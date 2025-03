Formula 1 2025 si parte dal GP di Australia: a che ora c'è e come vedere la gara

La Formula 1 torna in pista con la partenza della stagione 2025. Il primo appuntamento in calendario è quello del Gran Premio di Australia, in programma domenica 16 marzo. In totale, la stagione al via in queste ore si articolerà in ben 24 Gran Premi, concludendosi soltanto a dicembre. In Italia ci saranno due gare: il 18 maggio a Imola e il 7 settembre a Monza.

Per seguire tutte le gare della stagione 2025 di Formula 1 è necessario affidarsi a Sky e attivare un abbonamento con incluso il pacchetto Sky Sport. Come da tradizione, Sky garantirà una copertura completa per ogni weekend di gara, con le libere, le qualifiche e gli approfondimenti. Con Sky Go, inoltre, i clienti Sky possono seguire le gare anche in diretta streaming da computer, tablet e smartphone.

La promo giusta per seguire la Formula 1 quest’anno è rappresentata dal bundle Sky TV+ Sky Sport + Sky Wifi che unisce l’intrattenimento e lo sport di Sky oltre alla connessione Internet tramite rete in fibra ottica. Il costo è di 35,80 euro al mese. L’offerta include Sky Go che sarà attivo da subito e permetterà l’accesso immediato ai contenuti dell’abbonamento.

Formula 1 2025: gli orari del Gran Premio di Australia

Il Gran Premio di Australia, primo appuntamento della nuova stagione di Formula 1, sarà visibile in Italia grazie alla diretta TV di Sky (in streaming su Sky Go). Il semaforo verde del Gran Premio è previsto per le ore 5:00 di domenica 16 marzo (ora italiana). La diretta inizierà prima e continuerà nelle ore successive la gara, con approfondimenti e interviste.

