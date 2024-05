Chiunque sia in possesso di un Google Pixel 8 o Pixel 8a sarà sicuramente contento di sapere che, come promesso a marzo, Gemini Nano è prossimo al debutto su questi dispositivi.

Un po’ in sordina, è in questo momento in fase di rilascio un aggiornamento per Android AICore, con la versione 0.release.pixel8.636144055 per il Pixel 8 apparsa sul Play Store. Dopo aver scaricato l’aggiornamento, in Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore > Debug apparirà la voce Impostazioni AI Core, utile per abilitare le funzioni GenAI sul dispositivo (disattivate per impostazione predefinita).

Di seguito lo screenshot condiviso dalla redazione di 9to5google:

Attraverso questa sezione sarà possibile avviare il download del modello Gemini Nano, perché la procedura – almeno per il momento – non è progettata per partire in automatico. Inoltre, quasi sicuramente in futuro sarà necessario scaricare ulteriori aggiornamenti di altre applicazioni per sbloccare tutte le funzionalità previste.

Anche il Pixel 8a riceverà Gemini Nano

L’aggiornamento, come suggerito anche da Mishaal Rahman di Android Authority su X, è pensato anche per il Pixel 8a, smartphone dotato dello stesso processore Tensor G3 dei suoi fratelli (il requisito minimo dei 12GB di RAM è stato rimosso). Al momento però non risultano segnalazioni in merito, quindi bisognerà attendere il prossimo feature drop ufficiale.

Gemini Nano, come lascia facilmente intuire il nome, è il più piccolo modello di intelligenza artificiale della famiglia Gemini, ma è di fondamentale importanza perché consente l’esecuzione di funzioni AI direttamente sul dispositivo, dunque anche in assenza di una connessione a internet.