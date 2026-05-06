Linux e gaming: perché l'ultima versione della distro Bazzite è così interessante?

Giocare su Linux non è più una questione per appassionati con pazienza da vendere.

Negli ultimi anni la situazione è cambiata in modo concreto, e i numeri lo confermano: circa il 90% dei giochi Windows oggi gira su Linux grazie a Proton, mentre la quota utenti Linux su Steam ha superato il 3%, un dato impensabile fino a pochi anni fa.

In questo contesto si inserisce Bazzite, una distribuzione nata nel 2023 e costruita sopra Fedora Atomic, pensata per portare un’esperienza simile a SteamOS anche su PC tradizionali e dispositivi portatili.

Un sistema che elimina le barriere del gaming su Linux

Bazzite integra nativamente Steam, Lutris e Heroic Games Launcher, offrendo accesso immediato non solo ai titoli Valve ma anche a Epic Games Store e GOG.

La Gaming Mode replica l’esperienza console con supporto diretto ai controller e interfacce ottimizzate per schermi di piccole dimensioni. La compatibilità con Proton gestisce l’esecuzione dei giochi Windows senza interventi manuali nella grande maggioranza dei casi, mentre gli strumenti per emulatori e librerie non Steam ampliano ulteriormente le possibilità.

Sul piano tecnico, l’architettura si basa sul modello rpm-ostree: il sistema base resta in sola lettura, le applicazioni sono isolate tramite Flatpak e gli aggiornamenti sono atomici, con rollback immediato in caso di problemi. In ambito gaming, dove driver e kernel possono introdurre regressioni impreviste, questa struttura garantisce una stabilità superiore rispetto alle distribuzioni Linux tradizionali.

Bazzite supporta la maggior parte dei PC x86_64 dell’ultimo decennio e numerosi dispositivi handheld come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go, con driver proprietari NVIDIA e stack grafico Mesa aggiornato.

Cosa cambia con l’ultimo aggiornamento

La release più recente, analizzata da ZDNet, interviene su aspetti meno visibili ma rilevanti per le prestazioni.

Il passaggio al kernel Linux 6.14 migliora la gestione delle risorse hardware e la comunicazione tra GPU e sistema operativo. Le ottimizzazioni al CPU scheduling assegnano priorità più aggressive ai thread di gioco, con una riduzione misurabile dell’input lag nelle sessioni più impegnative.

Sul fronte dei giochi non Steam, Lutris preinstallato e una gestione semplificata dei launcher permettono di aggiungere titoli da store alternativi direttamente nella modalità Gaming, senza configurazioni manuali.

Quali sono i limiti e perché vale comunque la pena considerarlo

Rimangono limiti strutturali che non dipendono da Bazzite. I sistemi anti-cheat a livello kernel utilizzati da titoli come Valorant o Call of Duty bloccano l’esecuzione su Linux, e alcune applicazioni professionali non dispongono di alternative native. In certi scenari il dual boot resta necessario.

Bazzite riduce drasticamente la complessità del gaming su Linux e offre prestazioni spesso comparabili a Windows in specifici contesti hardware. La combinazione tra semplicità da console e flessibilità da PC è un equilibrio che le distribuzioni Linux tradizionali non hanno mai raggiunto in modo convincente. Con la fine del supporto a Windows 10 e la crescente attenzione verso sistemi più leggeri, progetti come Bazzite smettono di essere esperimenti isolati e diventano alternative concrete per una parte sempre più ampia di utenti.