KB5094126: il maxi aggiornamento Windows 11 cambia tutto con decine di novità

Microsoft ha distribuito gli aggiornamenti cumulativi di sicurezza di giugno 2026 per Windows 11, introducendo le patch KB5094126 per le release 24H2 e 25H2 e KB5093998 per la versione 23H2. Si tratta del sesto appuntamento Patch Tuesday dell’anno e, come accade per quasi tutti gli aggiornamenti di sicurezza mensili, l’installazione corregge vulnerabilità individuate nei mesi precedenti oltre a una lunga serie di difetti funzionali. La distribuzione interessa una base installata che supera ormai il miliardo di dispositivi Windows a livello globale e rappresenta uno degli interventi più estesi degli ultimi mesi sul fronte dell’affidabilità della piattaforma. Chi utilizza Windows 11 riceve l’aggiornamento tramite Windows Update, mentre amministratori e utenti avanzati possono scaricare i pacchetti direttamente dal Microsoft Update Catalog.

Dopo l’installazione, Windows 11 24H2 e 25H2 passano rispettivamente alle build 26100.8457 e 26200.8457, mentre Windows 11 23H2 raggiunge la build 22631.7079. Microsoft ha scelto di mantenere allineate le due versioni più recenti del sistema operativo: 25H2 eredita infatti lo stesso insieme di correzioni e miglioramenti introdotti in 24H2.

Prestazioni generali e interfaccia: Microsoft punta sulla reattività

Una parte significativa dell’aggiornamento riguarda l’ottimizzazione delle prestazioni percepite dall’utente. Microsoft dichiara tempi di avvio più rapidi per le applicazioni e una maggiore fluidità nei componenti fondamentali dell’interfaccia, inclusi menu Start, ricerca integrata e Centro notifiche.

Miglioramenti di questo tipo risultano però difficili da quantificare in modo universale: l’effetto varia in base all’hardware, alla presenza di software di terze parti e alla configurazione del sistema. Tuttavia l’intervento suggerisce che Microsoft stia continuando a lavorare sulle criticità prestazionali introdotte dalle moderne componenti basate su tecnologie web che caratterizzano diverse sezioni dell’interfaccia di Windows 11.

Tra le novità più interessanti emerge anche l’estensione della cosiddetta modalità Xbox a un numero maggiore di PC compatibili. L’obiettivo consiste nel rendere l’esperienza d’uso più vicina a quella delle console Microsoft, soprattutto per chi utilizza il computer come piattaforma di gioco.

Audio condiviso e Bluetooth LE Audio: una funzione pensata per la mobilità

La nuova funzione Shared Audio sfrutta la tecnologia Bluetooth LE Audio Broadcast per consentire a due utenti di ascoltare contemporaneamente lo stesso flusso audio proveniente da un unico PC Windows 11.

In pratica due cuffie compatibili possono ricevere simultaneamente il medesimo contenuto senza ricorrere a splitter hardware o applicazioni dedicate. I possibili scenari d’uso sono molteplici: guardare un film durante un viaggio, seguire una lezione o condividere contenuti multimediali senza disturbare chi si trova nelle vicinanze.

L’implementazione si basa sugli sviluppi più recenti dello standard Bluetooth Low Energy Audio, una tecnologia che punta a ridurre consumi energetici e latenza rispetto alle soluzioni audio Bluetooth tradizionali.

Task Manager sempre più orientato all’intelligenza artificiale

Uno degli interventi tecnicamente più significativi interessa il Task Manager. Microsoft introduce nuove colonne dedicate al monitoraggio delle risorse AI sui sistemi equipaggiati con NPU, Neural Processing Unit presenti nei moderni chip progettati per accelerare elaborazioni legate all’intelligenza artificiale.

Le nuove metriche consentono di visualizzare utilizzo della NPU, memoria dedicata, memoria condivisa e attività dei singoli motori neurali. Inoltre le unità AI integrate nelle GPU appaiono ora nella scheda Prestazioni, offrendo una visione più completa delle risorse utilizzate dalle applicazioni che sfruttano modelli generativi, inferenza locale e funzioni Copilot.

Microsoft aggiunge anche una colonna dedicata all’isolamento applicativo che permette di identificare rapidamente i processi eseguiti all’interno di un ambiente AppContainer, un meccanismo di sicurezza che limita privilegi e accesso alle risorse di sistema.

