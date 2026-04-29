Funerale Windows 10: protesta contro Microsoft parla di milioni di PC a rischio

Un sistema operativo non può essere mantenuto all’infinito: chi sviluppa o gestisce piattaforme complesse lo sa bene. Patch di sicurezza, compatibilità hardware e manutenzione del codice hanno un costo crescente nel tempo. Nel caso di Windows 10, il problema non è tanto la fine del supporto, quanto il modo in cui Microsoft ha gestito la transizione verso il sistema successivo. I 10 anni di aggiornamenti garantiti (diventati già 11 anni con il programma ESU, Extended Security Updates, proposto gratuitamente ai privati) non sono pochi: ciò che cambia davvero è la combinazione tra tempi di supporto e requisiti hardware imposti da Windows 11, che ha ristretto drasticamente il numero di dispositivi aggiornabili senza sostituzione.

Windows 10, rilasciato nel 2015, era stato presentato come una piattaforma in evoluzione continua: l’idea di “Windows as a Service“, introdotta all’epoca, suggeriva una durata più lunga e una transizione più morbida tra le versioni. In pratica però il ciclo si è chiuso come in passato, con una scadenza definita e un passaggio netto. La differenza è che, questa volta, l’upgrade verso Windows 11 – come sappiamo – non è accessibile a una parte consistente della base installata.

Una protesta simbolica che unisce tecnologia e ambiente

In Francia, la contestazione ha assunto una forma visiva molto forte: una vera e propria marcia funebre organizzata davanti alla sede locale di Microsoft. L’iniziativa è stata programmata durante il cosiddetto Jour du dépassement, ovvero il momento in cui il Paese consuma tutte le risorse naturali rigenerabili disponibili per l’anno in corso. Il messaggio è diretto: la fine del supporto software contribuisce a un modello di consumo insostenibile.

Al centro della protesta c’è un dato che circola con insistenza tra le organizzazioni coinvolte: fino a 300 milioni di computer basati su Windows 10 rischiano di diventare inutilizzabili o non più sicuri. Non si tratta di dispositivi guasti, ma di macchine ancora operative che non soddisfano i requisiti di Windows 11.

Così, i promotori dell’iniziativa di protesta, hanno portato una enorme bara sotto la sede di Microsoft per simboleggiare la morte dei 300 milioni di computer non aggiornabili a Windows 11.

Per Alternatiba, ANV-COP21 e altre associazioni ambientaliste, la sostituzione forzata di questi dispositivi avrebbe un impatto ambientale enorme: si parla di una quantità di materiali pari a decine di migliaia di Torri Eiffel e di emissioni che raggiungono decine di milioni di tonnellate di CO 2 .

La fine del supporto di Windows 10 e il tema degli aggiornamenti a pagamento

Dal punto di vista tecnico, la cessazione del supporto implica l’interruzione degli aggiornamenti di sicurezza: Windows 10 non cessa di funzionare ma, con il tempo, diventerà meno sicuro. Di fatto è possibile continuare a usare Windows 10 sui vecchi PC, a patto di conoscerne i limiti e servirsene con la massima consapevolezza.

Microsoft ha enfatizzato i rischi di sicurezza di Windows 10 senza supporto parlando di sistemi “esposti agli attacchi“, ma si tratta in parte di una comunicazione volta a spingere l’adozione di Windows 11. Il rischio esiste e cresce nel tempo senza aggiornamenti, ma non è immediato né automatico: con accorgimenti adeguati, Windows 10 può continuare a essere usato ancora in modo relativamente sicuro, almeno nel breve periodo.

Oltretutto, non è dato sapere se Microsoft intenda estendere la gratuità del programma ESU, che per le aziende resterà disponibile fino a ottobre 2028. Non è improbabile che se alla data di scadenza del primo anno, il 13 ottobre 2026, i responsabili della società guidata da Satya Nadella dovessero rilevare un numero di PC con Windows 10 installato ancora rilevante, il programma ESU possa essere esteso di un’ulteriore annualità.

Nonostante la fine del supporto generale, Windows 10 continuerà a ricevere aggiornamenti indiretti attraverso componenti chiave. Microsoft ha infatti confermato che applicazioni come Edge, Defender e le app di Microsoft 365 resteranno supportate fino al 2028, garantendo un livello minimo di protezione e compatibilità.

Il sistema operativo smette di essere aggiornato nella sua interezza, ma alcune parti fondamentali continuano a evolvere riducendo l’impatto immediato della fine del supporto, soprattutto sul fronte della sicurezza quotidiana.

Il dilemma concreto per utenti e aziende

La protesta francese insiste molto su un aspetto pratico: la scelta imposta agli utenti. Da una parte c’è la possibilità di continuare a usare il dispositivo esistente, accettando rischi crescenti legati a vulnerabilità non corrette. Dall’altra c’è l’acquisto di un nuovo computer, con un costo medio stimato intorno ai 600 euro.

