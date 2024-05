Registrazione video migliorata su iPhone con l'app Kino

Gli appassionati di fotografia hanno imparato ad apprezzare l’app Halide di Lux, diventata molto popolare grazie alle sue caratteristiche professionali rese accessibili a tutti. Gli stessi sviluppatori hanno lanciato a fine maggio 2024 la nuova Kino, un’app dedicata alla registrazione video su iPhone. Si concentra sul supporto delle funzionalità che i professionisti richiedono più spesso.

Mentre Halide era progettata per sfruttare il supporto Apple per le foto RAW sugli iPhone più recenti, Kino punta sui video ProRes codificati nel formato Log sui nuovi iPhone 15 Pro. Per chi non lo sapesse, il Log è il profilo colore “super piatto” che chi acquisisce sequenze filmate predilige. Questo perché consente di controllare maggiormente l’aspetto finale del prodotto.

Cos’è Kino e come migliora la registrazione video su iPhone

Giocare con gli aspetti cromatici acquisiti durante le registrazioni video fatte con un iPhone può essere molto complicato proprio perché dispositivi spesso comprimono le informazioni di colore e luminosità per risparmiare spazio. Come osserva Lux, con l’introduzione del supporto per il formato Log sull’iPhone 15 Pro, le cose sono cambiate.

Registrando in Log, l’iPhone conserva la maggior parte delle informazioni originali del video, permettendo modifiche profonde in post-produzione. Tuttavia, non tutti hanno le competenze necessarie per trarre vantaggio da queste informazioni. Ed ecco perché gli sviluppatori di Lux hanno creato Instant Grade.

Una delle principali caratteristiche della nuova app Kino, è proprio Instant Grade, uno strumento che dà modo agli utenti di registrare filmati applicando direttamente delle gradazioni colore predefinite (o preset). È possibile quindi avviare una ripresa video applicando un certo “look”, senza essere costretti ad effettuare un’operazione di color grading in post-produzione.

Kino rende comunque possibile registrare in Log e applicare/visualizzare in anteprima i preset in un secondo momento.

Motion blur: cos’è e come lo supporta Kino

Per impostazione predefinita, un iPhone cerca di catturare immagini nitide, perdendo però quel “tocco onirico” tipico del cinema. Con AutoMotion, Kino sceglie automaticamente le migliori impostazioni di esposizione per ottenere un motion blur di livello cinematografico. Se si stesse girando in piena luce diurna, spiegano da Lux, basta applicare un filtro ND e AutoMotion farà il resto.

Un filtro ND funziona come degli “occhiali da sole” per la fotocamera. Riducendo l’intensità della luce, permette di utilizzare aperture più ampie o tempi di esposizione più lunghi, anche in condizioni di forte luminosità.

La motion blur, o sfocatura da movimento, è quel leggero effetto di sfocatura che si ottiene quando un oggetto si muove rapidamente nell’inquadratura. Nei film e nei video professionali, la motion blur è gestita per dare un aspetto più cinematografico alle immagini in movimento. Questo effetto è ottenuto regolando con cura i settaggi di esposizione come l’apertura del diaframma, i tempi di esposizione e la sensibilità ISO. Kino, insomma, nasce sotto la stella di standard qualitativi elevati, capaci di attribuire fluidità e naturalezza ai movimenti.

L’applicazione offre inoltre la possibilità di aggiungere LUT (Look Up Table), che consentono di alterare l’aspetto delle riprese utilizzando formule matematiche. I novelli “registi” dotati di iPhone 15 Pro, possono persino aggiungere LUT personalizzati, una funzione che manca anche nell’app Final Cut Pro per iPad.

Un’interfaccia accessibile, che si concentra sulle informazioni più importanti

Per un’applicazione che “sotto il cofano” è assai complessa e versatile, esporre soltanto le informazioni più utili a livello di interfaccia, rappresentava una vera e propria sfida. Gli strumenti offerti da Kino, invece, appaiono semplici e intuitivi. Inoltre, non c’è il rischio che gli elementi dell’interfaccia vadano a nascondere elementi importanti durante le riprese video.

Gli elementi interattivi sono posizionati vicino al pulsante di registrazione, rendendo tutto facilmente accessibile sia in modalità portrait che landscape. Per evitare interruzioni accidentali durante la registrazione, Kino utilizza una gesture chiamata Swipe to lock.

In ogni caso, Kino è configurabile per adattarsi alle specifiche esigenze dell’utente. Si possono salvare i video nella galleria fotografica o in una cartella dedicata per evitare di riempire lo spazio di archiviazione su iCloud. L’app supporta anche unità di memorizzazione esterne di grandi dimensioni. È possibile inoltre optare tra diverse configurazioni di formato, come HDR per video realistici o SDR per una compatibilità più ampia.

Le caratteristiche aggiuntive che rendono Kino un non plus ultra

Kino è progettato per offrire una vasta gamma di funzionalità avanzate, pensate per soddisfare sia i professionisti del filmmaking sia gli utenti più “casuali”.

La cosiddetta RGB (Red, Green, Blue) waveform è uno strumento di monitoraggio essenziale per garantire che l’esposizione del video sia corretta. Mostra un’onda rappresentativa dell’intensità luminosa dei tre canali di colore lungo la larghezza dell’immagine.

Il controllo dell’esposizione aiuta a identificare eventuali sovraesposizioni (zone troppo luminose) o sottoesposizioni (zone troppo scure); il bilanciamento dei colori permette di vedere se siano presenti delle dominanti di colore indesiderate e correggerle in tempo reale; il feedback visivo dettagliato facilita la “regolazione fine” dell’esposizione, in modo da ottenere immagini di alta qualità.

L’applicazione supporta anche la funzione di focus peaking, per avere un riscontro in tempo reale sulle aree dell’immagine che sono a fuoco (viene utilizzato un contorno colorato). La messa a fuoco è precisa e un apposito dial dal design curvo permette regolazioni graduali e ancora più accurate, ideali per riprese complesse, anche con soggetti in movimento.

Il bilanciamento del bianco e l’esposizione automatica sono fondamentali per ottenere colori realistici e una corretta illuminazione. Kino regola automaticamente i colori dell’immagine in base alla temperatura della luce ambientale (i bianchi appaiano bianchi e gli altri colori sono corretti). L’esposizione automatica regola automaticamente la luminosità dell’immagine per assicurarsi che sia sempre correttamente esposta.

La griglia con livella fa aiuta ad assicurarsi che le riprese siano perfettamente allineate, rispettando anche le regole di composizione, come la regola dei terzi. La livella visibile in tempo reale consente di effettuare aggiustamenti immediati durante le riprese.

Prezzo e disponibilità

Al momento Kino è disponibile sull’Apple App Store a un prezzo scontato (9,99 euro) che però salirà a 19,99 euro a partire da giugno.

Lux anticipa di essere al lavoro su una serie di aggiornamenti che saranno distribuiti gratuitamente, in futuro, a tutti coloro che hanno già acquistato l’applicazione. Maggiori informazioni sono reperibili nelle pagine del sito Shot with Kino.

Una buona alternativa, resta sempre BlackMagic Camera: presentata a suo tempo, rimane ad oggi del tutto gratuita.