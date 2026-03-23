Perché il Web è diventato pesante: le 3 radici del bloat JavaScript

Le applicazioni Web moderne utilizzano file JavaScript sempre più grandi (i cosiddetti “bundle”, cioè pacchetti che raccolgono tutto il codice necessario al funzionamento del sito). Questo aumento incide direttamente sulle prestazioni (tempi di caricamento e reattività), sulla sicurezza (maggiore superficie di attacco e più codice da controllare) e sui costi operativi (più banda, più risorse server e maggiori tempi di elaborazione).

Il fenomeno non nasce per caso: affonda le radici in scelte tecniche e culturali maturate negli ultimi 15 anni, da quando il Web doveva ancora supportare ambienti come Internet Explorer 6 o versioni primitive di Node.js.

Oggi la situazione è completamente cambiata: i browser si aggiornano automaticamente senza intervento dell’utente, ECMAScript (lo standard su cui si basa JavaScript) ha introdotto API più solide e affidabili, e Node.js adotta cicli di rilascio LTS (Long Term Support) regolari e prevedibili, che garantiscono stabilità e aggiornamenti a lungo termine.

Nonostante ciò, gran parte del codice distribuito continua a includere logiche obsolete o ridondanti. Comprendere le cause strutturali di questo accumulo consente di intervenire in modo mirato, senza limitarsi a interventi superficiali di ottimizzazione. È di metà marzo 2026 un semplice studio che mostra come la pagina di un articolo di notizie sia arrivata a pesare oggi ben 49 MB.

JavaScript: compatibilità legacy e codice non più necessario

Una delle principali fonti di crescita incontrollata dei bundle JavaScript riguarda il supporto a runtime di elementi ormai marginali.

Librerie come hasown o is-string sono state create per sopperire ai limiti degli ambienti JavaScript precedenti a ES5, un aggiornamento del linguaggio che ha introdotto funzioni oggi essenziali come Object.keys (che restituisce le proprietà di un oggetto) o Array.prototype.forEach (che permette di iterare sugli elementi di un array).

Spesso queste librerie aggiungono controlli extra per evitare problemi causati da modifiche al namespace globale, cioè lo spazio condiviso in cui vengono definite variabili e funzioni, oppure per gestire correttamente valori provenienti da contesti separati, come gli iframe , che possono avere un proprio ambiente di esecuzione indipendente (detto realm ).

Sono scenari che nel 2026 rappresentano ormai una minoranza trascurabile. I browser moderni implementano stabilmente le specifiche ECMAScript più recenti e Node.js garantisce API uniformi nelle versioni LTS. Continuare a inserire shim (codice di compatibilità che simula funzionalità mancanti) e fallback (soluzioni alternative attivate quando una funzione non è supportata) genera un carico superfluo: aumenta il peso complessivo del bundle JavaScript, rallenta la fase di parsing – cioè l’analisi del codice da parte del browser prima dell’esecuzione – e introduce porzioni di codice che nella maggior parte dei casi non vengono mai utilizzate.

Nel tempo, questo impatto si amplifica all’interno dei grafi delle dipendenze, ossia le strutture che rappresentano come i vari moduli JavaScript sono collegati tra loro, dove piccole librerie di supporto si accumulano in profondità, replicandosi senza una reale necessità.

Micro-pacchetti e frammentazione delle dipendenze

Un secondo elemento critico deriva dalla diffusione dell’architettura “atomica”, che promuove l’uso di pacchetti estremamente granulari.

Funzioni banali, come la conversione di un valore in array o la normalizzazione di percorsi, sono pubblicate come moduli indipendenti – ad esempio arrify o slash . L’idea alla base è favorire riuso e composizione, ma nella pratica genera un effetto opposto.

Ogni micro-pacchetto introduce metadati, versioni, dipendenze transitive e possibili conflitti. Un’applicazione complessa può contenere molte versioni dello stesso piccolo modulo di supporto (helper), ognuna con differenze minime.

Il noto caso di left-pad ha evidenziato quanto questo modello sia fragile: la rimozione di poche righe di codice da una dipendenza esterna ha impedito la compilazione (build, cioè il processo che trasforma il codice sorgente in un’applicazione eseguibile) di migliaia di progetti.

left-pad è una piccola libreria JavaScript pubblicata su npm che serve ad aggiungere caratteri all’inizio di una stringa per raggiungere una lunghezza desiderata; nel 2016 il suo autore la rimosse dal repository, e poiché moltissimi progetti la utilizzavano come dipendenza, anche indirettamente, migliaia di build si bloccarono improvvisamente perché il codice necessario non era più disponibile.

Oltre ai problemi operativi, aumenta anche il rischio per la sicurezza: ogni libreria aggiuntiva amplia la superficie di attacco, ossia l’insieme dei punti attraverso cui un sistema può essere compromesso, e può diventare un possibile canale per attacchi alla supply chain, in cui un componente esterno viene manipolato per colpire tutte le applicazioni che lo utilizzano.

