Supremo: la soluzione RMM per le aziende e la conformità normativa

Con l’introduzione di normative sempre più stringenti, come la direttiva NIS2, le aziende sono obbligate a migliorare la protezione delle loro infrastrutture IT, per garantire non solo la sicurezza dei dati ma anche la resilienza operativa. In questo contesto, Supremo, grazie alla sua potente Console Web si propone, oltre che come software di accesso remoto multipiattaforma, anche come una soluzione avanzata di Remote Monitoring and Management (RMM), studiata per rispondere alle esigenze delle imprese moderne, supportando la gestione remota dei dispositivi aziendali in modo semplice, sicuro ed efficiente.

Scaricabile da qui, Supremo è un software leggero, italiano, che non richiede installazione né alcuna configurazione particolare. Può essere provato gratis, senza alcun obbligo di acquisto.

Per poter sfruttare tutte le sue funzionalità, tra cui il Remote Monitoring and Management, Supremo include una Console Web evoluta, progettata per team e professionisti che intendono garantire la sicurezza e la continuità operativa della propria azienda.

La necessità di un RMM nei contesti aziendali

Le aziende devono gestire dispositivi distribuiti, tra uffici fisici, remoti e modelli ibridi. La digitalizzazione e il lavoro a distanza rendono necessario uno strumento di gestione remota, che garantisca il monitoraggio e il controllo delle risorse IT aziendali. Le soluzioni RMM sono fondamentali per i reparti tecnici e per professionisti, consulenti e MSP, che possono monitorare, risolvere problemi e agire proattivamente.

Le aziende gestiscono dispositivi remoti in orari non convenzionali e su aree geografiche diverse. Gli strumenti RMM sono essenziali per prevenire malfunzionamenti, ridurre i tempi di inattività e ottimizzare l’efficienza operativa. Sono essenziali per:

Gestire dispositivi distribuiti globalmente.

globalmente. Garantire continuità operativa , minimizzando guasti e interruzioni.

, minimizzando guasti e interruzioni. Rispettare normative come la NIS2, proteggendo le infrastrutture critiche.

Supremo: una soluzione completa per la gestione remota

Supremo non è solo un software di accesso remoto, ma un alleato strategico per i team IT che necessitano di strumenti avanzati per il monitoraggio e la manutenzione dei dispositivi aziendali. Tra le sue principali funzionalità:

Monitoraggio in tempo reale : Supremo consente di tenere sotto controllo lo stato degli endpoint aziendali in tempo reale. Attraverso un monitoraggio continuo, è possibile individuare in anticipo anomalie o potenziali criticità, prevenendo così problemi operativi prima che possano influire sulla produttività.

: Supremo consente di tenere sotto controllo lo stato degli endpoint aziendali in tempo reale. Attraverso un monitoraggio continuo, è possibile individuare in anticipo anomalie o potenziali criticità, prevenendo così problemi operativi prima che possano influire sulla produttività. Accesso non presidiato : Una delle caratteristiche più utili di Supremo è la possibilità di effettuare interventi remoti anche in assenza dell’utente, per risolvere problematiche tecniche o eseguire manutenzione su dispositivi che non richiedono interazione fisica. Questa funzionalità è particolarmente utile per le operazioni svolte fuori orario, contribuendo a garantire continuità operativa senza interruzioni.

: Una delle caratteristiche più utili di Supremo è la possibilità di effettuare interventi remoti anche in assenza dell’utente, per risolvere problematiche tecniche o eseguire manutenzione su dispositivi che non richiedono interazione fisica. Questa funzionalità è particolarmente utile per le operazioni svolte fuori orario, contribuendo a garantire continuità operativa senza interruzioni. Compatibilità multipiattaforma: Supremo è disponibile per una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Android e iOS. Questa compatibilità multipiattaforma permette alle aziende di gestire e monitorare tutti i dispositivi aziendali da un’unica interfaccia, semplificando le operazioni di gestione IT.

Attraverso la Supremo Console, si possono gestire le policy (e i relativi parametri) per ciascun dispositivo aziendale.

Sono molteplici i parametri gestibili all’interno delle policy: ciascuno di essi può generare notifiche di errore o di avviso.

Conformità con le normative: la sicurezza è in primo piano con Supremo

Le normative in materia di cybersecurity, come la NIS2, pongono particolare attenzione sulla protezione delle infrastrutture critiche. Supremo aiuta le aziende a rispondere a queste esigenze con una serie di funzionalità pensate per garantire massima sicurezza:

Connessioni crittografate : I dati trasferiti durante le sessioni di controllo remoto viaggiano su un canale cifrato. Le informazioni trasferite sono in questo modo sempre protette, anche durante le operazioni di manutenzione remota.

: I dati trasferiti durante le sessioni di controllo remoto viaggiano su un canale cifrato. Le informazioni trasferite sono in questo modo sempre protette, anche durante le operazioni di manutenzione remota. Gestione centralizzata : Supremo Console consente di monitorare in modo centralizzato tutti i dispositivi aziendali, facilitando l’attività di reporting e documentazione per gli audit di conformità. Le aziende possono così gestire e tenere traccia di tutte le operazioni svolte, in modo trasparente e sicuro.

: Supremo Console consente di monitorare in modo centralizzato tutti i dispositivi aziendali, facilitando l’attività di reporting e documentazione per gli audit di conformità. Le aziende possono così gestire e tenere traccia di tutte le operazioni svolte, in modo trasparente e sicuro. Gestione tempestiva degli incidenti: Grazie alla possibilità di intervenire prontamente in caso di problematiche tecniche, Supremo consente una risposta rapida agli incidenti, riducendo i tempi di ripristino e migliorando la continuità del servizio.

Aumentare automazione ed efficienza del team IT

Uno degli aspetti più apprezzati di Supremo è la capacità di automatizzare una serie di operazioni IT che altrimenti richiederebbero un intervento manuale.

Vi è ad esempio la possibilità di applicare aggiornamenti su sistemi operativi e software, riducendo i rischi legati all’utilizzo di versioni obsolete.

Si possono inoltre ottimizzare le attività di manutenzione programmata. In questo modo è facile pianificare le operazioni sui dispositivi senza interrompere l’attività aziendale.

Test gratuito: Supremo per una gestione IT a prova di futuro

Supremo si presenta come una soluzione ideale per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione IT e garantire la conformità con le normative di sicurezza, senza rinunciare alla flessibilità e alla semplicità d’uso.

Grazie alla versione di prova gratuita, è possibile provare le funzionalità di Supremo e scoprire come sia possibile soddisfare le esigenze aziendali e normative con un unico strumento.

In collaborazione con Nanosystems