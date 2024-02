SIM dati per IoT e domotica, anche con IP statico: come sceglierle

Stando alle più aggiornate previsioni, il numero di dispositivi IoT attivi in Europa è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni e il segmento dell’Internet delle Cose è destinato ad “esplodere” nel giro di qualche anno. Secondo la Commissione Europea, i device IoT connessi negli Stati membri dell’Unione saliranno a 49 miliardi entro il 2026; il mercato globale dell’Internet delle Cose lieviterà dai 216 miliardi di euro del 2023 a 1.320 miliardi entro il 2030. Le SIM dati per IoT e domotica rivestono quindi un ruolo essenziale per la gestione a distanza di un ampio ventaglio di dispositivi connessi.

Un dispositivo IoT non sempre può essere collegato a una rete WiFi locale né, tanto meno, in modalità cablata. Cosa è possibile fare in questi casi, quindi, per inviare e ricevere dati?

Le possibili soluzioni consistono nell’utilizzo di un modem integrato, nella presenza di una porta USB utile per collegare una “Internet key” o un modem esterno, nello stabilire una connessione WiFi a un access point dotato a sua volta di uno slot per l’inserimento della SIM card. Quest’ultimo dispositivo può offrire l’accesso a Internet a un insieme di dispositivi IoT utilizzati nell’area coperta dal segnale WiFi.

Ehiweb protagonista della rivoluzione IoT con le sue SIM dati: ecco come funzionano

Le SIM dati per il settore IoT stanno rivoluzionando il modo con cui i dispositivi connessi comunicano e interagiscono. Con un’attenzione continua alla sicurezza, alla copertura di rete e alle nuove tecnologie, Ehiweb promette innovazione e crescita, aprendo la strada a un ecosistema sempre più interconnesso e intelligente.

I dispositivi per l’Internet delle Cose di solito scambiano un quantitativo di dati ridotto ma devono essere sempre collegati alla rete per trasferire le informazioni raccolte ad hub e sistemi di gestione e controllo centralizzati.

Ecco perché, con il preciso obiettivo di venire incontro alle diverse esigenze di una vasta platea di utenti, Ehiweb presenta diversi piani di SIM dati capaci di soddisfare le richieste della clientela professionale così come quelle dell’utenza consumer.

Quando ci si accinge a scegliere una SIM solo dati per le proprie applicazioni, è bene tenere presenti alcuni aspetti fondamentali. La scheda SIM rappresenta l’interfaccia di comunicazione del dispositivo IoT con “il mondo esterno”. Se si opta per una SIM con IP pubblico, il dispositivo all’interno del quale la scheda è inserita risulta raggiungibile da qualunque host collegato alla rete Internet. Ciò significa che può essere amministrato direttamente a distanza, ad esempio collegandosi da remoto al suo pannello di amministrazione.

SIM IoT Ehiweb con IP statico e pubblico

Cosa non comune tra gli operatori di telecomunicazioni, considerata anche la penuria di indirizzi IPv4 oggi disponibili, Ehiweb propone piani di abbonamento per SIM solo dati che prevedono la possibilità, per ciascun cliente interessato, di richiedere e ottenere un indirizzo IP statico e pubblico.

Ciò significa che il dispositivo IoT nel quale è inserita la scheda SIM fornita da Ehiweb sarà sempre raggiungibile da remoto con lo stesso identico IP pubblico. Tale indirizzo non cambia mai nel tempo e offre la concreta possibilità di collegarsi con la sua interfaccia ovunque ci si trovi, da qualsiasi dispositivo.

Si supponga che il dispositivo IoT abbia un’interfaccia di amministrazione Web che risponde sulla porta TCP 443 (HTTPS): inserendovi la scheda SIM Ehiweb e stabilendo una connessione con la rete mobile, da un PC o un terminale mobile connesso con qualunque altra rete, basta digitare https:// seguito dall’IP pubblico statico del device IoT per ricevere risposta, effettuare il login e amministrare il dispositivo a distanza.

