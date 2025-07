Windows 10 ESU GRATIS: ricevere DA OGGI aggiornamenti di sicurezza fino al 2026 (minima condivisione dati!)

Il 14 ottobre 2025 è una data importante per gli utenti Windows: segna infatti la fine del supporto per Windows 10 con Microsoft che lascerà i dispositivi degli utenti senza futuri aggiornamenti di sicurezza. Come confermato nella pagina relativa al ciclo di vita di Windows 10, si chiude un’era iniziata il 29 luglio 2015. La “chiusura dei rubinetti” non riguarda soltanto le edizioni Home e Pro ma anche Windows 10 Enterprise ed Education, che seguiranno la stessa sorte.

Gli utenti privati e i professionisti che non hanno stipulato contratti aziendali con Microsoft, possono da oggi attivare gratis la ricezione degli aggiornamenti di Windows 10 fino al 13 ottobre 2026. Abbiamo scovato, sui sistemi Windows 10 in italiano, il modo per attivare ESU (Extended Security Updates) gratis, in maniera assolutamente legittima e supportata da Microsoft.

Per accedere al programma ESU, che permette la ricezione delle patch di sicurezza per Windows 10 fino al 13 ottobre 2026, è sufficiente attenersi ai seguenti passaggi:

Sul sistema Windows 10, digitate account nella casella di ricerca del sistema operativo quindi selezionate Gestisci il tuo account. Se comparisse Accedi con un account Microsoft, significa che state usando un account locale. Questa possibilità non dà diritto ad accedere al programma ESU.



Cliccate quindi su Accedi con un account Microsoft e assicuratevi che nella finestra Impostazioni attivazione di Windows 10 sia riportato il messaggio Windows è attivato con una licenza digitale collegata al tuo account Microsoft.



La finestra Gestisci il tuo account deve adesso riportare l’indirizzo email dell’account Microsoft e, poco più sotto, la voce Accedi con un account locale (da non cliccare in questo momento).

Per accedere subito al programma ESU di Windows 10 senza sborsare un centesimo, si deve digitare Windows Update nella casella di ricerca del sistema operativo quindi selezionare Verifica disponibilità aggiornamenti. Dalla finestra di Windows Update è quindi necessario cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti, provvedendo a scaricare e installare tutti i pacchetti disponibili.

Per poter attivare ESU gratis in Windows 10, è quindi necessario scaricare e installare anche il pacchetto di anteprima KB5062649, disponibile a partire dal 22 luglio 2025. Da ferragosto 2025, non sarà neppure necessario scaricare e installare KB5062649.

A questo punto, dopo il riavvio del PC Windows 10, tornando nella finestra di Windows Update, si dovrebbe veder apparire il messaggio “Il supporto di Windows 10 termina nell’ottobre 2025“, con un link Iscriviti ora posizionato all’interno del medesimo riquadro.

Windows 10 mostra la finestra Abbonati agli Aggiornamenti della sicurezza estesi (ESU) mostrando il messaggio Richiedi aggiornamenti di sicurezza estesa per garantire la protezione:

Attivare la ricezione gratuita delle patch di sicurezza per Windows 10 fino al 13 ottobre 2026

Alla comparsa della finestra Abbonati agli Aggiornamenti della sicurezza estesi, basta fare clic su Successivo per vedere comparire Puoi iscriverti agli Aggiornamenti di sicurezza estesa senza costi aggiuntivi.

Gli utenti che hanno disponibili, all’interno del proprio account Microsoft, almeno 1.000 punti Microsoft Rewards possono riscattarli per richiedere gratis ESU e ricevere le patch di sicurezza fino al 13 ottobre 2026 senza alcuna operazione aggiuntiva. Diversamente è possibile lasciare selezionato Aggiornamenti di sicurezza estesa senza costi aggiuntivi e cliccare su Iscriviti.

Come si vede nell’immagine, Microsoft richiede che si sia attivato soltanto il backup delle impostazioni di Windows 10 tramite Windows Backup. Non è affatto necessario effettuare un backup completo, su OneDrive, delle applicazioni, delle credenziali di accesso (password) delle cartelle Documenti, Musica, Video e così via.

Disattivare la sincronizzazione delle impostazioni e il backup dei dati su server Microsoft

Una volta completata l’iscrizione gratuita al programma ESU è possibile disattivare anche il backup delle impostazioni di sistema. Lo si può fare digitando ancora una volta account nella casella di ricerca del sistema operativo, selezionando Gestisci il tuo account quindi cliccando sulla voce Backup Windows nella colonna di sinistra.

È comunque possibile tornare a utilizzare un account locale e persino disconnettere il PC da OneDrive, mantenendo comunque gli aggiornamenti di sicurezza estesi attivi. In questo modo, Microsoft otterrà le informazioni necessarie solo al momento dell’iscrizione al programma ESU, principalmente i dati di impostazione e account.

Nella finestra Gestisci il tuo account, si può selezionare Accedi con un account locale, confermare la password locale quindi scegliere Disconnetti e chiudi. Al rientro in Windows 10, anche dopo un riavvio del PC, si può tornare nella finestra principale di Windows Update.

Nella colonna a destra del pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti, si leggerà in ogni caso il messaggio “Il PC è registrato per ottenere gli Aggiornamenti di sicurezza estesi“. Complimenti! Da questo momento in avanti riceverete gli aggiornamenti di Windows 10 fino al 13 ottobre 2026, anche se non state usando un account Microsoft.

Conclusioni

Con la fine del supporto ufficiale per Windows 10 fissata al 14 ottobre 2025, molti utenti si trovano di fronte alla necessità di scegliere tra l’aggiornamento a una versione più recente di Windows e il mantenimento del sistema attuale con i rischi che ne conseguono. Fortunatamente, grazie al programma ESU, attivabile in modo legittimo e gratuito, è possibile estendere la protezione del proprio PC fino al 13 ottobre 2026 senza dover affrontare costi aggiuntivi.

Seguendo i passaggi descritti, anche i professionisti e gli utenti privati possono tutelare i propri dispositivi, continuando a ricevere aggiornamenti di sicurezza ufficiali direttamente da Microsoft. Si tratta di un’opportunità concreta per guadagnare tempo prezioso, valutare con calma il passaggio a un nuovo sistema operativo e proteggere dati e infrastrutture da potenziali minacce.

Resta tuttavia fondamentale ricordare che l’adesione al programma ESU rappresenta una soluzione temporanea: il supporto esteso non sostituisce la necessità di pianificare una transizione futura verso un ambiente più aggiornato e sicuro.