Perché Bazzite Linux è il paradiso dei gamers e non solo

Tra i falsi miti di Linux che una distro come Bazzite vuole sfatare c’è quello che “il pinguino” non sia adatto per gli appassionati di gaming. Bazzite Linux è una distribuzione GNU/Linux relativamente nuova, innovativa e progettata specificamente per gli appassionati di videogiochi, con il preciso obiettivo di fornire un’alternativa robusta a Windows.

Basata su Fedora Atomic Desktops, questa distribuzione si distingue per la sua immutabilità e le ottimizzazioni dedicate ai giochi.

Le fondamenta del progetto Bazzite Linux poggiano su Fedora Silverblue, un progetto che appunto enfatizza l’immutabilità del sistema operativo, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per i gamer che desiderano un ambiente di gioco privo di conflitti e problemi di compatibilità.

Progettato per neofiti e appassionati, Bazzite include Steam preinstallato, il supporto per HDR e VRR, miglioramenti in termini di CPU scheduling per una reattività ottimale durante il gioco e numerosi strumenti sviluppati dalla community per ottimizzare l’esperienza degli utenti.

Bazzite Linux: compatibilità hardware estesa

Bazzite è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai cosiddetti “handheld” ai PC gaming, dai laptop ai tablet, offrendo una libreria di titoli condivisa che può essere utilizzata su più dispositivi. Grazie alla tecnologia “Atomic” citata in precedenza, ogni aggiornamento del sistema operativo conserva comunque la versione precedente, consentendo agli utenti di effettuare ripristini della configurazione nel caso in cui una modifica dovesse essere causa di qualche problema.

Il sistema è inoltre dotato di misure di sicurezza di livello aziendale con supporto per SELinux, Secure Boot e crittografia del disco completo con LUKS.

Container e applicazioni

Una distro come Bazzite Linux si distingue per il supporto nativo ai container, permettendo l’esecuzione di pacchetti compatibili con qualsiasi distribuzione Linux, così come se si trattassero di applicazioni native.

Le applicazioni possono essere gestite tramite Flathub e Homebrew, mentre strumenti come Ptyxis e BoxBuddy offrono un’interfaccia eccellente per la gestione dei container.

Grazie al supporto completo per le periferiche esterne e i dispositivi portatili, Bazzite offre funzionalità avanzate per personalizzare l’esperienza sui terminali di gioco. Consente l’emulazione dei controller, la gestione del TDP (Thermal Design Power) e integra una serie di personalizzazioni a livello hardware. Tra i controller da gioco compatibili, ci sono quelli di Xbox, PS4, PS5 e Switch.

Bazzite utilizza KDE Plasma e GNOME come desktop environment predefiniti, offrendo un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate. L’abbandono del window manager X11 in favore di Wayland rappresenta un notevole passo avanti verso una maggiore efficienza grafica e prestazioni superiori.

Supporto per i giochi Android

Una delle caratteristiche distintive di Bazzite è l’integrazione di Waydroid, che porta le app e i giochi Android su Linux, permettendo agli utenti di giocare con i titoli sviluppati per i terminali mobili direttamente su desktop e sistemi portatili. Ne abbiamo parlato anche nell’articolo su come eseguire app Linux, Windows, macOS e Android sullo stesso sistema.

Maggiori informazioni sull’integrazione di Waydroid in Bazzite Linux sono disponibili in questa pagina di supporto.

Gaming e applicazioni

Con Bazzite Linux, il gaming su Linux non si limita solo a Steam. Come abbiamo visto, è possibile portare le app Android ma la distro facilita l’utilizzo di Lutris, Junk Store Decky Plugin ed Heroic Games Launcher, per eseguire i migliori titoli da altri store online come EA App, Epic Games Store, GOG.com, itch.io, Rockstar Games Launcher e Ubisoft Connect.

L’integrazione nella modalità di gioco Steam è perfetta. In questo modo, gli utenti possono non solo giocare ai titoli preferiti, ma anche gestire l’intera libreria di giochi senza problemi di compatibilità.

Il download di Bazzite Linux è effettuabile a questo indirizzo, specificando il dispositivo sul quale si desidera installare la distribuzione. Qui è possibile invece consultare la lista dell’hardware pienamente compatibile.

Due parole su Fedora Atomic Desktops

Fedora Atomic Desktops è una famiglia di distribuzioni Fedora Linux che utilizza un file system immutabile oltre al package manager rpm-ostree .

Le varie versioni di Fedora Atomic Desktops sono progettate per essere monolitiche: il sistema operativo è fornito come un’unica immagine non suddivisa in pacchetti singoli. Gli aggiornamenti sono gestiti come un'”unità atomica” (da qui il nome), sostituendo l’intera immagine del sistema durante il processo di aggiornamento. Questo approccio consente anche il rollback a versioni precedenti in caso di problemi.

Conclusioni

Il progetto Bazzite Linux è progettato pensando all’utente, con una gestione semplificata delle risorse hardware, compatibilità estesa per le GPU NVIDIA, driver Mesa per AMD e Intel, e supporto per DisplayLink. Gli utenti possono personalizzare e ottimizzare il proprio sistema in base alle esigenze specifiche, sviluppando ambienti di gioco o server multimediali.

Grazie alla sua architettura cloud-native basata su Fedora Atomic Desktops, supporto integrato per Steam e altre piattaforme di gioco, nonché all’integrazione di tecnologie avanzate come i container, Bazzite si configura come una scelta ideale per chi cerca una soluzione completa per il gaming su Linux.

Bazzite Linux è però molto di più: seppur orientata al gaming, la distribuzione propone un sistema completo, sicuro e flessibile, pronto per soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di gioco e degli utenti alla ricerca di una soluzione all’avanguardia.

La piattaforma Bazzite è costruita e manutenuta con la collaborazione della comunità: spiccano anche i contributi da parte di sviluppatori di grandi aziende come Amazon Web Services, Microsoft, e Red Hat. Gli utenti sono invitati a partecipare al progetto, contribuendo con codice, segnalando bug o semplicemente condividendo le loro esperienze.