Ovviamente, in questi casi è opportuno proteggere adeguatamente il dispositivo IoT evitando di esporre porte di comunicazione non necessarie, utilizzando protocolli di comunicazioni solidi (i.e. cifratura end-to-end), impostando credenziali di autenticazione “forti” e preferibilmente limitando gli indirizzi IP pubblici che possono collegarsi da remoto.

Le SIM con IP privato Ehiweb sono ancora più economiche

Ehiweb offre la possibilità di acquistare SIM dati a partire da 2,95 euro mensili. Si tratta di un prezzo particolarmente aggressivo che mette nelle condizioni di rendere smart qualsiasi dispositivo del mondo Internet delle Cose.

In questo caso, l’indirizzo IP pubblico con cui il dispositivo IoT si presenta sulla rete è condiviso tra più dispositivi di diversi clienti dell’operatore di telecomunicazioni. Una volta inserita la scheda SIM dati di Ehiweb e attivata la connessione mobile, il dispositivo del cliente non è – come nel caso precedente – direttamente raggiungibile tramite IP pubblico ma può comunque inviare e ricevere dati con gli host remoti.

Si tratta della scelta giusta per chi non è interessato a raggiungere il suo dispositivo IoT tramite un IP pubblico dedicato ma desidera comunque ricevere dati in tempo reale. Il fatto che il dispositivo sia parte integrante di una configurazione che prevede l’uso della tecnica NAT (Network Address Translation) non esclude, dicevamo, la possibilità di stabilire interazioni a distanza.

SIM adatte per il collegamento con servizi cloud e per stabilire reverse connection

Le SIM Ehiweb con IP privato sono l’opzione migliore per i dispositivi che si appoggiano al cloud e che quindi inviano costantemente dei dati su un server remoto. È il server cloud che, previa autenticazione, riconosce il dispositivo client, elabora i dati e li mette a disposizione del cliente, per esempio, attraverso una dashboard Web. In queste configurazioni, non è necessario collegarsi al singolo dispositivo IoT ma basta appunto fare riferimento al pannello di controllo offerto da un’applicazione Web ospitata sul cloud.

In alternativa, l’utente è comunque libero di impostare e utilizzare una reverse connection per comunicare direttamente con il dispositivo IoT dotato di SIM Ehiweb e basato su IP privato.

Con l’espressione reverse connection ci riferiamo a un tipo di collegamento in cui il dispositivo IoT inizia la comunicazione con un server o un altro dispositivo remoto, invece di attendere una connessione in ingresso. Questo approccio è utile, appunto, quando i dispositivi IoT non possono utilizzare un indirizzo IP pubblico, si trovano dietro a firewall o su reti “nattate“.

Si tratta insomma di una “connessione inversa” che si rivela pratica in molteplici scenari perché consente agli operatori e agli sviluppatori di raggiungere e gestire facilmente i dispositivi remoti anche quando si trovano dietro a reti complesse. Lo schema reverse connection favorisce inoltre la scalabilità, perché un unico sistema centrale può gestire simultaneamente le connessioni in arrivo da numerosi prodotti IoT. Il tutto svincolandosi dall’utilizzo di un gran numero di indirizzi IP pubblici.

Attivazione di una connessione di backup su modem-router

Le SIM solo dati di Ehiweb rappresentano anche un’ottima scelta come connessione di backup. Attivando un piano da 2,95 euro al mese in su, si ottiene una scheda SIM utilizzabile sui router xDSL/LTE (ibridi). Alcuni modelli di router offrono infatti la doppia connettività: in caso di problemi con la connessione cablata, si può continuare a navigare con la SIM Ehiweb senza modificare nulla sui dispositivi connessi a valle del router, via WiFi o cavo Ethernet.

Ehiweb stessa fornisce alcuni modelli di modem-router con supporto ADSL/VDSL e LTE (connettività mobile): abbinando la connettività cablata con la SIM dati, si ha la certezza di poter continuare a lavorare anche in caso di temporanea indisponibilità della connessione principale.

