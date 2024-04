POV significato e migliori videocamere da usare

Sui principali social (e anche altrove) sta spopolando il concetto di video POV. Il significato di POV è presto detto: la sigla è infatti acronimo di “Point of View“, che in italiano significa “punto di vista”. In ambito video, POV si riferisce alla prospettiva visiva attraverso la quale sono presentate le varie scene.

Un video POV è girato e presentato dalla prospettiva soggettiva di un personaggio: la videocamera è posizionata in modo tale da mostrare ciò che la persona vede o esperisce direttamente. Si tratta di un tipo di ripresa utilizzato per creare un senso di coinvolgimento e immersione nell’azione, facendo percepire agli spettatori come se fossero loro stessi a partecipare.

La creazione di un video POV

La creazione di un video POV professionale richiede attenzione su diversi aspetti che vanno dalla pianificazione alla produzione, fino alla post-produzione.

In fase di ideazione del contenuto, si può definire il concept ovvero decidere che cosa si vuole comunicare e raccontare con il video POV. È importante inoltre pianificare una sceneggiatura dettagliata che includa le azioni principali, gli eventuali dialoghi e qualsiasi altra informazione utile per la produzione.

La pre-produzione implica l’individuazione dei luoghi adatti per le riprese previste nel concept. A questo livello è fondamentale assicurarsi di disporre di una videocamera adatta per le riprese POV (ne parliamo più avanti). Tale dispositivo potrebbe essere montato su un casco o su un qualunque tipo di supporto. Ovviamente, è indispensabile fare dei test per assicurarsi che l’angolazione e la qualità delle riprese siano appropriate.

In produzione, è fondamentale assicurarsi che la persona che indossa la telecamera POV sia a proprio agio con l’attrezzatura e che tutto sia correttamente fissato. La sperimentazione di diverse angolazioni e movimenti della telecamera consentono di aggiungere dinamicità al video. A questo proposito, vanno tenute presenti le action camera che acquisiscono il flusso video a 360 gradi: in questo modo si può sempre scegliere, in post-produzione, l’angolazione migliore.

Proprio in post-produzione, si possono estrapolare le riprese migliori e montarle in modo coerente seguendo la sceneggiatura inizialmente definita. Si possono aggiungere transizioni, effetti sonori e musica appropriati per migliorare l’impatto del video. Interventi sulla luminosità, contrasto e saturazione delle immagini, aiutano a ottenere un video dal look professionale.

Le migliori telecamere per realizzare video POV

Quando si tratta di video POV, le possibilità di scelta della migliore videocamera sono davvero molto ampie. Dipendono comunque dalle specifiche specifiche, dal budget disponibile, dalla qualità delle riprese che si desidera ottenere e dal tipo di attività oggetto di registrazione.

Azienda leader nel settore delle action cam è GoPro. Hero 12 Black è una fotocamera versatile e potente, dotata di numerose funzionalità innovative che ne fanno uno strumento indispensabile per chi cerca di catturare immagini in movimento senza lasciare da parte alcun dettaglio.

La Hero 12 Black ha un design elegante e compatto, con una finitura resistente in gomma che la rende perfetta per l’uso in “ambienti estremi”. La fotocamera è resistente all’acqua fino a 10 metri di profondità, il che significa che è possibile usarla per registrare video sott’acqua oppure con condizioni meteo avverse. La videocamera integra una batteria ricaricabile che offre fino a 3 ore di registrazione video, a seconda della risoluzione e della frequenza dei fotogrammi.

Il dispositivo offre una risoluzione video fino a 5K a 60 frame per secondo. Supporta anche la risoluzione 4K a 120 fps, il che significa che si possono realizzare anche video slow-motion di grande impatto. La Hero 12 Black è anche in grado di acquisire foto da 27 Megapixel.

La stabilizzazione dell’immagine avanzata, che utilizza la tecnologia HyperSmooth 4.0, assicura risultati ai massimi livelli. Questa soluzione fa perno sull’intelligenza artificiale per prevedere i movimenti della fotocamera e compensare qualsiasi vibrazione o oscillazione: diventa possibile registrare video fluidi e stabili anche in condizioni estreme.

Hero 12 Black è dotata di connettività WiFi e Bluetooth: la telecamera può essere connessa con smartphone e tablet per controllarla a distanza o trasferire i video e le foto. La fotocamera supporta anche la tecnologia di trasferimento dati wireless, il che significa che si possono muovere i dati direttamente su un computer o un servizio di storage cloud. La porta USB-C può essere utilizzata per ricaricare la batteria della fotocamera o collegarla a un computer per trasferire i file.

Il dispositivo è dotato di funzionalità innovative, tra cui la modalità TimeWarp 3.0, che consente di creare video time-lapse in movimento, e la modalità LiveBurst, che cattura 1,5 secondi di video prima e dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Il fiore all’occhiello di GoPro non si discosta molto dalla GoPro Hero 11 Black: utilizza lo stesso sensore da 1/1,9 pollici. Le riprese in condizioni di scarsa illuminazione rimangono un po’ un problema ma il supporto video HDR e il GP-Log assicurano una resa che esalta la gamma dinamica.

