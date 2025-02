Vi presentiamo Windows come dovrebbe essere: Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Oltre alle più comuni edizioni di Windows 11, come Home, Pro, Enterprise ed Education, Microsoft mette a disposizione degli utenti anche un’edizione speciale, certamente meno nota, che è chiamata Windows 11 IoT Enterprise LTSC. L’azienda di Redmond la presenta come una “declinazione” di Windows 11 destinata in particolare ai dispositivi commerciali a funzione fissa che richiedono un lungo ciclo di vita, con supporto pari a 10 anni. Questi sono utilizzati prevalentemente in settori quali servizi bancari, ricettività, assistenza sanitaria, ospedali, produzione e vendita al dettaglio.

Cos’è Windows 11 IoT Enterprise LTSC e come funziona

Windows 11 IoT Enterprise LTSC non è un’edizione del sistema operativo Microsoft per tutti. È pensata per professionisti IT, produttori di dispositivi e sviluppatori software e si presenta come un’installazione base di Windows, priva di molte delle applicazioni preinstallate e delle funzionalità standard.

È insomma una versione di Windows spogliata di tutte quelle caratteristiche che gli utenti trovano inutili o fonte di pesantezza per l’intero sistema operativo. Tanto da orientarsi, dopo l’installazione, su quelle modifiche che permettono di velocizzare e ottimizzare Windows 11. In Windows 11 IoT Enterprise LTSC non ci sono il Microsoft Store, i Widget, Copilot, applicazioni inutili automaticamente installate da Microsoft (abbiamo visto come passare da Windows 10 a Windows 11 senza applicazioni superflue) e tante altre caratteristiche solitamente presenti. Quest’edizione di Windows 11 non richiede neppure un account Microsoft nel corso dell’installazione (non è un requisito obbligatorio).

Dopo l’installazione di Windows 11 IoT Enterprise LTSC, ci si trova dinanzi a un sistema operativo molto essenziale: come anticipato nel titolo, è come dovrebbe essere Windows. A nostro avviso. Lasciando massima libertà agli utenti di personalizzare il sistema e installare eventualmente le applicazioni aggiuntive che fossero ritenute utili.

Le principali caratteristiche

Le app preinstallate in Windows 11 IoT Enterprise LTSC sono limitate agli strumenti di base del sistema operativo Microsoft, compreso il browser Edge. Ci sono poi il Blocco Note, Paint, Calcolatrice, Strumento di cattura, gli strumenti di accessibilità e poco più.

Il menu Start di Windows 11 IoT Enterprise LTSC è davvero ridotto all’osso, con poche applicazioni presenti.

L’unica limitazione deriva dal fatto che Windows 11 IoT Enterprise LTSC non è acquistabile direttamente perché riservata alle categorie di utenti che Microsoft ha individuato in questo documento di supporto. Cliccando su Scarica Windows 11 IoT Enterprise LTSC, è possibile richiedere il download immediato dell’edizione in prova per 90 giorni: Microsoft fornisce il file ISO per l’installazione in una macchina virtuale oppure su hardware fisico. È anche possibile eseguire Windows 11 IoT Enterprise LTSC da un supporto USB sufficientemente veloce usando Windows To Go.

Trascorsi 90 giorni si inizieranno a vedere comparire esortazioni insistenti circa la necessità di passare a una versione completa di Windows 11. In particolare, Windows 11 IoT Enterprise LTSC arresterà automaticamente il sistema dopo un’ora di utilizzo.

Dopo la scadenza dei 90 giorni, premendo la combinazione di tasti Windows+R quindi digitando slmgr.vbs /rearm , è possibile azzerare il contatore per due volte. Utilizzando slmgr.vbs /rearm in modo ottimale, il periodo di valutazione di Windows 11 IoT Enterprise LTSC è esteso fino a un massimo di 270 giorni totali.

In figura, l’output del comando slmgr.vbs /dlv che consente di verificare anche il numero di “rearm” ancora disponibili.

Personalizzare Windows 11 IoT Enterprise LTSC: telemetria, Microsoft Store e Winget

Premendo Windows+R , digitando gpedit.msc quindi cliccando su Configurazione computer, Modelli amministrativi, Componenti di Windows, Raccolta dati e versioni di anteprima con un doppio clic su Consenti dati di diagnostica, si deve semplicemente porre la regola su Attivata quindi scegliere Dati di diagnostica disattivati.

Se si volesse installare Microsoft Store, basta aggiungere un account Microsoft, premere Windows+X quindi cliccare su Windows PowerShell (Admin) e infine impartire il seguente comando PowerShell: wsreset -i

Per installare le applicazioni dal prompt dei comandi con Microsoft Winget, è a questo sufficiente scaricare e installare il Programma di installazione app. Basta effettuare il download del file Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe.msixbundle quindi avviarlo.

Winstall è un sito Web che permette di sfogliare comodamente il repository di Winget: basta indicare, nella casella di ricerca, il nome del programma che si vuole installare per ottenere il comando Winget da impartire.

Basta cliccare sull’icona evidenziata con una freccia rossa nella figura, aprire una finestra del terminale di Windows e incollare il comando con il tasto destro del mouse per caricare velocemente l’applicazione di proprio interesse.

Infine, per evitare che Edge si carichi automaticamente a ogni avvio di Windows 11, basta avviare il browser, digitare edge://settings/system nella barra degli indirizzi e infine disattivare l’opzione Continua a eseguire le estensioni e le app in background quando Microsoft Edge è chiuso.

Ancora, si deve premere CTRL+MAIUSC+ESC per far apparire il Task Manager, cliccare sull’icona App di avvio sulla sinistra, selezionare la voce msedge con il tasto destro del mouse e infine scegliere Disattiva dal menu contestuale.

Riconoscimento della scheda grafica

Nel caso in cui Windows 11 IoT Enterprise LTSC non riconoscesse correttamente la scheda video, premete Windows+X, scegliete Device Manager, cliccate due volte su Display adapters, su Microsoft Basic Display Adapter quindi sulla scheda Driver e infine su Update driver, Search automatically for drivers. Il sistema operativo provvederà a riconoscere la scheda grafica, a scaricare il driver corretto e a configurarla correttamente.

Conclusioni

Certo, sappiamo bene che Windows 11 IoT Enterprise LTSC non può essere attivato ma un suo test, per un periodo di tempo piuttosto lungo, permette di rendersi conto di come dovrebbe essere davvero Windows. Senza inutili componenti pesanti.

La sua natura essenziale, riflette quella di un sistema operativo progetto per ambienti professionali, dispositivi embedded e sistemi che richiedono massima affidabilità e controllo. Perché non estendere a tutti, senza bisogno di ricorrere a script e interventi manuali, la possibilità di ottenere un sistema Windows 11 così?

Basterebbe un “flag” in fase di installazione o se proprio non si volesse “sbandierare” questa possibilità, un’opzione attivabile con un’installazione unattended di Windows 11.

In un panorama in cui i sistemi operativi sono sempre più vincolati a servizi cloud e account online, Windows 11 IoT Enterprise LTSC dimostra che è ancora possibile avere un’esperienza Windows essenziale, veloce, sotto il totale controllo dell’utente e pienamente supportata da Microsoft in via ufficiale.