SIM dati Ehiweb: perché sceglierle e le differenze con gli altri provider

Quando ci si accinge a dispiegare una rete basata sull’utilizzo di SIM dati, è importante poter fare affidamento su un fornitore in grado di offrire assistenza in tempo reale e una serie di caratteristiche esclusive, rispetto a quelle tipicamente proposte dai provider di più grandi dimensioni.

I vantaggi di Ehiweb, che l’azienda fondata a Bologna nel 2004 consegna direttamente nelle mani dei suoi clienti, sono la risposta concreta ai difetti che gran parte di noi hanno storicamente riscontrato con gli operatori di telecomunicazioni mainstream.

Anche per ciò che riguarda le SIM dati, Ehiweb assicura massima personalizzazione dei servizi: un aspetto non da poco per chi ha l’esigenza di gestire un singolo dispositivo IoT o una batteria di decine o centinaia di device connessi a grande distanza l’uno dall’altro.

Ehiweb, inoltre, assicura assistenza fornita da personale specializzato, un attento ascolto delle necessità della clientela, la riduzione della burocrazia e aggiornamenti tecnologici frequenti. Innovazione e ricerca, inoltre, vanno a braccetto per offrire servizi nuovi e in linea con le mutevole e sempre più severe richieste di mercato.

I principali casi d’uso delle SIM dati per IoT e domotica

La proposta di SIM dati firmata Ehiweb guarda a un ampio ventaglio di possibili casi d’uso. La configurazione dei dispositivi è ovviamente a carico dei clienti ma l’assistenza Ehiweb può fornire suggerimenti e consigli pratici sui piani da attivare e sulle migliori modalità di utilizzo a seconda degli specifici scenari applicativi.

Sia che si scelga di appoggiarsi a un ecosistema più o meno aperto di un qualunque produttore di dispositivi IoT, sia che si opti per soluzioni smart home open source come Home Assistant, per svincolarsi definitivamente da soluzioni chiuse e proprietarie, Ehiweb offre una risposta concreta.

Immagine tratta da Europe’s Internet of Things Policy (Commissione Europea). L’Europa sta da tempo investendo su un cambio di paradigma nel segmento IoT. L’idea è quella di spostare le risorse di calcolo ai margini della rete IoT (edge) in modo da facilitare il processamento dei dati in tempo reale, senza ritardi significativi e spingere sul concetto di sovranità del dato.

Smart home e smart building

Sul versante smart home e smart building, le SIM dati Ehiweb possono ad esempio essere installate in sensori chiamati a monitorare stabilità, umidità, calore, dissipazione, muffe, perdite, energia e così via. Il vantaggio è che ogni dispositivo sarà completamente indipendente, svincolandosi dalla disponibilità di una connessione WiFi o Ethernet.

Allo stesso modo, è possibile stabilire connessioni remote per il controllo e la gestione di impianti d’allarme, di condizionamento dell’aria, frigoriferi, stufe a pellet. I piani EhiWeb con IP privato sono generalmente adatti in tutte queste situazioni: non è tra l’altro necessario uno scambio di grandi volumi di dati, quindi il profilo più economico da 1 GB mensili è più che sufficiente nella stragrande maggioranza delle situazioni. Pur essendo SIM dati, quelle messe a disposizione da Ehiweb supportano comunque la ricezione di SMS: è quindi possibile gestire i dispositivi che supportano anche questa modalità (si pensi ad alcuni sistemi di allarme).

Applicazioni per la videosorveglianza

Nel caso in cui si dovessero gestire telecamere per il controllo remoto, i requisiti in termini di traffico dati possono salire notevolmente. Ehiweb fornisce piani mensili con 50 GB di traffico incluso, con la possibilità di richiedere profili speciali in caso di esigenze particolari. La larghezza di banda non è un problema perché tutte le SIM dati si avvalgono della copertura 4G e 5G (dove disponibile) su rete Vodafone.

Quando portare la connettività su una o più telecamere per la videosorveglianza fosse un problema, le SIM dati Ehiweb rappresentano la soluzione più efficace.