In pratica si crea una situazione che alcuni attivisti definiscono una tassa indiretta. Non è un obbligo formale, ma lo diventa nella realtà secondo le tesi dei più critici.

Una transizione da Windows 10 a Windows 11 meno fluida rispetto al passato

Se si osservano le versioni precedenti, emerge un dato chiaro: Windows 10 non è stato supportato meno degli altri sistemi Microsoft. Windows 7 ha ricevuto aggiornamenti per circa dieci anni, Windows 8.1 poco meno, mentre Windows XP ha superato i dodici anni. Il ciclo di Windows 10 si inserisce quindi in una continuità abbastanza lineare.

Il punto critico emerge nel passaggio generazionale: in passato, il salto tra versioni richiedeva aggiornamenti hardware, ma raramente escludeva intere classi di dispositivi ancora diffuse. Con Windows 11, invece, il vincolo è più netto e strutturale.

Hard Floor e Soft Floor: il modello che non è mai arrivato nelle mani degli utenti

Uno degli aspetti meno discussi, ma tecnicamente rilevanti, riguarda il modello iniziale previsto da Microsoft per Windows 11. Nelle prime fasi di sviluppo, l’azienda aveva ipotizzato un sistema a doppia soglia: Hard Floor e Soft Floor.

L’idea era piuttosto sensata. Hard Floor avrebbe definito i requisiti minimi indispensabili per eseguire il sistema operativo, mentre la Soft Floor avrebbe indicato una configurazione raccomandata per ottenere prestazioni e sicurezza ottimali. In pratica, i PC sotto la soglia ideale avrebbero potuto comunque installare Windows 11, con eventuali limitazioni ma senza blocchi rigidi.

Quel modello è stato abbandonato poco prima del lancio ufficiale. Microsoft ha scelto una linea più restrittiva, impedendo formalmente l’installazione su sistemi non conformi. Il risultato è stato un taglio netto: milioni di dispositivi fuori dal percorso di aggiornamento ufficiale, anche se ancora pienamente funzionanti.

Il punto interessante è che tracce di quel modello sono rimaste nel sistema: i meccanismi utilizzati da strumenti come Rufus non introducono hack invasivi, ma sfruttano comportamenti già previsti o supportati dal setup di Windows. In altre parole, la distinzione tra soglia minima e soglia consigliata esisteva davvero ed è ancora presente in Windows 11: ed è proprio quella che permette di forzare l’installazione di Windows 11 sui PC “sulla carta” non in grado di soddisfare i requisiti minimi.

Con Rufus, senza Rufus, con un aggiornamento in-place e con “mille” altri modi che permettono di installare Windows 11 anche sui PC che non soddisfano i requisiti minimi (a patto che la CPU supporti POPCNT e SSE4.2: questi sono requisiti che non possono essere superati).

Insomma, se Microsoft avesse continuato sull’idea dell’Hard Floor e del Soft Floor si sarebbe evitata un sacco di critiche.

Linux e software libero: opportunità e limiti reali

Una parte significativa della protesta propone una via alternativa: adottare una distribuzione Linux, per prolungare la vita dei dispositivi esistenti, e – in generale – far ricadere la scelta sul software libero.

Dal punto di vista tecnico, la proposta è più che sensata. Molte distribuzioni supportano hardware meno recente e offrono aggiornamenti di sicurezza per periodi più lunghi, spesso con requisiti meno stringenti.

Ad ogni modo, il passaggio a Linux da zero è delicato soprattutto in ambito aziendale: non si tratta semplicemente di installare un nuovo sistema operativo, ma di intervenire su processi, strumenti e abitudini consolidate. Molte realtà dipendono ancora da software sviluppato esclusivamente per Windows – ERP, gestionali, CAD o applicazioni verticali – che non sempre hanno equivalenti diretti o richiedono soluzioni come virtualizzazione o layer di compatibilità, con inevitabili compromessi.

Inoltre, ambienti strutturati basati su Active Directory, policy centralizzate e infrastrutture integrate rendono la migrazione più complessa: Linux può dialogare con questi sistemi, ma serve configurazione avanzata e competenze specifiche, non sempre disponibili internamente.

Per un utente domestico, quindi, il passaggio a Linux può essere quasi immediato; in azienda, invece, comporta costi di formazione, test e revisione dei flussi operativi, che vanno valutati con attenzione: ne parliamo nell’approfondimento sul passaggio da Windows 10 a Linux tra verità e falsi miti.

Va detto però che non si tratta di un percorso impossibile: con pianificazione, test graduali e una strategia chiara, anche ambienti complessi possono migrare senza traumi. Il problema è quando il cambiamento è imposto dai tempi e non gestito con metodo.