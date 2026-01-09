Prism.Tools, oltre 40 utilità client-side per gli sviluppatori: funzionano solo nel browser

Prism.Tools è una raccolta di oltre 40 strumenti client-side per sviluppatori front-end, progettata per lavorare interamente nel browser. Offre utility per formattazione codice, manipolazione dati, grafica CSS, sicurezza e generazione contenuti, tutto senza installazioni o tracking.
Michele Nasi
Pubblicato il 9 gen 2026
Prism.Tools, oltre 40 utilità client-side per gli sviluppatori: funzionano solo nel browser

Per chi lavora nel campo dello sviluppo front-end e della manipolazione dati, Prism.Tools è uno di quegli strumenti entrano a pieno titolo nella propria “cassetta degli attezzi”. Si tratta di una raccolta di oltre 40 utilità per sviluppatori, completamente client-side, progettata per garantire privacy e semplicità d’uso. L’autore, Barry Gardner, ha avviato il progetto richiamando la sua esperienza con le prime BBS e gli ISP locali, in un crescendo continuo che negli anni lo ha portato a costruire e gestire comunità online.

L’idea alla base di Prism.Tools è chiara: mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari in un unico posto, senza installazioni complesse, senza tracking e senza inviare dati a server esterni. Ogni tool funziona direttamente nel browser, elaborando i dati localmente, in maniera tale che le informazioni degli utenti non lascino mai i loro dispositivi.

Come funziona Prism.Tools

Ogni utility è un singolo file HTML autonomo con CSS e JavaScript incorporati. Non ci sono framework, pipeline di build o pacchetti esterni complessi: basta aprire il sito di riferimento e iniziare a usare lo strumento. Alcune librerie minimali sono caricate da CDN per funzionalità specifiche (come la lettura dei metadati delle immagini o il parsing Markdown), ma tutte le operazioni avvengono in locale.

L’interfaccia è uniforme e pensata per essere immediata, con un tema scuro costante e campi di input/output ridimensionabili quando necessario.

Prism.tools strumenti per sviluppatori

Categorie di strumenti e principali funzionalità

Formatters & Parsers

Questi strumenti permettono di manipolare e trasformare dati e codice, migliorando leggibilità e compatibilità:

  • Code Formatter: formatta e rende leggibile il codice sorgente.
  • JSON Formatter: valida e formatta JSON in modo rapido.
  • SQL Formatter: struttura query SQL complesse.
  • YAML ↔ JSON: converte tra YAML e JSON in entrambe le direzioni.
  • CURL to Fetch / SVG to JSX / JSON to TypeScript: converte comandi curl in fetch JS, SVG in JSX React, JSON in interfacce TypeScript.

Security & Development

Strumenti utili per sicurezza e gestione dei dati:

  • JWT Decoder: decodifica i token JSON Web.
  • Password Generator: crea password sicure personalizzabili.
  • Hash Generator: calcola hash MD5, SHA-256, SHA-512.
  • UUID Generator: crea UUID v1 o v4 (identificatore univoco universale per identificare oggetti in modo sicuro).
  • Subnet Calculator: calcola subnet e indirizzi IP.
  • HTTP Status Codes: riferimento rapido per codici di stato HTTP.
  • Git Command Helper: suggerisce comandi Git per operazioni comuni.

Visual & CSS

Strumenti per grafica e design front-end:

  • SVG Editor: crea e modifica grafica SVG.
  • CSS Gradient / CSS Shadow / Clip-path Maker / Glassmorphism: generatori di gradienti, ombre, clip-path e effetti vetro satinato.
  • Favicon Generator: crea icone per siti Web.
  • Color Converter: convertitore HEX, RGB, HSL.
  • CSS Timing Visualizer / CSS Grid Generator: analizza animazioni CSS e genera layout a griglia visivi.

Generators & Content

Utility per generare testo, dati o codici:

  • Lorem Ipsum: testo segnaposto.
  • Random Data: dati di test casuali.
  • QR Code: genera codici QR.
  • ASCII Art: converte immagini in arte ASCII.
  • Slug Generator / Meta Tags / Robots.txt / Bash Script Generator: strumenti per SEO, URL, file robots.txt e script shell.

Encoders & Transformers

Strumenti per codifica e trasformazione di dati:

  • Base64 / URL / HTML Encoder: codifica e decodifica dati.
  • Case Converter / String Escaper: modifica maiuscole/minuscole e prepara stringhe per il codice.
  • Minifier: riduce dimensioni di CSS, JS, HTML.
  • Timestamp / List Sorter / URL Parser: converte timestamp, ordina liste, analizza URL.
  • Regex Tester / Diff Checker / Markdown Previewer / Image Tools / Cron Builder / Unit Converter: strumenti di testing, confronto, preview, gestione immagini, cron e conversioni.

L’ecosistema di utilità locali

Prism.Tools si inserisce in un ecosistema più ampio di strumenti locali per sviluppatori, spesso poco visibili ma estremamente utili. Ci vengono in mente, ad esempio, i seguenti:

  • CyberChef: potente suite di manipolazione dati, della quale abbiamo ampiamente parlato, anch’essa utilizzabile offline.
  • DevToys: applicazione desktop per Windows con strumenti simili a Prism.Tools.
  • it-tools.tech: raccolta di tool per backend e networking.
  • Cobalt.tools e Clipdrop: raccolte di utility front-end che si concentrano su UI/UX.

L’approccio minimalista di Prism.Tools si distingue perché non richiede installazione, non introduce bloatware e permette agli sviluppatori di avere un “cassetto digitale” pronto all’uso, senza complicazioni.

Ti consigliamo anche

Tailwind CSS licenzia dipendenti e Google AI Studio sponsorizza il progetto
Business

Tailwind CSS licenzia dipendenti e Google AI Studio sponsorizza il progetto
Bose SoundTouch: fine del supporto cloud ma API open source per salvare i tuoi speaker
Media

Bose SoundTouch: fine del supporto cloud ma API open source per salvare i tuoi speaker
Linus Torvalds sfida l’AI: il Kernel Linux non si lascia ingannare dai codici automatici
Business

Linus Torvalds sfida l’AI: il Kernel Linux non si lascia ingannare dai codici automatici
Project Patchouli: scopri il Tablet Open Source che supporta tutte le penne Wacom, Huion e XP-Pen
Business

Project Patchouli: scopri il Tablet Open Source che supporta tutte le penne Wacom, Huion e XP-Pen
Link copiato negli appunti