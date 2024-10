Fuoritutto Apple al Festa delle Offerte Prime 2024: tutti gli sconti

Non poteva che essere l’azienda mattatrice del mercato su Amazon durante questa “due giorni” di offerte. La Festa delle Offerte Prime 2024 era molto attesa e con questi prodotti in sconto non poteva essere altrimenti. Oggi infatti il brand di Cupertino ha mostrato le soluzioni migliori in assoluto, peraltro con varie categorie. C’è un aspetto che accomuna tutti gli oggetti oggi in promo che arrivano da parte di Apple: la garanzia di due anni è l’estrema qualità. Ecco un elenco completo con i migliori prodotti da portare a casa.

Amazon, Apple domina la Festa delle Offerte 2024: ecco quali sono le migliori soluzioni

Gli AirPods più potenti sono certamente i Pro 2. Ogni su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime sono in sconto a 217 €, con una diminuzione di ben 62 €. Offrono cancellazione attiva del rumore, funzionano anche da apparecchio acustico, grazie all’ultimo aggiornamento e audio spaziale. Il design è comodissimo e possono ricaricarsi con porta USB-C.

Tra gli Apple Watch più acquistati dell’ultimo periodo, c’è sicuramente il Series 9. Disponibile nella sua variante da 45 mm con cinturino loop e cassa blu mezzanotte, il prodotto costa oggi 375 € invece che 429 €.

Cercavate il miglior mouse wireless in circolazione? È sicuramente l’Apple Magic Mouse. Disponibile nella sua variante di colore bianca, costa oggi il 27% in meno, ed è fermo a 55 €.

Oltre al mouse, non può che essere utile anche una tastiera, esattamente come la Magic Keyboard di Apple. Il suo prezzo oggi in sconto è davvero vantaggioso in quanto cala da 109 a soli 75,99 €.

Non si poteva che terminare con un iPhone 15, uno dei prodotti più venduti dell’anno scorso e durante questo 2024. Con il suo display da 6,2 pollici, doppia fotocamera da 48 MP e display con Dynamic Island, il prodotto nella variante nera costa oggi 719 € invece che 879 €. Ha 128 GB di memoria.