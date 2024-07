Il Google I/O 2024 è stato un evento incentrato totalmente o quasi sull’intelligenza artificiale. Tra le novità presentate figura anche Gemini Live, ovvero un’esperienza a schermo intero basata sul dialogo bidirezionale con l’AI. L’indiscrezione dell’ultima ora è che questa soluzione potrebbe funzionare anche in background, consentendo così l’utilizzo di altre applicazioni nello stesso momento.

Le ultime scoperte su Gemini per smartphone Android

La notizia non è ufficiale, ma quanto scoperto dalla redazione di 9to5google lascia spazio a pochissimi dubbi. Una stringa di codice nella versione beta dell’app Google 15.27 menziona una “background_mode” che consentirà all’utente di proseguire la conversazione con Gemini Live mentre utilizza altre applicazioni o quando lo schermo è bloccato. E non è una novità da poco, dal momento che nel caso di Google Assistant o della versione “standard” di Gemini, la conversazione si interrompe automaticamente quando le rispettive interfacce non sono più su schermo.

Rendere Gemini Live uno strumento in grado di accettare input e di rispondere a domande mentre si sta svolgendo altro sul dispositivo potrebbe di certo ad una esperienza più naturale. Insomma, sarebbe quasi come una telefonata tradizionale in vivavoce, con la possibilità di cercare nuove informazioni da fornire all’AI mentre la stessa è ancora “in ascolto”.

Il colosso di Mountain View sta nel frattempo lavorando anche per rendere Gemini più utile quando lo smartphone è bloccato. Ad oggi è possibile impostare sveglie e timer, mentre altri comandi, anche quelli più basilari (quello per chiedere le previsioni meteo, ad esempio), richiedono lo sblocco del dispositivo.

Ebbene, grazie ad impostazioni interne, sarà possibile abilitare l’opzione “Responses on Lock Screen“. In questo modo, Gemini potrà fornire risposte a domande generali e altro anche quando lo schermo è bloccato. «Puoi ora scambiare messaggi, trovare musica, ottenere informazioni sulle posizioni e altro ancora con le estensioni», si legge nel banner che verrà mostrato agli utenti una volta disponibile per tutti l’aggiornamento.