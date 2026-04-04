Task Manager di Windows 11 cambia: nuove funzioni utili

Il Task Manager di Windows 11 continua a evolvere in modo coerente con la crescente centralità dell’Intelligenza Artificiale nell’hardware consumer.

Nato nel 1996 come semplice strumento di monitoraggio dei processi, oggi integra metriche avanzate che riflettono l’evoluzione delle architetture moderne. L’arrivo dei PC AI nel 2024, con chip dotati di unità dedicate come le NPU, ha spinto Microsoft a ripensare il livello di visibilità offerto agli utenti. I nuovi aggiornamenti in fase di test nelle build Insider introducono infatti un controllo molto più granulare sull’uso di queste risorse, segnando un passo significativo nella diagnostica di sistema.

Nuove metriche per le NPU: cosa cambia davvero

La novità principale riguarda l’integrazione di colonne dedicate alle NPU all’interno del Task Manager. Fino ad oggi, il sistema mostrava soltanto un valore aggregato nella scheda Prestazioni, limitato a una percentuale complessiva di utilizzo. Con le nuove build, Microsoft introduce colonne opzionali come NPU Engine, NPU Dedicated Memory e NPU Shared Memory, visibili nelle schede Processi, Utenti e Dettagli.

Questa modifica non è solo estetica: consente di identificare con precisione quali applicazioni sfruttano acceleratori AI dedicati. In scenari reali, come l’elaborazione locale di modelli linguistici o il riconoscimento immagini, le NPU operano in parallelo rispetto a CPU e GPU. Avere metriche separate permette di individuare colli di bottiglia e distribuzione del carico in modo molto più accurato.

L’introduzione delle NPU nei PC consumer, in particolare con piattaforme come Snapdragon X e i dispositivi Copilot+, ha reso necessario un aggiornamento degli strumenti di monitoraggio. Le NPU sono progettate per eseguire operazioni di inferenza con elevata efficienza energetica, utilizzando unità di calcolo vettoriale e matriciale ottimizzate per reti neurali.

Il Task Manager si adatta a questa evoluzione offrendo una visione più dettagliata delle risorse AI: non solo quanto vengono utilizzate, ma anche come e da quali processi. Questo approccio riduce la dipendenza da strumenti esterni o da API di diagnostica avanzata, portando funzionalità tipicamente riservate agli sviluppatori direttamente nell’interfaccia utente standard.

Implicazioni pratiche per utenti e sviluppatori

Per l’utente finale, il vantaggio più evidente consiste nella possibilità di capire quali applicazioni stanno sfruttando l’accelerazione AI. In presenza di consumi anomali o rallentamenti, il nuovo Task Manager consente di isolare rapidamente i processi responsabili.

Per gli sviluppatori, invece, queste informazioni rappresentano un supporto concreto nel debugging e nell’ottimizzazione. La distinzione tra memoria dedicata e condivisa della NPU, ad esempio, aiuta a valutare l’efficienza nell’uso delle risorse e a migliorare la gestione dei modelli AI distribuiti localmente.

Limiti attuali e disponibilità

Le nuove funzionalità non sono universali: risultano disponibili solo sui sistemi dotati di hardware compatibile con NPU. Inoltre, fanno parte delle build Insider di Windows 11, il che significa che potrebbero subire modifiche prima del rilascio stabile.

Resta anche un limite strutturale: non tutte le applicazioni espongono in modo trasparente il proprio utilizzo delle NPU. In alcuni casi, l’uso dell’accelerazione AI può essere mediato da driver o framework che rendono meno immediata la tracciabilità completa delle operazioni.