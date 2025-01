Fwupd 2.0.4 include nuove funzionalità e correzioni di bug

Fwupd, utility open source progettata per rendere più semplice e automatico l’aggiornamento del firmware sui sistemi basati su Linux, ha rilasciato la sua nuova versione. Tra le nuove capacità di Fwupd 2.0.4 c’è la possibilità di registrare l’intero descrittore USB nei dati di emulazione. Ciò permette che tutte le informazioni rilevanti vengano catturate in modo accurato e coerente. Un’altra importante aggiunta è un codice di ritorno definito quando l’aggiornamento dei metadati di rete fallisce. In questo modo si ottiene una guida più chiara per i processi di aggiornamento automatizzati. In altre parole, se il processo di aggiornamento incontra dei problemi, il sistema può rilevarli e rispondere in modo affidabile, aumentando così la stabilità e la prevedibilità complessive.

Oltre a questi miglioramenti, fwupd 2.0.4 risolve anche molti bug, migliorando le prestazioni e l’affidabilità in diverse aree chiave. Una correzione particolarmente interessante è l’introduzione di un nuovo flag privato chiamato “delayed-removal“. Questo serve amitigare ciò che gli sviluppatori chiamano scherzosamente “footgun“. Tale misura aiuta a prevenire scenari in cui i dispositivi potrebbero essere rimossi troppo presto, causando interruzioni o aggiornamenti parziali.

Fwupd 2.0.4: le altre migliorie e correzioni introdotte

Con Fwupd 2.0.4 è stato aggiunto un ID istanza più specifico per i dispositivi USB qc-s5gen2, migliorando il riconoscimento e la compatibilità dei dispositivi. Per gli utenti con hardware Logitech, è incluso un metodo aggiornato per identificare il VID/PID del bootloader Unifying come ID istanza completo. Inoltre, è ora disponibile il supporto per il recupero dei ricevitori Bolt in modalità bootloader. Altre correzioni riguardano l’analisi del flusso CSV, assicurando che i contenuti CSV incompleti o non standard non causino più comportamenti inaspettati. Inoltre, fwupd ora rileva se la rete è raggiungibile prima di scaricare i metadati, evitando la frustrazione di aggiornamenti non riusciti per problemi di connettività.

Il team di sviluppo ha anche introdotto una gestione di sistema migliorata per alcuni dispositivi modem-manager. Ciò include la disattivazione dei pacchetti di lunghezza zero quando necessario. Oltre a ciò, il processo di aggiornamento della capsula UEFI è stato perfezionato per i sistemi che utilizzano una dimensione di blocco NVME di 4096 byte, contribuendo a un’esperienza di aggiornamento più solida in configurazioni specializzate. Fwupd 2.0.4 è ora disponibile per il download dal sito ufficiale. Agli utenti è consigliato effettuare subito l’aggiornamento per sfruttare appieno le nuove funzionalità e i miglioramenti. Per maggiori dettagli sulle funzionalità introdotte è possibile consultare il changelog completo della versione.