Insta360 Ace Pro è una delle action cam più innovative e versatili sul mercato. Grazie alla sua capacità di registrare video a 360°, offre una prospettiva unica per catturare in maniera versatile qualunque tipo di scena.

La videocamera è dotata di due lenti grandangolari che registrano video “a tutto tondo”. La prima registrazione video 8K potrebbe addirittura risultare eccessiva, così come i 48 Megapixel ottenibili per le foto statiche. Il sensore co-ingegnerizzato con Leica garantisce una qualità dell’immagine impareggiabile.

Anche in condizioni di scarsa illuminazione, la videocamera si comporta molto bene. Ciò anche grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Per il resto, i colori sono vivaci e la nitidezza è buona.

Lo stabilizzatore FlowState garantisce video fluidi e stabili, anche in situazioni estreme, mentre Horizon Lock consente di mantenere la ripresa sempre allineata rispetto all’orizzonte.

La fotocamera è resistente all’acqua fino a 10 metri di profondità ed è equipaggiata di un display touchscreen da 2 pollici, che consente di visualizzare le immagini e i video in tempo reale. La Ace Pro è inoltre dotata di connettività WiFi, Bluetooth e USB-C.

Nel complesso, Ace Pro è più pesante rispetto ai suoi concorrenti (circa 180 grammi) ma il dispositivo appare solido e robusto.

La action cam di DJI spicca per il generoso sensore da 1/1,3 pollici. La risoluzione delle foto è inferiore a 10 Megapixel, mentre quella dei video si può spingere fino a 4K/120 fps.

Grazie alla sapiente ingegnerizzazione del sensore e, in particolare, alla dimensione dei pixel, Action 4 risulta particolarmente abile nel raccogliere la luce, dimostrandosi tra le migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

In generale Action 4 eccelle in termini di qualità video, stabilizzazione e assenza di problemi di surriscaldamento. Il profilo D-Log di DJI con colori a 10 bit migliora la profondità dei colori e la gamma dinamica. Inoltre, l’immersione in acqua è tollerata addirittura fino a 18 metri, senza usare la custodia.

La struttura della action camera è compatta ma robusta, la batteria è rimovibile e il versatile sistema di montaggio magnetico colpisce fin dai primi test.

In un’epoca in cui la tecnologia si sta sempre più miniaturizzando, Insta360 ha lanciato sul mercato Go 3, una micro telecamera dalle grandi capacità. Con un peso di soli 26,5 grammi e dimensioni ridotte, questa videocamera è in grado di catturare video di alta qualità con risoluzione 1440p a 50 fps e foto da 18,7 MP.

Il design di Insta360 Go 3 è elegante e compatto, con un corpo in plastica resistente e leggero. La telecamera è dotata di un gancio per il fissaggio a vestiti o borse, nonché di un supporto magnetico che ne facilita l’aderenza con le superfici metalliche. Inoltre, la Go 3 è resistente all’acqua fino a 4 metri di profondità, il che la rende ideale per l’uso in ambienti acquatici.

È fornita con una serie di accessori modulari, incluso un Action Pod anch’esso magnetico che aggiunge uno schermo touchscreen ribaltabile.

Nonostante le dimensioni ridotte, Insta360 Go 3 offre una qualità delle immagini davvero molto interessante, con colori vivaci e una buona gamma dinamica.

La batteria di Insta360 Go 3 offre un’autonomia di circa 90 minuti di ripresa video continua, che può essere estesa utilizzando un power bank o un caricabatterie portatile. La telecamera è dotata di connettività Bluetooth e WiFi, il che consente di trasferire facilmente i file multimediali su smartphone o computer.

La Olympus Tough TG-7 è una fotocamera compatta subacquea e resistente che offre una vasta gamma di funzionalità per gli appassionati di fotografia che cercano un dispositivo resistente alle intemperie e in grado di sostenere condizioni difficili (sopporta il gelo fino a -10°C, fino a 100 kg di pressione).

Nonostante sia più pesante rispetto alla maggior parte delle action cam, la resistenza che assicura il dispositivo non richiede l’utilizzo di alcun involucro extra.

TG-6 può essere immersa fino a una profondità di 15 metri, è resistente alla polvere e infrangibile alle cadute (fino a 2,1 metri di altezza). La fotocamera è dotata di un sensore da 12 Megapixel e di un obiettivo grandangolare 5,6x con zoom ottico, che offre una gamma di lunghezze focali equivalenti a 25-100 mm.

La resa dei video è buona anche in condizioni di luce intensa, ed è possibile registrare video 4K a 30 fps. Grazie a una serie di modalità di scatto speciali, come la “macro” per fotografare soggetti a distanza ravvicinata e HDR. Il sensore da 1/2.3 pollici è relativamente piccolo, ma è comunque in grado di offrire prestazioni di livello.