Gemini 2.0 in beta Flash sbarca su Android: il modello AI sperimentale è disponibile

È ufficialmente partita la fase di rilascio di Gemini 2.0 Flash Experimental. Al momento solo gli utenti iscritti al programma beta potranno trovare all’interno dell’app ufficiale per Android questa risorsa, ottenendo diverse opportunità inedite. Come dichiarato da Google, è netto il miglioramento in termini di prestazioni e velocità, soprattutto in confronto alle versioni precedenti.

Le novità nella versione Beta di Google App con Gemini 2.0

L’aggiornamento alla versione 15.50 dell’app introduce una nuova opzione che permette di selezionare il modello AI in uso. La funzione, visibile nella parte alta dello schermo, mostra una freccia a discesa che consente di accedere a un menu dedicato. Gli utenti possono ora scegliere tra tre varianti:

1.5 Pro : ideale per attività complesse;

: ideale per attività complesse; 1.5 Flash : pensato per semplificare compiti quotidiani;

: pensato per semplificare compiti quotidiani; 2.0 Flash Experimental: il modello più recente e sperimentale, in fase di test.

Google avvisa che, essendo un software in versione sperimentale, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o comportamenti inattesi. Inoltre, al momento, il nuovo modello non supporta il caricamento di file, una funzione prevista probabilmente in aggiornamenti futuri.

Secondo le informazioni condivise, il modello 2.0 Flash si distingue per la sua velocità superiore: in alcuni test, risulta due volte più rapido rispetto alla versione Pro 1.5, offrendo tempi di risposta più immediati. Questo lo rende particolarmente utile per chi necessita di assistenza rapida o funzioni di AI in tempo reale.

L’accesso alla funzionalità è attualmente riservato agli utenti Android che partecipano al programma Beta tramite il Play Store. Tuttavia, Google prevede un rilascio stabile a breve, con un rollout che potrebbe completarsi prima della fine dell’anno, forse già nelle prossime settimane.

Nessuna novità per iOS

Per il momento, non ci sono aggiornamenti relativi alla disponibilità di Gemini 2.0 Flash su iOS, ma è plausibile che Google rilasci presto questa opzione anche per gli utenti Apple.

Con Gemini 2.0 Flash Experimental, Google rafforza la propria offerta di intelligenza artificiale, puntando su modelli sempre più veloci ed efficienti. La nuova opzione promette di migliorare l’esperienza su dispositivi mobili, offrendo un’anteprima di ciò che potrebbe diventare uno strumento centrale nel prossimo futuro.