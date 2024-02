Quando si parla di AI, Google sembra non abbia alcuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore, anzi vuole che il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale sia disponibile su ancora più dispositivi. Stiamo parlando ovviamente di Gemini (ex Bard), a breve disponibile in Italia anche sotto forma di applicazione.

Gli utenti potranno interagire con Gemini anche tramite gli auricolari

Ma l’app per Android e l’imminente integrazione nell’app Google per iOS non sono le uniche novità riguardanti il servizio AI. Big G punta infatti ad espandere il supporto di Gemini anche a dispositivi diversi dallo smartphone, come gli auricolari.

In base a quanto scovato nel codice dell’ultima versione beta dell’app Google (1.56), l’azienda di Mountain View vuole che Gemini sia utilizzabile anche sugli auricolari dotati del supporto a Google Assistant, come i Pixel Buds Pro.

<string name=”assistant_onboarding_bisto_error_message”>Gemini mobile app is working on expanding availability to make it accessible on your headphones</string>

Purtroppo al momento non sono disponibili informazioni dettagliate, quindi bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire come la società guidata da Sundar Pichai ha pensato di integrare il chatbot AI in dispositivi che per natura sono esclusivamente audio. Come si comporterà ad esempio con risposte più lunghe e articolate? È ipotizzabile che queste verranno mostrate anche sul display dello smartphone con cui gli auricolari sono abbinati, ma si può pensare anche ad una personalizzazione della velocità di riproduzione.

Nel codice dell’app sopracitata sono stati scoperti anche dei messaggi d’errore come “Troppe richieste in un breve periodo di tempo. Riprovare” e “L’app mobile Gemini sta ricevendo più traffico del solito ed è temporaneamente non disponibile. Riprovare più tardi“.

Per il debutto di Gemini anche sugli auricolari potrebbe non essere una questione di giorni, ma i lavori sembrano comunque a buon punto.