Supremo Console, la soluzione all-in-one per monitorare e gestire dispositivi remoti

Professionisti e PMI di ogni settore necessitano di un’infrastruttura IT affidabile e performante per svolgere le proprie attività quotidiane. Tuttavia, la gestione di sistemi informatici complessi può presentarsi come un onere gravoso, richiedendo molto tempo e risorse. L’utilizzo di software RMM (Remote Monitoring and Management) e di sistemi di Help Desk completi, versatili e flessibili può davvero fare la differenza contribuendo a ottimizzare l’efficienza del reparto IT e, allo stesso tempo, assicurando la business continuity. La piattaforma tutta italiana che permette di monitorare e gestire a distanza più dispositivi aziendali si chiama Supremo Console.

Rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato, Supremo Console punta forte sull’interfaccia utente rinnovata e semplice da usare, che raccoglie l’accesso a tutte le funzionalità con, al massimo, un paio di clic. Questa pagina dedicata raccoglie la lista delle principali caratteristiche di Supremo Console.

Come monitorare e gestire da remoto i dispositivi dell’impresa con Supremo Console

Nanosystems, azienda italiana fondata ad Ascoli Piceno, propone da tempo due software che – rispettivamente – semplificano le attività di gestione IT remota e di backup: Supremo e Uranium Backup. La piattaforma unica che, attraverso una dashboard centralizzata, dà modo al team IT, ai consulenti esterni e ai MSP (Managed Service Provider) di monitorare lo stato e il comportamento dei propri dispositivi, è proprio Supremo Console.

Il grande vantaggio della Supremo Console e che essa centralizza tutte le attività di gestione IT e cybersecurity rendendole facilmente accessibili tramite una comoda e pratica interfaccia Web.

Si pensi a tutti quei tecnici che ogni giorno si trovano a gestire decine di dispositivi diversi, per tipologia, dislocazione e cliente. Con Supremo Console tutti i device diventano amministrabili grazie a un’unica piattaforma online.

Attivando il piano Supremo Professional, professionisti e aziende possono avvalersi di una serie di funzionalità evolute, accessibili proprio attraverso la Supremo Console.

Creazione di team di assistenza

Uno strumento come Supremo Console, abbinato agli altri software Nanosystems, dà modo di creare team di assistenza per la gestione delle richieste di supporto online. La coda di assistenza, inoltre, offre la possibilità di monitorare in tempo reale il carico di lavoro dei collaboratori e gestire i costi dell’intera infrastruttura.

Sì, perché Supremo Console si conferma una scelta vincente sia per l’azienda che deve gestire tanti dispositivi a distanza, sia per le realtà professionali che forniscono servizi di consulenza e assistenza. Con la piattaforma cloud di Nanosystems non è più necessario recarsi fisicamente presso i clienti perché tutti i dispositivi diventano gestibili in modalità remota.

Chi attiva un team di assistenza su Supremo Console, ne diventa automaticamente l’amministratore. E solo quest’ultimo deve avere una licenza attiva di Supremo Professional per poter gestire la coda di assistenza con i propri collaboratori. Un vantaggio non da poco. Maggiori informazioni nella pagina dedicata alla condivisione della licenza.

Gestione e storico delle richieste di assistenza

Le richieste di supporto ricevute direttamente attraverso l’applicazione client Supremo confluiscono nella Coda di assistenza. L’amministratore può assegnare le richieste ai collaboratori o definire una modalità alternativa di gestione della coda di assistenza, in modo che i tecnici possano gestire i ticket in totale autonomia.

Nella sezione Servizi di assistenza, Storico, si trova l’elenco di tutte le richieste di assistenza via via ricevute dal team, insieme con tutte le rispettive informazioni.

Per ogni ticket si tiene traccia del numero e della durata delle connessioni effettuate con Supremo per risolvere il problema segnalato.

Consuntivazione e report per la fatturazione

Con un clic sulla voce Gestione consuntivo, si possono contabilizzare gli interventi e tenere traccia dei carichi di lavoro sostenuti prima di passare alla fatturazione. I contratti di assistenza stipulati con i clienti, sia a consumo che in abbonamento, possono essere configurati in maniera molto semplice.

Il pannello di controllo aiuta infatti a tenere traccia di tutte le connessioni remote effettuate verso ciascun cliente, sia quelle avviate da Supremo che quelle avviate dai ticket di assistenza, con la possibilità di specificare le informazioni sull’assistenza extra eventualmente fornita insieme con le note aggiuntive.

Verificare in tempo reale lo stato dei dispositivi amministrati

Supremo Console è anche una soluzione evoluta di RMM. Ecco quindi che diventa possibile consultare da remoto, in qualsiasi momento e in tempo reale, tutte le informazioni relative ai dispositivi, verificarne il loro stato di salute tramite appositi indicatori e ottenere delle notifiche personalizzate all’insorgere di problemi, tramite policy di monitoraggio definibili in totale autonomia.

La funzionalità di monitoraggio a distanza permette di essere sempre al corrente di eventuali criticità prestazionali o di sicurezza e di agire tempestivamente da remoto per risolvere i problemi emersi, riducendo i tempi di intervento e garantendo massima continuità operativa ai clienti.

