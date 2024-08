Windows, come copiare l'output di qualunque comando negli appunti

Il prompt di comandi di Windows e la finestra PowerShell permettono di recuperare velocemente informazioni che non sono disponibili nell’interfaccia del sistema operativo o comunque che risultano gravose da individuare (ad esempio per via dei vari passaggi da seguire). Questa volta presentiamo un trucco davvero semplicissimo per copiare negli appunti l’output di qualunque comando.

Ed è un espediente davvero apprezzabile perché sia in Windows 10 che in Windows 11 è possibile ricorrere alla combinazione di tasti Windows+V per consultare tutto il contenuto della cronologia degli appunti. In altre parole, l’area degli appunti è “intelligente” in Windows 10 e 11: i due sistemi operativi non si limitano a tenere traccia dell’ultimo elemento (testuale o grafico) copiato con CTRL+C ma anche delle informazioni precedenti.

Copiare le informazioni restituite da qualunque comando negli appunti di Windows

Supponiamo di aver aperto la finestra del prompt dei comandi ( cmd ) o quella di PowerShell ( Windows+X , quindi Windows PowerShell o Terminale).

Digitando ad esempio ipconfig /all , è possibile ottenere tutte le informazioni sulla configurazione della rete di un computer in Windows. Se si aggiunge al comando | clip , l’output non viene più mostrato bensì automaticamente copiato negli appunti:

ipconfig /all | clip

Fate una prova quindi premete Windows+V : troverete i dettagli sulla configurazione della rete pronti ad aspettarvi negli appunti, come ultima voce ivi memorizzata.

Aprendo un qualunque editor di testo (va bene anche il Blocco Note) oppure un wordprocessor (ad esempio, Microsoft Word) e premendo CTRL+V , l’output del comando impartito in precedenza sarà incollato e pronto per essere utilizzato.

Potete applicare il trucco | clip a qualsiasi comando: ad esempio, l’istruzione seguente consente di ottenere e copiare negli appunti la lista delle cartelle presenti nell’unità C:

dir C:\ /AD /B | clip

Ancora, il comando systeminfo | clip permette di copiare negli appunti tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulle impostazioni hardware-software della macchina in uso.

Creare un collegamento al comando

Cliccando con il tasto destro sul Desktop di Windows quindi scegliendo Collegamento dal menu contestuale, alla comparsa della finestra Crea collegamento si può ad esempio inserire quanto segue nel campo Immettere il percorso per il collegamento:

cmd.exe /c ipconfig | clip

In corrispondenza di Immettere il nome del collegamento, dopo aver fatto clic su Avanti, si può attribuire un nome al collegamento in corso di creazione. Nel nostro caso potremmo inserire “Configurazione rete“.

Con un doppio clic sul collegamento, al quale si può eventualmente modificare l’icona (tasto destro, Proprietà, Cambia icona, cancellare C:\Windows\System32\cmd.exe dal campo Cerca icone nel file e premere OK), l’output del comando sarà copiato negli appunti di Windows. Sostituendo cmd.exe /c ipconfig | clip con un comando più utile, è possibile avere a portata di mano le informazioni che servono quando se ne avesse bisogno.

Credit immagine in apertura: Copilot Designer