Seconde case

L’utilizzo di una SIM dati Ehiweb si presenta anche come una soluzione pratica ed economica per le seconde case, ad esempio per accendere il riscaldamento da remoto prima di arrivare sul posto. Oppure per interagire con l’impianto di allarme e gli altri sensori dislocati in loco quando non si può essere fisicamente presenti.

In tutte quelle circostanze, insomma, in cui non è possibile oppure non economicamente fattibile, utilizzare una connessione tradizionale, l’utilizzo di una SIM dati è la soluzione più ovvia per interconnettere i dispositivi e gestirli a distanza.

Smart product: per collegarli alla rete Internet senza WiFi

Tanti dispositivi indossabili, tranne quelli capaci di scambiare dati con lo smartphone, sono in grado di collegarsi a una rete WiFi. Ecco quindi che l’utilizzo di una SIM dati può essere di grande aiuto. Ad esempio per poter usare uno smartwatch in ogni situazione (anche quando non si ha con sé il telefono con modulo Bluetooth abilitato…), per rendere completamente indipendenti dispositivi adoperati per il monitoraggio condizioni di salute, per utilizzare POS e gestire i pagamenti digitali in qualsiasi luogo.

Smart Manufacturing e Smart agriculture

L’avvento delle tecnologie smart ha trasformato profondamente il settore agricolo e manifatturiero. Le SIM dati giocano quindi un ruolo fondamentale nel facilitare la connettività e l’ottimizzazione dei processi.

Grazie ad esse, diventa possibile monitorare e controllare in tempo reale, da remoto, tutte le apparecchiature industriali. La connettività Ehiweb sempre disponibile, permette agli operatori di monitorare le prestazioni delle macchine e intervenire prontamente in caso di anomalie, riducendo i downtime e migliorando la produttività complessiva.

Attraverso la raccolta di dati da sensori posti sulle macchine industriali, le SIM dati aprono anche le porte alla cosiddetta manutenzione predittiva. Analizzando i dati in tempo reale, i tecnici possono così identificare potenziali problemi prima che si verifichino guasti, ottimizzando il ciclo di vita delle attrezzature e riducendo i costi di manutenzione.

Le SIM dati facilitano inoltre lo scambio di informazioni tra i mezzi agricoli e i sistemi di gestione, favorendo il monitoraggio in tempo reale delle attività sul campo. L’utilizzo di droni con SIM dati abilita concimazioni precise e mirate; altri sensori usati in agricoltura abilitano la raccolta di dati meteorologici, idrici e del terreno in tempo reale. Tutte informazioni preziosissime per prevenire situazioni di stress idrico, monitorare le condizioni del suolo e adattare le strategie agricole alle condizioni ambientali.

Smart City (città intelligenti) e Smart Mobility

L’utilizzo di SIM dati è sempre più diffuso e apprezzato anche in città. L’illuminazione pubblica intelligente, ad esempio, permette il telecontrollo dei pali facendo leva proprio su SIM solo dati; i sensori per il monitoraggio dello smog, del livello dell’acqua dei laghi, fiumi, canali e dighe possono avvalersi di SIM, così come i sistemi di controllo degli accessi. Per non parlare delle telecamere di controllo delle zone a traffico limitato.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si avvale da anni di sensori sismici basati sia su rete Ethernet che su SIM dati e distribuiti sul territorio nazionale.

In ambito smart mobility, le SIM dati sono essenziali per monitorare il traffico cittadino, gli accessi nei parcheggi (colonnine e punti di pagamento), per il telecontrollo delle colonnine di ricarica, al fine di implementare sistemi basati su tag antifurto per bici e moto, negli autovelox per inviare dati in tempo reale o in differita alle centrali di polizia locale.

Consultando il blog di Ehiweb, è possibile approfondire i possibili utilizzi delle SIM dati con IP privato oppure pubblico.

Credit immagine in apertura: iStock.com – traffic_analyzer Nell’articolo (ove non diversamente specificato): dall’alto verso il basso iStock.com pingingz; iStock.com Thanmano (smart home); iStock.com B4LLS (smart manufacturing).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.