Windows Hello migliora affidabilità e autenticazione biometrica

Il comparto autenticazione riceve numerose ottimizzazioni: Microsoft interviene sul servizio WinBio, responsabile della gestione biometrica, riducendo ritardi e anomalie che potevano manifestarsi dopo il ritorno dalla modalità Modern Standby.

L’azienda ha inoltre corretto alcune condizioni che provocavano blocchi imprevisti durante l’autenticazione tramite Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Un altro cambiamento riguarda la logica di selezione del metodo di accesso: quando sono disponibili riconoscimento facciale o impronta digitale, Windows privilegia automaticamente queste modalità rispetto al PIN.

La modifica appare coerente con l’obiettivo di incentivare sistemi di autenticazione più sicuri rispetto alle credenziali tradizionali. Resta comunque la possibilità di mantenere il PIN come metodo predefinito dopo utilizzi consecutivi.

Nuove opzioni per videocamere e amministrazione aziendale

Con l’aggiornamento debutta ufficialmente la funzione Multi-App Camera, che permette a più applicazioni di accedere contemporaneamente allo stesso flusso video della videocamera. Si tratta di una caratteristica particolarmente utile per streaming, videoconferenze e software di registrazione che finora richiedevano spesso soluzioni alternative.

Accanto a questa novità compare anche una modalità Basic Camera pensata per semplificare la gestione dei problemi hardware e migliorare la stabilità nei casi più complessi.

Gli amministratori possono configurare entrambe le modalità tramite policy di gruppo, integrandole nelle politiche aziendali senza necessità di interventi manuali sui singoli dispositivi.

Ricerca, archiviazione e gestione dello spazio disco

Microsoft continua a perfezionare il motore di ricerca locale. Dopo l’installazione di KB5094126 o di KB5093998, Windows Search riesce a individuare e classificare file rilevanti utilizzando anche query molto brevi, composte da appena due caratteri.

Arrivano poi miglioramenti per Dev Drive, la funzionalità dedicata agli sviluppatori introdotta nelle versioni recenti di Windows 11. Durante la creazione di nuove unità diventa possibile specificare le dimensioni direttamente in gigabyte, semplificando notevolmente la configurazione.

Anche la sezione Archiviazione delle Impostazioni di Windows 11 è foriera di alcuni interventi di rilievo: il sistema mostra la richiesta UAC soltanto quando l’utente sceglie di consultare i file temporanei, eliminando una richiesta di autorizzazione che molti consideravano superflua.

USB4, sensori e autonomia: interventi meno visibili ma importanti

Tra le correzioni meno appariscenti figurano numerosi miglioramenti legati all’affidabilità hardware. Microsoft ha aggiornato lo stack USB3 introducendo meccanismi aggiuntivi di recupero dagli errori e maggiore robustezza rispetto a condizioni anomale dei dispositivi collegati.

I monitor connessi tramite dock e hub USB4 mostrano una maggiore affidabilità durante la riattivazione dalla sospensione. Parallelamente, il sistema gestisce in modo più efficiente sensori, dispositivi HID e periferiche di input che in alcune circostanze potevano continuare a consumare energia inutilmente.

Microsoft amplia le funzionalità della Lente di ingrandimento migliorando l’integrazione con i lettori di schermo e introducendo il supporto all’ingrandimento di contenuti protetti compatibili. L’applicazione risulta inoltre più fluida durante gli spostamenti in modalità lente.

Nessun problema noto, ma Microsoft guarda già oltre

Microsoft afferma di non aver identificato problemi noti associati agli aggiornamenti di giugno 2026. La situazione appare piuttosto diversa rispetto ad alcuni Patch Tuesday del passato che avevano introdotto incompatibilità o malfunzionamenti subito dopo il rilascio.

La relativa tranquillità di questa distribuzione potrebbe dipendere anche dalla natura dell’aggiornamento, più orientato all’affinamento dell’esperienza d’uso che all’introduzione di modifiche radicali.

Allo stesso tempo l’azienda conferma di essere al lavoro su un importante aggiornamento qualitativo previsto nel corso del 2026. Tra gli obiettivi, circa 25 modifiche in tutto, figurano il ritorno della barra delle applicazioni spostabile, una maggiore velocità delle interfacce moderne, miglioramenti al menu contestuale, una riduzione dell’integrazione invasiva di Copilot e una presenza meno marcata dei contenuti promozionali all’interno del sistema operativo.

Sono interventi richiesti da tempo da una parte consistente della comunità Windows e che potrebbero influenzare in modo significativo la percezione del prodotto nei prossimi mesi.