Le funzionalità di RMM sono suddivise in tre aree principali: Dashboard, Gestione Dispositivi, Monitoraggio. La Dashboard è un pannello di controllo centrale, che permette di consultare rapidamente lo stato di salute dei dispositivi, mediante grafici e indicatori. Con una semplice occhiata, si può subito controllare la presenza di eventuali notifiche di errore o di avvisi relativi ai dispositivi oggetto di amministrazione a distanza.

Il riquadro Dispositivi attivati, contiene la lista dei dispositivi associati e la sezione Monitoraggio fornisce un’anteprima relativa allo stato di salute delle macchine e delle notifiche generate.

Accedendo all’area Gestione dispositivi, posta sempre nella scheda RMM di Supremo Console, è possibile accedere alle informazioni di dettaglio di ogni singola macchina (sistema operativo, configurazione della rete e del software, stato dell’hardware e del dispositivo in generale).

Monitoraggio in tempo reale e notifiche

La sezione Monitoraggio restituisce le notifiche di errore o di avviso generatesi a seguito di criticità prestazionali o di sicurezza emerse nei vari dispositivi mantenuti sotto osservazione. Le notifiche sono figlie delle policy create e assegnate a ciascuna macchina: ogni singola regola è formata da una serie di parametri personalizzabili a proprio piacimento e secondo le proprie esigenze.

Grazie alla Supremo Console, amministratori IT e tecnici possono quindi consultare in tempo reale le informazioni su ogni singolo dispositivo ma anche ottenere notifiche personalizzate in caso di problemi o situazioni anomale. Si pensi, per esempio, alla ricezione di avvisi in caso di utilizzo della CPU elevato, spazio su disco in esaurimento, memoria RAM largamente occupata, configurazioni non permesse dei software per la sicurezza e così via.

I parametri gestibili nelle policy, che generano notifiche di errore e di avviso, sono i seguenti

Percentuale massima di spazio occupato su disco (notifica di errore)

Percentuale massima di utilizzo CPU (notifica di errore)

Percentuale massima di utilizzo memoria (notifica di errore)

Attivazione/disattivazione notifiche per Windows update disponibili (notifica di avviso)

Attivazione/disattivazione notifiche per Antivirus presenti (notifica di avviso)

Attivazione/disattivazione notifiche per Firewall presenti (notifica di avviso)

Installazione automatica o mass deploy

Uno dei fiori all’occhiello di Supremo Console, è la possibilità di distribuire il software di monitoraggio in maniera molto semplice. Lo si può fare tramite riga di comando, via mass deploy oppure distribuendo una regola “ad hoc” mediante GPO (Group Policy Object), funzionalità integrata in Microsoft Active Directory.

Con un clic su Supporto remoto, Installazione automatica, gli amministratori IT possono generare un comando utile per l’installazione automatica di Supremo, utilizzando file .exe, .msi o .msi con .mst. Quest’ultimo è un file di trasformazione utile per apportare personalizzazioni specifiche durante il processo di installazione.

Report avanzati per monitorare le connessioni in entrata e in uscita

Quando si fornisce un servizio di assistenza è fondamentale non perdere mai il polso della situazione e avere tra le mani gli strumenti giusti per rispondere a una serie di domande cruciali:

Chi ha eseguito una specifica sessione di supporto all’interno dell’azienda?

Quanto tempo serve per soddisfare ogni singola richiesta di assistenza?

Quante attività di assistenza hanno svolto i collaboratori in un certo periodo di tempo?

Com’è possibile ottenere un monitoraggio sulle attività svolte in smart working?

I Report Avanzati di Supremo Console, accessibili attraverso la sezione Supporto Remoto, sono la risposta a tutti questi quesiti. Sul piano dell’assistenza tecnica, disporre di un facile accesso alle informazioni relative a tutte le connessioni in entrata e in uscita è fondamentale per migliorare i processi, massimizzare il ROI (Return On Investment), semplificare e velocizzare le attività di fatturazione.

Per quanto riguarda lo smart working, il monitoraggio di tutte le connessioni in entrata ed in uscita è utile per ottenere un resoconto dettagliato sulle operazioni svolte a distanza dai dipendenti o dai collaboratori. In questo modo, i responsabili possono controllare l’andamento delle operazioni senza dover chiedere report periodici a ogni tecnico.

Conclusioni

Utilizzare una soluzione all-in-one come Supremo Console permette di aumentare l’efficienza dei tecnici IT e ridurre la complessità operativa. Non è più necessario passare continuamente da uno strumento all’altro perché gli strumenti di gestione e assistenza remota sono integrati in un’unica piattaforma.

Con Supremo Console, si possono automatizzare e centralizzare attività diverse tra loro, essenziali nei processi di gestione IT (backup, reportistica, assistenza remota,…). Inoltre, si abbattono i costi legati alla gestione delle scadenze e ai rinnovi di “n” licenze software.

La semplicità d’uso e la convenienza economica vanno a braccetto con il concetto di scalabilità in ambito aziendale: Supremo Console sa infatti adattarsi a qualunque tipo di infrastruttura, non mettendo un limite alla crescita delle aziende ma anzi facendo sì che all’aumentare del numero di dispositivi da amministrare non cresce anche la complessità di gestione.

I prezzi e lo schema di licensing sono chiari e semplici: per maggiori informazioni, è sufficiente fare riferimento alla pagina dedicata sul sito di Supremo.

