Pacman. Soluzioni come Flatpak e Snap operano sopra questo livello, per le applicazioni utente. Usarli per tutto non è una buona idea, così come ignorarli completamente limita le possibilità.

All’atto pratico, Flatpak e Snap diventano utili quando il software nei repository è troppo vecchio; non si vogliono aggiungere repository esterni; si vogliono evitare conflitti di dipendenze; si ha bisogno della stessa app su distribuzioni diverse. Sono una soluzione elegante proprio perché non modificano la configurazione del sistema base.

I limiti reali di Flatpak e Snap

L’isolamento delle applicazioni ha ovviamente un costo che si paga in termini di più spazio occupato su disco (dipendenze duplicate); tempi di avvio leggermente più dilatati; integrazione non sempre perfetta con il resto del sistema (tema grafico, accesso file, ecc.)

Inoltre, la sandbox introduce un altro livello da comprendere: permessi specifici per accesso a filesystem, dispositivi, rete e così via.

Flatpak e Snap non sono “il modo moderno di installare software” in senso assoluto. Sono strumenti progettati per evitare uno dei problemi storici di Linux: la frammentazione e i conflitti tra dipendenze.

Hardware: quando il problema non è il sistema, ma il supporto

Linux funziona molto bene con hardware supportato. Quando non lo è, emergono problemi concreti anche se molto meno frequenti rispetto ad alcuni anni fa.

Il caso più frequente è il WiFi: alcune schede richiedono firmware proprietari non inclusi di default. Le GPU NVIDIA sono un altro punto critico: i driver open source funzionano, ma per prestazioni complete servono quelli proprietari. A nostro avviso Debian offre la migliore esperienza su Linux con NVIDIA, anche se sono in pochi a parlarne.

In generale, Ubuntu facilita l’installazione di driver proprietari; Fedora è più restrittiva per motivi filosofici; Arch Linux lascia tutto all’utente.

La soluzione reale consiste nel cercare il modello preciso dell’hardware che si vuole usare e verificare come viene gestito sulla distribuzione specifica.

File system e permessi: quando inizi a capire come funziona davvero il sistema

Una delle difficoltà iniziali non è la complessità, ma la sensazione che tutto sia organizzato in modo poco intuitivo. In realtà il filesystem Linux è estremamente coerente: il problema è che non segue la logica “a dischi” tipica di Windows, ma una gerarchia unica con ruoli ben definiti.

Quando inizi a capire questa struttura, smetti di cercare “dove sono i file” e inizi a capire “perché sono lì“: lo abbiamo spiegato nel dettaglio in un approfondimento sul motivo per cui il filesystem su Linux confonde gli utenti Windows.

Directory come /etc , /var e /home non sono semplici cartelle, ma punti chiave del sistema:

/etc contiene configurazioni modificabili: se un servizio si comporta in modo anomalo, è spesso qui che si interviene.

/var raccoglie lo stato dinamico: log, cache, database; è il primo posto dove cercare quando qualcosa non funziona.

/home è lo spazio utente: separarlo dal resto del sistema significa poter reinstallare senza perdere dati.

Se qualcosa si rompe, la risposta non è mai “da qualche parte”: è quasi sempre in una posizione precisa.

Permessi: non un ostacolo, ma un modello

Il secondo livello, anche questo spesso frainteso, è quello dei permessi. Quando un file non è accessibile o un servizio non riesce a scrivere, la reazione istintiva è aggirare il problema. In realtà, è proprio lì che il sistema sta fornendo un’informazione utile.

Ogni file e directory ha un proprietario, un gruppo e una serie di permessi (lettura, scrittura, esecuzione).

Impartendo ad esempio il comando chmod +x script.sh si sta rendendo esplicito che quel file può essere eseguito.

Usando chown user:gruppo file.txt si assegna la responsabilità di quel file a un contesto preciso.

Ogni processo su Linux opera con un’identità, e ogni accesso alle risorse dipende da quella specifica identità. È per questo che molte anomalie – applicazioni che non salvano file, servizi che non partono, script che non si eseguono – si riducono quasi sempre a un problema di permessi. Abbiamo dedicato un intero articolo al funzionamento di chmod e chown su Linux.

Aggiornamenti: stabilità non significa immobilità

Uno degli equivoci più diffusi è associare la stabilità all’assenza di aggiornamenti. Su Linux è l’opposto: il sistema evolve continuamente, ma lo fa in modo esplicito e controllabile. Non esiste un meccanismo che aggiorna “in background” senza che tu sappia cosa sta cambiando.

Il punto critico è essere consapevoli di cosa implica un aggiornamento nel contesto della distribuzione in uso.

Su sistemi come Ubuntu e Linux Mint ci si può permettere un approccio passivo. Su sistemi dinamici come Arch Linux aggiornare senza leggere le note di rilascio o senza osservare l’output del package manager significa delegare completamente il controllo.

In ogni caso, su Linux non vi è alcun obbligo di riavvio frequente; è possibile scegliere liberamente quando aggiornare; si può verificare esattamente cosa viene aggiornato.

Portare software Windows su Linux: cosa succede davvero (e cosa aspettarsi)

Uno dei passaggi più critici, e spesso sottovalutati, è il tentativo di continuare a usare software progettato per Windows all’interno di Linux. Qui si crea una delle illusioni più diffuse: quella di una compatibilità “quasi completa”. Non è così, e capire il perché evita molta frustrazione.

Wine: non emula, reimplementa

Wine è un layer di compatibilità: non emula affatto un sistema Windows bensì reimplementa le sue API (Application Programming Interface). Quando si esegue, su Linux, un comando come wine setup.exe , il programma gira direttamente sul sistema Linux, ma ogni chiamata alle API Windows è tradotta in qualcosa che Linux può gestire.

Il vantaggio è evidente: niente overhead legato alla virtualizzazione, prestazioni spesso buone. La compatibilità, tuttavia, dipende da quanto fedelmente le API di Windows sono state replicate.

Non è raro che un programma Windows si installi correttamente con Wine e poi fallisca in fase di esecuzione, oppure funzioni parzialmente. Anche se la situazione è drasticamente migliorata negli ultimi anni, anche grazie all’apporto di Steam, che ha sviluppato il suo layer di compatibilità Proton derivandolo proprio da Wine.

Winboat: mettere ordine dove Wine è caotico

Il limite principale di Wine “puro” è la gestione dell’ambiente. Tutto avviene dentro un prefix, che nel tempo si riempie di configurazioni, librerie e workaround.

Winboat permette l’esecuzione tramite macchina virtuale di una vera istanza di Windows e poi si fa carico di integrare le singole applicazioni con l’interfaccia del desktop environment Linux, facendole apparire alla stregua di app native.

Il “segreto” di Winboat consiste nell’utilizzo di una macchina virtuale Windows completa in ambiente Linux, caricata all’interno di un container Docker, con accelerazione KVM e integrazione grafica tramite FreeRDP. Le applicazioni Windows appaiono come finestre native sul desktop Linux, senza dover interagire con l’intera shell di Windows.

L’alternativa storica resta sempre l’utilizzo di soluzioni per la virtualizzazione con strumenti come VirtualBox e KVM.

Conclusioni

Arrivati a questo punto, dovrebbe essere chiaro che passare a Linux non significa semplicemente cambiare sistema operativo, ma cambiare radicalmente l’approccio. Non si tratta di imparare nuovi comandi o trovare alternative ai software abituali, ma di comprendere come le diverse componenti – pacchetti, librerie, filesystem, permessi – interagiscono tra loro. Con il tempo, la complessità inizialmente percepita si trasforma in prevedibilità.