Dal punto di vista tecnico, molte di queste funzionalità possono essere implementate direttamente con poche righe di codice nativo, evitando overhead e riducendo la complessità del grafo delle dipendenze. La standard library JavaScript, insieme alle API del browser, coprono ormai gran parte dei casi d’uso che in passato richiedevano librerie dedicate.

Ponyfill e polyfill sono ormai

Il terzo aspetto riguarda la presenza, ancora diffusa, di ponyfill e polyfill che non sono più realmente necessari.

I polyfill sono porzioni di codice che aggiungono funzionalità mancanti modificando direttamente gli oggetti globali di JavaScript; i ponyfill offrono le stesse funzionalità tramite import espliciti, senza alterare l’ambiente globale.

Si trattava di scelte utili a evitare effetti collaterali e garantire compatibilità tra browser diversi, ma oggi molte di queste soluzioni replicano capacità già integrate nativamente nei motori JavaScript moderni.

Un caso significativo è il supporto a globalThis , introdotto con lo standard ECMAScript 2020 per fornire un riferimento unificato all’oggetto globale in qualsiasi contesto. Tale funzionalità è ormai disponibile in tutti i browser aggiornati, eppure il relativo ponyfill continua a essere scaricato milioni di volte ogni settimana.

Lo stesso accade con metodi come Object.entries , che restituisce le coppie chiave-valore di un oggetto, o Array.prototype.includes , che verifica la presenza di un elemento in un array: entrambi sono supportati da anni nelle implementazioni principali.

Il problema non riguarda solo l’aumento delle dimensioni del codice. Ogni ponyfill introduce logiche aggiuntive, come controlli condizionali (branching) per gestire i casi di compatibilità e, spesso, ulteriori dipendenze.

Nelle situazioni in cui le prestazioni sono critiche, come le applicazioni single-page o le interfacce mobile, tutto questo implica tempi di esecuzione più lunghi e un maggiore utilizzo della memoria.

Effetti concreti su performance, sicurezza e manutenzione

L’accumulo di codice ridondante produce conseguenze misurabili.

Il tempo di download cresce, soprattutto su reti mobili o in aree con banda limitata. Il motore JavaScript richiede più tempo per analizzare il codice (parsing) e per compilarlo tramite JIT (Just-In-Time, cioè una compilazione eseguita al momento dell’esecuzione), con un impatto diretto su metriche di performance come il Largest Contentful Paint (il tempo necessario a visualizzare l’elemento principale della pagina) e l’Interaction to Next Paint (il ritardo tra un’interazione dell’utente e il successivo aggiornamento visivo).

Anche il ciclo di build ne risente: più dipendenze significano installazioni più lente, cache più pesanti e maggiore complessità nella risoluzione dei conflitti.

Sul piano della sicurezza, ogni pacchetto introduce un rischio. Attacchi recenti alla supply chain npm hanno dimostrato come compromissioni di massa possano propagarsi rapidamente attraverso dipendenze indirette.

Ridurre il numero di moduli non è quindi solo una scelta di performance, ma una strategia concreta ai fini della diminuzione della superficie di attacco.

Strategie tecniche per ridurre il bloat JavaScript

Affrontare il problema richiede un approccio consapevole. Strumenti come analizzatori di bundle e utility dedicate permettono di individuare dipendenze sostituibili con API native.

In molti casi è possibile eliminare interi livelli di astrazione adottando moduli ECMAScript standard e sfruttando funzionalità integrate come fetch, URL, Intl e Web Components.

Un’altra leva riguarda la configurazione dei build tool. Strumenti di transpiling come Babel, se impostati per funzionare anche su browser molto vecchi, producono codice più lungo, complesso e meno performante; definendo invece come destinazione solo i browser effettivamente utilizzati, si può ridurre sensibilmente il codice generato ed evitare conversioni superflue, come l’uso del regenerator runtime (una libreria che permette di simulare funzioni asincrone moderne in ambienti non compatibili) o l’inclusione automatica di polyfill.

Infine, una revisione periodica delle dipendenze permette di eliminare pacchetti non mantenuti o ridondanti. L’adozione di policy interne che privilegiano soluzioni native o implementazioni locali riduce nel tempo la complessità complessiva del progetto.

Verso un JavaScript più leggero e controllabile

Ridurre il bloat non significa rinunciare agli strumenti moderni, ma utilizzarli con maggiore precisione. L’evoluzione della piattaforma Web ha reso molte librerie storiche superflue, mentre nuove API offrono alternative più efficienti e standardizzate.

Una gestione attenta delle dipendenze, unita a una conoscenza approfondita delle capacità native del linguaggio, consente di costruire applicazioni più snelle, sicure e prevedibili sul versante del comportamento.